Euronext Brussel: nieuwe troefkaart voor Biocartis

Op een vlakke Brusselse beurs spelen Biocartis en Befimmo zich in de kijker. De fabrikant van minilabo’s en moleculaire testen sluit opnieuw een samenwerkingsakkoord met een farmareus. Vastgoedbedrijf Befimmo geniet van een koopadvies.

De Europese beurzen vinden geen aansluiting bij de techrally die maandag Wall Street opfleurde en vanmorgen werd doorgetrokken in Azië: ze noteren gemiddeld 0,2 procent lager. De stemming over de brexitdeal zorgt voor onzekerheid. Volgens de belangrijkste juridische adviseur van May biedt het aangepaste akkoord de Britten geen mogelijkheid om de ‘backstop’ eenzijdig op te zeggen.

Op Euronext Brussel blijft de Bel20 omstreeks 12.25 uur nagenoeg stabiel (+0,05%) tot 3.570 punten. Dat is vooral te danken aan Bpost, Argenx (+0,9%) en Umicore (+1,05%).

Bpost publiceerde vanmorgen de consensusverwachting voor het vierde kwartaal en het volledige jaar 2018. De prognose voor de genormaliseerde brutobedrijfswinst (ebitda) voor heel 2018 ligt op 553,4 miljoen euro. Dat is net onder de verwachting van Bpost zelf. In zijn tienmaandenupdate had het postbedrijf herhaald dat de genormaliseerde ebitda onderaan de vork van 560 tot 600 miljoen euro zou uitkomen.

Het aandeel stijgt niettemin 1,9 procent tot 7,97 euro. Daarbij dient opgemerkt dat Bpost vijf verliesdagen op rij achter de rug heeft, zodat enig herstel niet verwonderlijk is.

UCB (+0,3%, 75,98 euro) kan voorlopig maar weinig voordeel halen uit een nieuwe toepassing van Cimzia, een van zijn kernproducten. Het farmaconcern maakte maandagavond de eerste resultaten bekend van een 52 weken durend Fase 3-onderzoek naar Cimzia ter behandeling van niet-radiografische axiale spondyloarthritis. Dat is een erfelijke aandoening die gepaard gaat met ontstekingen van pezen rond de wervelkolom. Mensen die aan de ziekte lijden, klagen over rugpijn, stijfheid, vermoeidheid, slecht slapen en verminderd fysiek functioneren.

Uit het onderzoek bleek dat 47,2 procent van de patiënten duidelijk verbetering ondervond tegen slechts 7 procent van diegenen die een placebo kregen toegediend. Voor axiale spondyloarthritis zijn momenteel geen efficiënte behandelingen voorhanden.

‘Dit is mogelijk een bijkomende indicatie die een commerciële verkoopopportuniteit in de VS brengt bij een goedkeuring door de FDA’, zeggen de biofarma-analisten van KBC Securities. Zij blijven bij hun koopadvies en koersdoel van 84 euro voor UCB.

MSI-test

Op de brede markt schiet Biocartis 6,2 procent hoger tot 11,66 euro. De specialist in moleculaire diagnostica, die bekend is van het Idylla-minilabo, heeft een deal gesloten met het Amerikaanse farmaconcern Bristol-Myers Squibb. De samenwerkingsovereenkomst draait rond het gebruik van de Idylla MSI-test in het kader van immuno-oncologietherapieën. Die test levert na ongeveer 150 minuten informatie over de MSI-status van een patiënt, de capaciteit van het lichaam om foutjes bij de dna-replicatie te corrigeren.

Met Bristol-Myers Squibb strikt Biocartis opnieuw een farmareus voor zijn Idylla-platform, merken de biofarma-analisten van KBC Securites op. Bristol-Myers Squibb was een voorloper in immuno-oncologie en is van plan de Idylla MSI-test als ‘companion diagnostic’ (vast diagnosewerktuig) te gebruiken. Biocartis heeft nu een ‘farmakampioen’ als partner voor elk van zijn voornaamste volumeproducten. Eerder werden immers gelijkaardige overeenkomsten gesloten met Amgen en AstraZeneca. Het advies blijft ‘kopen’, het koersdoel 16 euro.

‘Deze samenwerking weerspiegelt de klinische relevantie van de MSI-test en biedt een bijkomende validering van de platformtechnologie van Biocartis, en ondersteunt verder de strategie om het testmenu uit te breiden’, schrijft Stéphanie Put van Degroof Petercam. Ze herhaalt haar koopadvies en koersdoel van 17 euro.

Tijd rijp

Atenor (-1,7%, 58,20 euro) maakte maandagavond goede jaarresultaten bekend en trekt zijn dividend met 5,8 procent op tot 2,20 euro bruto per aandeel. Het vastgoedbedrijf liet ook weten een stuk grond te hebben gekocht in Lissabon, meer bepaald in het Park der Naties, een boomende wijk langs de Taag. Atenor zal er kantoren, winkels en parkeerplaatsen ontwikkelen.

Na de aanpassing van de vooruitzichten in december komen deze resultaten niet als een verrassing, meent Bart Jooris van Degroof Petercam. Hij ziet de projecten in de portefeuille wel mooi opschieten. Hij behoudt zijn koopadvies en koersdoel van 63 euro.

Nog in de vastgoedsector geniet Befimmo (+4,5%, 50,80 euro) van een nieuw koopadvies van ING. Jaap Kuin en Pieter Runneboom denken dat de tijd rijp is om het aandeel te kopen. De koers is immers gedaald terwijl de recente nieuwsstroom positief was. De ING-analisten verwijzen naar het bericht in De Tijd over de verbouwing van de WTC-torens tot tweede Vlaams administratief centrum in Brussel, het zogenaamde ZIN-project, waarop de koers niet reageerde.

Befimmo kondigde ook aan voor meer dan 100 miljoen euro aan mature activa van de hand te zullen doen in plaats van dit jaar nieuw kapitaal op te halen. Al lijkt een kapitaalverhoging op middellange termijn wel logisch als ZIN doorgaat. Tot slot lijkt het dividend ook te zullen standhouden als ZIN op voorhand verhuurd wordt. ‘Het probleem van een ongedekt dividend is reëel, maar succesvolle verhuring zou de zorgen kunnen wegnemen’, klinkt het.