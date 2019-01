Euronext Brussel: onrust in telecomland, Japanse opsteker voor UCB

Op een hogere beurs gaat veel aandacht naar de telecomsector. Proximus zou een stevige herstructurering voorbereiden en is opgeschort. Voor de Japanse goedkeuring van zijn osteoporosemiddel wordt UCB beloond.

De handelsgesprekken die de Verenigde Staten en China voeren lijken goed op te schieten en dat stemt de markten hoopvol. Wall Street eindigde dinsdag positief en kreeg navolging in Azië. De Europese beurzen gaan vandaag verder op het elan. Ze winnen gemiddeld 0,7 procent.

In Brussel stijgt de Bel20 rond het middaguur met 0,7 procent tot 3.407 punten. De sterkste stijgers in de index zijn Umicore (+2,4%) en Aperam (+3,1%), niet toevallig twee conjunctuurgevoelige aandelen. Umicore is bovendien een belangrijke toeleveraar aan de autosector, en die gaat flink hoger.

Mooie winst is er ook voor Galapagos , dat 2,2 procent bijschrijft tot 92,42 euro. Het grootste Belgische biotechbedrijf (naar marktkapitalisatie) nam dit jaar een vliegende start met een portie interessant nieuws en een gecumuleerde koerswinst van meer dan 13 procent. Galapagos staat vandaag extra in de belangstelling omdat topman Onno van de Stolpe een presentatie geeft op de 37ste Healthcare Conference van JPMorgan in San Francisco. De bedoeling is vanzelfsprekend om (nog meer) beleggers warm te maken voor zijn bedrijf.

Blockbuster

UCB kwam met belangrijk nieuws rond zijn osteoporosemiddel romosozumab, intussen beter bekend onder de merknaam Evenity. Het Belgische farmaconcern mag het middel in Japan op de markt brengen, samen met zijn partner Amgen. Het is goedgekeurd voor patiënten met een hoog risico op botfracturen, zowel voor mannen als vrouwen die de menopauze achter de rug hebben.

Het is de eerste goedkeuring voor romosozumab in de wereld. In de Verenigde Staten moest het middel herkansen nadat in mei 2017 bij de laatste tests was gebleken dat het problemen met hart en bloedvaten kon veroorzaken. De Amerikaanse gezondheidswaakhond FDA zou zich midden deze maand uitspreken.

De goedkeuring in Japan betekent een belangrijke stap voor UCB, zeggen de biotechanalisten van KBC Securities, Sandra Cauwenberghs en Lenny Van Steenhuyse. ‘Met de goedkeuring van Evenity in Japan zien wij de wereldwijde commerciële uitrol van het geneesmiddel naderbij komen’, klinkt het. Een aanvraag tot goedkeuring is ook ingediend in de Europese Unie, de VS, Canada, Australië, Brazilië en Zwitserland. Een antwoord van de Europese en Amerikaanse gezondheidsdiensten zou er in de eerste helft van 2019 moeten komen.

De belangrijkste potentiële verkoopregio’s voor Evenity zijn de VS en de EU, maar Japan is ook een belangrijke regio. Het land kent de hoogste levensverwachting, heeft een oude bevolking en is een belangrijk farmaland. ‘Wij zien deze goedkeuring dan ook als de eerste in een reeks goedkeuringen in de komende maanden en achten het onwaarschijnlijk (…) dat een van de sleutelregio’s geen groen licht voor de lancering zou krijgen’, zeggen de analisten. Ze zien Evenity uitgroeien tot een echte blockbuster en rekenen op piekverkopen van 1 miljard euro (waarvan de helft partner Amgen zal toekomen). Hun advies blijft ‘kopen’, hun koersdoel 84 euro.

Veel koeler is de reactie van Stéphanie Put van Degroof Petercam. Het risico op hart- en vaataandoeningen heeft de goedkeuring van Evenity vertraagd en het commercieel potentieel aangetast, vindt de analiste. Zij raamt de kans op goedkeuring in de sleutelregio’s niettemin op 90 procent.

‘Op korte termijn kan de goedkeuring van Evenity de koers wat steun bieden, maar op lange termijn blijven we voorzichtig vanwege de verwachte daling van de verkopen van UCB’s kernproducten naarmate patenten aflopen, generieken opduiken en de concurrentie toeneemt in de domeinen neurologie en auto-immuunziekten, maar ook osteoporose.’ Put handhaaft haar ‘houden’-advies en koersdoel van 68 euro. Ze vindt de huidige waardering wel interessant.

Het aandeel UCB wint 2 procent tot 74,60 euro.

Herstructurering

De notering van Proximus is opgeschort en dat blijft de hele dag zo. Dinsdagavond lekte via de socialistische vakbond uit dat de telecomgroep een stevige herstructurering voorbereidt, waarbij 2.000 banen zouden kunnen verloren gaan. Zelf wou Proximus alleen kwijt dat werd besproken hoe de kosten verder kunnen geoptimaliseerd worden. De kwestie ligt echter bijzonder gevoelig omdat Proximus nog steeds voor 53 procent in overheidshanden is. Topvrouw Dominique Leroy moet premier Charles Michel vandaag uitleg geven.

Voor ING-analist David Vagman zijn de geplande ingrepen bij Proximus ‘geen verrassing’. Tijdens recente conference calls had Leroy al duidelijk te verstaan gegeven wat het management ‘de transformatie van de onderneming’ zou versnellen gelet op de nakende veranderingen van de regelgeving en de mogelijke komst van een vierde mobiele speler. ‘Het lijdt weinig twijfel dat dit zowel doenbaar als wenselijk is’, zegt Vagman. Hij denkt dat Proximus in het bijzonder zou kunnen getroffen worden door de vlottere toegang die derden zullen krijgen tot de kabelnetwerken van Telenet en Voo, wat zal resulteren in hardere vastelijncompetitie, ‘zeker van Orange Belgium’.

Vagman wijst er ook op dat Proximus, dat zijn personeel sinds 2008 al heeft verminderd van 17.000 tot 13.000, nog steeds relatief vrij veel werknemers in dienst heeft. Bij Telenet en Orange Belgium werken respectievelijk 3.300 en 1.400 werknemers. Elke werknemer van Telenet realiseert een brutobedrijfswinst (ebitda) van circa 300 euro. Bij Orange Belgium is dan 200 euro, bij Proximus slechts 100 euro.