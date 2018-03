Euronext Brussel: onstuitbaar Mithra en nieuwkomer Acacia

Na drie verliesdagen kon de Brusselse beurs opnieuw stijgen. Aan de klim van Mithra Pharmaceuticals komt maar geen einde, aan de val van Balta ook niet.

De Europese beurzen trokken zich een hele dag lang niet veel aan van Italië, waar de kaarten na de parlementsverkiezingen bijzonder moeilijk liggen om een nieuwe regering te vormen. Ook de opmars van de eurosceptici is niet bepaald geruststellend. In de namiddag begon Wall Street aan de dag met rode cijfers, maar ook dat veroorzaakte geen daling in Europa.

De markten focussen eerder op Duitsland, waar na de goedkeuring van de SPD-leden Merkel een nieuwe coalitieregering kan vormen. Bovendien hebben de beurzen een reeks neerwaartse dagen achter de rug, te wijten aan een dubbele vrees: voor vier in plaats van drie renteverhogingen in de VS en voor een door president Trump ontketende handelsoorlog.

Nog eens een uurtje later staat Wall Street alweer op een half procent winst, en verdubbelde de dagwinst in Europa. De Bel20 sloot af met iets meer dan een procent winst. De grootste bijdrage kwam van AB InBev.

KBC Securities organiseert vandaag een ‘non-deal roadshow’ rond AB InBev. Bovendien herhaalde Deutsche Bank zijn koopadvies voor het bierconcern na de goede vierdekwartaalcijfers. 'ABI leverde een van zijn sterkste kwartalen in jaren', meent Andrea Pistacchi. 'Wij zien het vierde kwartaal als een eerste belangrijke stap naar het herstellen van het positieve sentiment rond het aandeel.' De analist heeft zijn wpa-ramingen met zowat 2 procent verhoogd.

Vrijdag waren Proximus en Telenet de enige stijgers in de Bel20. Proximus werd toen beloond voor kwartaalcijfers die iets beter waren dan verwacht. Na het weekend behoren de twee telecomgroepen tot de schaarse verliezers in de Bel20. Proximus zakt 0,3 procent en Telenet 0,4 procent. De grootste stijger was Ontex, de luierfabrikant die dinsdagochtend jaarcijfers vrijgeeft die mogelijk de dalende trend van de beurskoers kunnen keren.

Misselijkheid

Het Britse Acacia Pharma sloot z'n eerste Brusselse beursdag in mineur af. Het Britse biotechbedrijf trok naar de beurs tegen 3,60 euro per aandeel, een introductieprijs die aan de onderkant was van de prijsvork (3,60-4,60 euro). Van daar ging het nog 5,6 procent lager tot 3,4 euro, ondanks een hoopgevende start 's morgens vroeg. Acacia haalt met de beursgang 40 miljoen euro op, geld dat moet dienen om Baremsis op de markt te brengen verder onderzoeken te bekostigen. Baremsis is een middel om misselijkheid na een operatie tegen te gaan.

Mithra nam maandag alweer een hoge vlucht, zelfs nadat het aandeel op twee maanden vlot verdubbelde. Het Luikse bedrijf dat focust op geneesmiddelen voor vrouwen was de grootste stijger en bereikt met 23,6 euro een nieuwe recordkoers. Na de heel behoorlijke jaarresultaten en op basis van de beloftevolle pijplijn trokken de analisten van KBC Securities vrijdag hun koersdoel op van 17,50 tot 20,50 euro. Mithra verwacht dit en volgend jaar belangrijke onderzoeksresultaten voor Donesta, een middel tegen opvliegers, en voor de anticonceptiepil Estelle.

MDxHealth (+10,45%, 3,96 euro) surfte verder op een positief rapport van Berenberg, dat vorige week de opvolging startte met een koopadvies en een koersdoel van 6,10 euro. Zij zien de omzet in de periode 2017-2020 groeien met gemiddeld 45 procent per jaar en denken dat MDxHealth tegen 2020 winstgevend kan zijn. Het koersdoel van Berenberg is nog bijlange niet het hoogste onder de beurshuizen die MDxHealth volgen. Goetzpartners begon de opvolging vorige week met een ‘outperform’-advies en een koersdoel van 9 euro.

LPG

Exmar (-0,9%, 5,72 euro) stuurde vrijdagavond een persbericht uit over de aandrijving van twee nieuwe VLGC's (very large gascarriers). Het gaat om schepen die worden gebouwd in het kader van een langetermijncontract met het Noorse energieconcern Statoil en die LPG zullen vervoeren. Exmar kondigde het contract al in december aan, maar specifieert nu dat de twee schepen, die door Hanjin Heavy Industries & Construction op de Filipijnen zullen worden gebouwd, zullen varen op LPG. Dat betekent dat ze een deel van de gaslading zullen gebruiken voor de eigen voortstuwing. De scheepvaart staat onder druk om de erg vervuilende uitstoot van klassieke scheepsmotoren - die draaien op heavy fuel - te verminderen en LPG is ongetwijfeld een stap in de goede richting.

Met een verlies van 1,8 procent tot 6,73 euro bereikt Balta een nieuw dieptepunt: als er nog 10 eurocent van de koers gaat is die geahlveerd sinds de introductie midden vorig jaar. De tapijtenfabrikant maakte vorige week zwakke jaarresultaten bekend en de vooruitzichten zien er niet goed uit, met een mank lopende verkoop, tegenzittende grondstoffenprijzen en een bikkelharde concurrentie. Het aandeel verloor over donderdag en vrijdag samen meer dan 10 procent en het einde van de koersval lijkt nog niet in zicht. Op 3 mei volgen de cijfers over het eerste kwartaal.

Chocolade

De jaarcijfers van Bois Sauvage (+2,6%, 393 euro) vallen in de smaak. De nettowinst van de holding steeg tot 45,3 miljoen euro (31,4 miljoen in 2016), onder meer dankzij de sterke jaarprestatie van Recticel, de goed draaiende chocolademerken Neuhaus en Jeff de Bruges en meerwaarden op de verkoop van enkele participaties.