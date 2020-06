Euronext Brussel: op de pijnbank

Na een scherpe rally moet de Brusselse beurs op het pijnbankje. AB InBev zet druk door zijn dividendbetaling, de banken door een gebrek aan vooruitzichten daarop.

Op Wall Street sloot Nasdaq gisteravond op een nieuw record in een rally die zelfs de meest stoutmoedige stieren met verstomming slaat. De euforie wordt in Europa niet gevolgd. Europa bestendigt zijn rol als wereldwijd kneusje in de huidige rally met verliezen die stevig oplopen. De Bel20 opende licht positief maar dook kort nadien in verlies. Rond lunchtijd levert de graadmeter 1,7 procent in.

Bel20

AB InBev , dat 15 procent van het gewicht in de Bel20 draagt, zet druk na de onthechting van zijn dividend. De bierreus knipt een (door corona gehalveerde) brutocoupon van 0,5 euro per aandeel. Het besliste in april om het dividend met de helft te verlagen. Daardoor houdt de bierreus 1 miljard euro in kas, wat -vergeef ons de binnenkopper - 'klein bier' is gelet op de 95 miljard euro aan schulden die het bedrijf meetorst.

AB InBev verteert het onthechten van zijn dividend niet best en levert 2 procent in.

Een dividend uitkeren is iets waar banken vooralsnog alleen maar van kunnen dromen. Het adviesorgaan dat systeemrisico's in de eurozone monitort, roept banken op om minstens tot 2021 hun dividend op stal te houden. Eerder al vroeg de ECB om tot oktober geen dividend uit te betalen. Dat die drooglegging nog verlengd zou worden, doet beleggers de verkoopknop induwen.

ING is de sterkste daler binnen de index met een verlies van 5,1 procent naar 6,9 euro. De bank ziet daarmee een deel van zijn wederopstandig van de afgelopen weken weer tenietgedaan. Ook KBC lijdt, zij het in mindere mate. Door zijn stevige kapitaalbuffers werd de Belgische grootbank al meermaals als 'best-in-class' bestempeld wanneer het gaat om de weerbaarheid tegen wanbetalingen op kredieten. KBC trekt 2 procent lager naar 53 euro.

Liefhebbers van holdings kunnen zich verkneukelen over de sterk vereenvoudigde structuur bij GBL . De families Frère en Desormais zijn immers geslaagd in hun ruilbod op Pargesa, de controleholding boven GBL. Daardoor verdwijnt de controleholding en worden de twee families rechtstreeks aandeelhouder. Ze zullen 28 procent van het kapitaal controleren maar hun wezenlijke macht is - dankzij de invoering van het dubbel stemrecht - groter met 40 procent van de stemrechten onder controle.

Door het ruilbod dat op 11 maart werd gelanceerd krijgen aandeelhouders 0,93 GBL-aandelen per Pargesa-aandeel wat overeenstemt met een premie van 16 procent. Oudgediende Pargesa verdwijnt na een veertigjarige beurscarrière van de beurs van Zürich.

GBL levert 1,6 procent in.

Over holdings gesproken: het favoriete exemplaar binnen de Brusselse beurs valt even uit de gratie. Beleggers in Sofina duwen de verkoopknop in naar het voorbeeld van Harold Boël. De topman van de discrete holding verkocht 10.000 aandelen (via de uitoefening van opties) aan een gemiddelde koers van 247 euro. Boël strijkt daarmee dus 2,47 miljoen euro op.

Sofina is - na biotechvedette Argenx - het best presterende aandeel in de Bel20 dit jaar. Het dikte met bijna een kwart aan in waarde sinds het jaarbegin. Beleggers achten het tijd voor winstneming. Sofina verliest 1,7 procent maar blijft daarmee in lijn met de index. Brede markt Ook aan de koopzijde zijn leidinggevenden actief. Luc Tack verstevigt zijn grip op Tessenderlo Group . Tack kocht op 5 juni 73.000 aandelen in de chemiegroep aan een gemiddelde prijs van 27,65 euro. De totale investering bedraagt ruim 2 miljoen euro. De transactie voltrok zich buiten beurs. Beleggers volgen Tacks voorbeeld niet. Tessenderlo koelt 0,9 procent af maar dat is dinsdag genoeg om in de bovenste Brusselse tabelhelft te landen. Nog een stuk hoger op de winnende tabelhelft vinden we Fagron terug. De leverancier van apotheken ligt nog steeds in de gratie bij beurshuis Berenberg dat zijn koopadvies herhaalt. Vorige week begeleidde het beurshuis een stevige transactie van Marc Coucke die van het koersherstel profiteerde om een pakket aandelen met een waarde van 68 miljoen euro te verkopen. Fagron dikt met 1,4 procent aan. Audiovalley - het Franse geluidstechnologiebedrijf dat in Brussel een tweede notering heeft - kent een droomdag. Het scoort een prestigecontract met Stingray, een beursgenoteerde Canadese streamingdienst die themaradiozenders aanbiedt via digitale televisie. Beleggers zijn gecharmeerd door die ronkende naam. Audiovalley trekt 8 procent hoger. Asit Biotech bevindt zich in het voorgeborchte. Het zijn cruciale uren voor het biotechbedrijf dat vecht tegen het faillissement. Het bedrijf geniet bescherming tegen zijn schuldeisers en heeft nog tot 11 juni de tijd om een met een reddingsplan op de proppen te komen. Asit zag zijn bestaansreden in november verdwijnen nadat zijn voornaamste middel tegen graspollenallergie niet of nauwelijks bleek te werken. De FSMA heeft de handel in het aandeel geschorst in afwachting van een persbericht.