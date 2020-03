Euronext Brussel: op de rem

Op één uitzondering na staan alle Bel20-aandelen in het rood. Telenet, Barco en WDP handhaven hun dividend ondanks de coronacrisis.

De Europese beurzen staan met 3,7 procent in het rood. Beleggers nemen gas terug na de koerswinsten van de afgelopen dagen die het gevolg waren van de omvangrijke economische stimulusplannen van centrale banken en overheden. Bij die koerswinsten viel vooral de klim van de Amerikaanse Dow Jones op. De graadmeter maakte de afgelopen drie dagen de sterkste stijging sinds 1931 door en klom met een kwart.

De Bel20 doet het slechter dan het Europese gemiddelde en verliest rond 13u 5,4 procent. Dat komt vooral door het tuimelende zwaargewicht AB InBev . De bierreus dendert bijna 11 procent lager nu analisten vraagtekens plaatsen bij het dividend van de groep.

Telenet

Toch is er één groen hemdje in het Belgische sterrenpeloton: Telenet . Het aandeel stijgt 4,2 procent nu het meldt - in tegenstelling tot EVS, Deceuninck, Miko, Umicore, Roularta en Vandevelde - zijn dividend te handhaven. Het keert zoals gepland een slotdividend van 1,3050 euro per aandeel uit. Het telecombedrijf geeft zo 143,2 miljoen euro terug aan zijn aandeelhouders. Het schrapt ook 814.966 eigen aandelen. Dat is dus twee keer goed nieuws voor de aandeelhouders.

Analist Ruben Devos vindt de handhaving van het dividend een gunstig teken. Devos denkt ook niet dat het coronavirus een zware impact zal hebben op de resultaten van het telecombedrijf. 'In tijden waarin landen in lockdown gaan, zullen mensen in toenemende mate rekenen op hun virtuele connecties. We verwachten wel iets van impact, waarbij we de commerciële groei zien vertragen. Dit omdat de meeste verkopen nog in fysieke winkels gebeuren en die zijn nu gesloten. Maar we voorzien weinig risico's voor de vooruitzichten voor 2020 van de groep.'

De analist stelt verder nog dat de telecomsector relatief veilig is in tijden van crisis:

Tijdens recessies en flink dalende markten hebben telecommers hun waarde laten zien en we denken niet dat deze keer anders zal zijn. Ruben Devos Analist KBC Securities

Barco en WDP

Ook Barco meldt in zijn oproeping voor de algemene vergadering van 30 april dat het zijn dividend van 2,65 euro per aandeel handhaaft. Het technologiebedrijf roept zijn aandeelhouders 'met aandrang' op niet naar Kortrijk af te zakken eind april. Ze worden verzocht een volmacht met hun steminstructies te geven aan de secretaris van de groep en hun vragen schriftelijk in te sturen. Op 30 april kunnen ze de algemene vergadering online volgen door middel van Barco's weConnect-technologie.

WDP sluit het rijtje met bedrijven dat vrijdag een dividendhandhaving aankondigt. Dat deelt de onderneming mee in het jaarverslag. De marktleider in logistiek vastgoed keert een dividend van 0,74 euro per aandeel uit. WDP bouwt op dit moment nieuwe vestigingen, maar de groep zegt dat enkele bouwlocaties gesloten zijn door de virusuitbraak. 'Het is onduidelijk of de andere bouwlocaties wel operationeel blijven.' Hoe groot de impact van corona zal zijn, is volgens WDP nog niet in te schatten. 'Dat hangt af van de duur van de uitbraak en de overheidsmaatregelen.'

Barco en WDP zakken respectievelijk 6,5 en 5,3 procent.

Premie Sofina

Analist Michiel Declercq van KBC Securities stelt dat Sofina terecht tegen een premie op de boekwaarde noteert. 'De ontwikkeling van de korting is zeer opmerkelijk. Normaal nemen kortingen op holdings toe wanneer de beurzen stevig dalen, maar Sofina noteert nu tegen een premie van 2,7 procent. Dat laat zien dat beleggers het trackrecord van de holding zeer waarderen. Wij denken dat de goede resultaten uit het verleden en de sterke focus op niet beurs-genoteerde deelnemingen de premie rechtvaardigen.'

Om aan te geven hoe bijzonder de premie voor de Boël-holding is wijst de analist erop dat de gemiddelde korting de afgelopen twee jaar 12,8 procent bedroeg. 'Gedurende de financiële crisis liep de korting zelfs op tot meer dan 40 procent', zegt Declercq.

De analist verlaagt zijn koersdoel voor Sofina van 210 naar 190 euro, maar hij laat zijn houden-advies staan.