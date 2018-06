Euronext Brussel: opgeluchte banken trekken de kar

Net als de overige beurzen in Europa gaat Euronext Brussel gezwind hoger. Bekaert zou voorlopig maar licht worden getroffen door de Amerikaanse staaltaks.

Na de verliezen van donderdag gaan de Europese beurzen vandaag weer de goede richting uit. Er is algemene opluchting dat in Italië de Vijfsterrenbeweging en de Lega er nu toch in geslaagd zijn een regering te vormen. De Italiaanse lange rente valt terug en de beurs van Milaan is met een winst van 2,5 procent duidelijk de primus in Europa.

In Brussel wint de Bel20 rond 12.40 uur 1,2 procent tot 3.810 punten. De index wordt vooral hoger getrokken door de zwaargewichten. ING schiet 2,8 procent hoger tot 12,81 euro en KBC klimt 1,75 procent tot 67,36 euro. De Europese banken, die doorgaans een aanzienlijke portie Italiaans staatspapier in portefeuille hebben, kregen de voorbije dagen klappen toen de Italiaanse rente sterk begon op te lopen en het renteverschil met de Bund aandikte tot meer dan 300 basispunten. Nu ‘lo spread’, zoals de Italianen dat renteverschil noemen, is teruggevallen, is er opluchting. Dat is trouwens ook af te lezen aan verzekeraar Ageas, die 2,4 procent wint tot 44,44 euro.

In de brede verkoopgolf die dinsdag plaatsvond door vrees dat de politieke crisis in Italië tot een eurocrisis zou leiden, had ook AB InBev rake klappen gekregen. Het bierconcern herstelt nu 1,1 procent tot 81,07 euro.

Polen

Umicore dikt 0,8 procent aan tot 48,80 euro. De materiaaltechnologiegroep heeft besloten om haar geplande Europese fabriek van kathodematerialen voor autobatterijen neer te poten in de Poolse stad Nysa. De investering, een onderdeel van een totaal programma van 660 miljoen euro, was verwacht en de beslissing is dan ook niet direct koersgevoelige informatie.

Analisten veranderen dan ook niets aan hun adviezen en koersdoelen. Wim Hoste van KBC Securities blijft bij ‘kopen’ en 52 euro, Stijn Demeester van ING bij ‘houden’ en 53 euro. Demeester wijst er op dat Umicore met Nysa een geografisch interessante plaats heeft uitgekozen gelet op de nabijheid van de Duitse, Poolse en Tsjechische auto-industrie.

Een schaarse daler in de Bel20 is Ontex (-1%, 23,06 euro). De luierproducent verliest voor de tweede dag op rij terrein. Ontex heeft in Spanje een juridische veldslag verloren tegen Bart Van Malderen, de man achter het luierconcern Drylock. Dat raakte al twee dagen geleden bekend, maar werkt blijkbaar nog na. Pittig detail: de familie Van Malderen stond ooit aan de wieg van Ontex.

Staalkoord

Op de brede markt is Bekaert in de voorste gelederen terug te vinden. De staaldraadverwerker wint 2,1 procent tot 32,66 euro. KBC Securities-analist Wim Hoste denkt dat de impact van de Amerikaanse importtarieven op staal (en aluminium) voor Bekaert voorlopig beperkt zal blijven. De Noord-Amerikaanse activiteiten van Bekaert tekenden vorig jaar voor circa 14 procent van de geconsolideerde omzet en 9 procent van de geconsolideerde bedrijfswinst (ebit).

Vooral de omzet in de automotive sector is van belang en die stemt overeen met ongeveer 7 procent van de groepsomzet. De staaldraad die nodig is om staalkoord te maken, is immers niet in voldoende hoeveelheden voorhanden op de Amerikaanse markt. Net als zijn Amerikaanse concurrenten voert Bekaert daarom het grootste deel van de benodigde staaldraad in vanuit Brazilië (90%), het VK en Japan. Brazilië krijgt echter nog een maand uitstel voor de Amerikaanse staaltaks. De toestand is dus in het oog te houden. Hoste handhaaft zijn ‘bijkopen’-advies en koersdoel van 47 euro.

Aedifica (-0,25%, 80,90 euro) heeft een nieuwe financieel directeur. De specialist in zorgvastgoed moest op zoek naar een nieuwe CFO nadat sectorgenoot Cofinimmo Jean Kotarakos had weggeplukt. De functie van CFO wordt bij Aedifica 'uiterlijk vanaf 1 september' ingevuld door Ingrid Daerden. Zij werkte voorheen bij bedrijven als OTN Systems, ING en… Cofinimmo.

Verwatering

Nu het sentiment weer positief is, gaan ook diverse biofarma-aandelen hoger. Voor zover we weten is er geen specifiek nieuws. Thrombogenics was donderdag (+3,6%) al een van de toppers in Brussel en doet er nog eens 7,3 procent bij tot 5,61 euro. Dat is meteen de hoogste koers in drie jaar.

Bone Therapeutics schrijft 3,4 procent bij tot euro nadat er donderdag 3,5 procent van de koers ging, overigens nadat ook de twee voorgaande sessies koersverlies hadden opgeleverd.