Euronext Brussel: opstekers voor Curetis en Mithra

De lancering van Mithra’s anticonceptiepil komt nog wat dichterbij na positieve Amerikaanse onderzoeksresultaten. Curetis zet een belangrijke stap voorwaarts in Azië.

De Europese beurzen trappelen woensdag ter plaatse. Beleggers blijven aan de zijlijn in afwachting van het rentebesluit van de Federal Reserve en het aansluitend commentaar van voorzitter Jerome Powell. Die zal op eieren moeten lopen om enerzijds de markten niet te doen steigeren met verdere renteverhogingen en ze anderzijds niet te verontrusten over de toestand van de Amerikaanse economie.

In Brussel noteert de Bel20 rond 12.50 uur zo goed als stabiel (+0,01%) op 3.478 punten. Sterkste stijger is Ontex (+3,35%), dat voor de tweede dag op rij herstelt van de koersdaling die het aandeel trof in de tweede helft van januari. Bij de dalers zijn de twee biotechspelers van de Bel20 terug te vinden, Argenx (-1,3%) en Galapagos (-0,7%), naast defensieve waarden als Engie (-0,5%) en Colruyt (-0,5%).

Subsidies

Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) wil de subsidies van 170 miljoen per jaar die Bpost (+0,7%, 7,955 euro) jaarlijks van de overheid ontvangt voor de bedeling van kranten en tijdschriften in vraag stellen. Tegen de subsidiëring is er protest, zowel bij dagbladhandelaars als digitale nieuwssites. Het contract tussen de overheid en Bpost loopt eind 2020 af en Peeters wil nu het debat daarover openen. Om het zo objectief mogelijk te kunnen voeren, heeft hij een advies gevraagd aan de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven. Dat advies, dat De Tijd kon inkijken, bekijkt verschillende alternatieven.

‘Aangezien er weinig alternatieve opties zijn, gaan wij ervan uit dat het contract wordt verlengd’, zeggen de analisten van Kepler Cheuvreux. Hun advies blijft ‘houden’, hun koersdoel 14,50 euro.

Marc Zwartsenburg van ING is er minder gerust op. De subsidies voor krantenbedeling vormen een significant deel van de brutobedrijfswinst (ebitda) van de groep. ‘In die zin zien we elke bedreiging voor toekomstige subsidies als een slechte zaak voor de aandelen. Verlies van dit groot contract zou het dividend en de voor 2022 gegeven guidance ernstig in gevaar brengen mocht het tegen eind 2020 verloren gaan.’

Dat het contract voorlopig tijdelijk met twee jaar zou worden verlengd, vindt de analist wel geruststellend. Hij denkt ook dat het voor andere spelers moeilijk zou zijn het contract met evenveel kwaliteit als Bpost uit te voeren. Daarom acht hij het hoogst onwaarschijnlijk dat het contract naar een andere speler gaat. De grootte van de subsidies kan wel onder druk komen en dat zou op langere termijn een risico inhouden voor winst en dividend. Het advies van ING luidt ‘houden’, het koersdoel blijft onwaarschijnlijk hoog staan op 24,2 euro.

Ageas (-0,2%, 41,03 euro) reageert amper op het nieuws dat Moody’s de rating voor de Belgische verzekeraar heeft opgetrokken van Baa2 tot A3 met een stabiele outlook. De hogere rating stelt Ageas in de mogelijkheid om tegen lagere kosten te lenen.

Thailand en Maleisië

Op de brede markt voert Curetis de stijgers aan. De Nederlands-Duitse fabrikant van zaklabo's voor snelle medische analyses schiet 10,7 procent hoger tot 1,55 euro.

Curetis boekt vooruitgang op de Aziatische markt, bleek uit een persbericht. Acumen Research Laboratories, de partner van Curetis voor de ASEAN-regio, heeft groen licht gekregen voor de lancering van de HPN-testkit in Maleisië en Thailand, en van de BCU-testkit in Thailand. Beide tests maken het mogelijk in vier tot vijf uur te speuren naar ziekteverwekkers en resistentie tegen antibiotica bij gehospitaliseerde patiënten die mogelijk een longontsteking of een bloedinfectie hebben.

De goedkeuring vormt volgens Curetis een belangrijke mijlpaal voor de verdere commerciële verspreiding van het zaklabo Unyvero en bijbehorende testkits in ASEAN-landen met een totale bevolking van meer dan 630 miljoen inwoners.

In het persbericht zegt Oliver Schacht, de CEO van Curetis, dat hij ook binnenkort groen licht verwacht van de Chinese nationale gezondheidsdienst voor de HPN-testkit. Voor de verkoop in China staat Beijing Clear Biotech in.

Estelle, ma belle

De laatste testresultaten van Mithra’s anticonceptiepil Estelle waren volgens het bedrijf zelf ‘uitstekend’. Het ging om de resultaten van een Fase 3-onderzoek bij meer dan 2.000 vrouwen in de VS en Canada. De pil blijkt efficiënt, veilig en wordt goed verdragen. Eerder leverde Fase 3-onderzoek in Europa al positieve resultaten op. Mithra is van plan om nog dit jaar zowel in de VS als Europa een aanvraag tot lancering in te dienen.

De biofarma-analisten van KBC Securities handhaven hun koopadvies en koersdoel van 33 euro. Toen de resultaten van het Europese Fase 3-onderzoek voor Estelle werden gepubliceerd, hadden ze hun model al aangepast, waarbij de kans op succes voor de anticonceptiepil op 95 procent werd gezet. In hun som-der-delenwaarderen is Estelle momenteel goed voor 32 procent, het opvliegersmiddel Donesta 31 procent, de eigen productievestiging (CDMO) voor 12,5 procent en de anticonceptiering Myring voor 9 procent.

Volgens Stéphanie Put van Degroof Petercam (houden, koersdoel 28 euro) zitten de positieve resultaten voor Estelle al in de waardering. De volgende belangrijke horde voor Mithra wordt het sluiten van een licentieakkoord voor de commercialisering van de pil in de VS, merkt ze op. Het aandeel Mithra, een van de best presterende Belgische aandelen van 2018 (met een koerswinst van 94,9 procent), wint 3 procent tot 29,10 euro.

ING-analist Quirijn Mulder komt in een ruimer rapport terug op de vierdekwartaalcijfers van Euronav en de vooruitzichten voor de tankermarkt. Aan zijn koersdoel (8,50 euro) en advies (kopen) raakt hij niet.