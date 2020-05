Euronext Brussel: oude liefde roest niet

Solvay houdt de Bel20 boven water dankzij de klassieke chemiedivisie die zich een prima crisisverzekering toont. Ook Ontex zag zijn oude stiel weer in zwang maar die revival lijkt van korte duur.

Brussel neemt de voorhoede in Europa waar beleggers schipperen tussen moed en wanhoop over de diepte van de economische recessie die het coronavirus uitlokt. De Bel20 is de primus met een winst van 0,6 procent in een grotendeels vlakke of licht negatieve markt.

Bel20

Solvay houdt de graadmeter op het droge. De chemiegroep wordt beloond voor een sterker dan verwacht kwartaalrapport. Oude liefde roest niet, blijkt daaruit. Want de meer dan 150-jaar oude divisies die natriumcarbonaat en peroxides maken, blijken in crisistijd de sterkhouder nu de meer geavanceerde coatings onder druk staan door de malaise in de auto- en luchtvaartindustrie.

CEO Ilham Kadri klopt zich met recht en reden op de borst: 'in het eerste kwartaal genereerden we 200 miljoen euro nieuwe kasstroom, een record.' Analisten bejubelen de sterke cijfers al blijft de teneur voor het lopende kwartaal behoedzaam zowel bij het bedrijf zelf als bij waarnemers.

'We denken dat de brutobedrijfswinst niet voor 2022 terug op het niveau van 2019 zal komen, maar we blijven fan van het weerbare profiel van het bedrijf en de aantrekkelijke waardering', aldus analiste Nathalie Debruyne van Degroof Petercam. 'Solvay noteert aan 5,4 keer de winst, een stuk goedkoper dan sectorgenoten'. Debruyne herhaalt haar koopadvies met een koersdoel van 83 euro. Solvay telt 7 koopadviezen, 12 houdadviezen en 3 verkoopadviezen.

Solvay sterkt 3,8 procent aan naar 73,24 euro. De chemiegroep staat nog 29 procent onder zijn peil bij het jaarbegin.

Aperam toont in zijn kwartaalcijfers meer tekenen van corona-roest. De inoxproducent realiseerde in het eerste kwartaal een brutobedrijfswinst (ebitda) van 70 miljoen euro, tegenover 85 miljoen euro in het laatste kwartaal van 2019. In het tweede kwartaal verwacht Aperam een daling van de volumes met 25 procent, wat zal leiden tot een verdere daling van de ebitda, zonder de impact verder te specifiëren.

Aperam gaat 4 procent lager en is de sterkste daler binnen de index.

Brede markt

Ontex kon in het eerste kwartaal munt slaan uit de toegenomen hamsterwoede bij consumenten. Die legden vooral maandverbanden, tampons en babyluiers gretiger dan anders in het winkelmandje. Dat resulteert in een winstgroei van 25 procent (naar 66 miljoen ebitda). De luierproducent waarschuwt evenwel dat dat effect in april uitgespeeld is en voelt een dalende vraag. Het geeft nog geen becijferde outlook over het volledige boekjaar.

Ontex waarschuwt eveneens voor nadelige wisselkoerseffecten in het tweede kwartaal. Zowel Kepler Cheuvreux, ING als KBC Securities delen die vrees en waarschuwen dat de daling van enkele munten uit groeilanden ten opzichte van de euro kan gaan tornen aan de winstggevendheid.

De hogere prijs voor wattenpulp, de basisgrondstof voor luiers, wordt dan weer ruimschoots gecompenseerd door de goedkope olieprijs.

Kepler Cheuvreux is de grootste Ontex-fan in het analistenpeleton en geeft het hoogste koersdoel: 23 euro bij een koopadvies. Ontex heeft 7 koopadviezen, 6 houdadviezen en 2 verkoopadviezen.

Ontex rukte bij aanvang stevig op maar ging in de loop van de voormiddag terug naar af. Morgan Stanley herhaalde zijn verkoopadvies wat de luiergroep geen goed deed.

EVS meldt in een persbericht dat het zijn in oktober opgestarte aandeleninkoopprogramma voltooid heeft. Het kocht 529.000 eigen aandelen in aan een gemiddelde prijs van 18,9 euro voor een totaalbedrag van 10 miljoen euro.