Euronext Brussel: party-pooper ontsiert feestje AB InBev

Deutsche Bank schrapt het koopadvies voor AB InBev op de dag dat de bierreus twintig beurskaarsjes mag uitblazen. 'Sterke dranken hebben momenteel betere kaarten dan bier', is het argument.

Het gebeurt vaker bij verjaardagen. Er duikt altijd wel ergens een partypooper op die de sfeer moet drukken. Bij AB InBev, dat vandaag twintig jaar op de Brusselse beurs noteert, is dat Deutsche Bank.

Analist Gerry Gallagher verlaagt zijn rating voor AB InBev van kopen naar houden in een sectorrapport over de Europese drankensector. Sterke drankenmakers Diageo en Pernod Ricard krijgen dan weer een koopadvies.

AB InBev en Heineken zijn wel de best gepositioneerde spelers in de biermarkt, zegt de analist, meer dan Carlsberg. Maar geestrijke dranken kunnen profiteren van hun premiumpositie met beter marges, lagere blootstelling aan groeimarkten en een stijgend martkaandeel in het Westen, vindt de analist.

Noteer daarbij wel dat de meeste sterke drankenmakers er al een sterker parcours hebben opzitten. Remy Cointreau (+36%) en Campari (+19%) zijn bij de sterkste presteerders in de Stoxx 600 Food & Beverage Index (-9,7%). Terwijl AB InBev (-23%) één van de onderperformers is.

Beleggers zetten daarom toch hun feestneus op en sturen het jarige zwaargewicht 1 procent hoger naar 56,7 euro, een stijging die in lijn ligt met de index waar AB InBev al twintig jaar de toon zet. De Bel20 zet de hoerastemming van november door en wint op de eerste dag van de maand 1,2 procent naar 3.708 punten. Het is van februari geleden dat de kaap van 3.700 punten werd gesloopt.

Galapagos , naar grootte het nummer twee in de index, meldt goede resultaten met zijn kandidaat-middel voor de behandeling van de ziekte IPF (longfibrose). Patiënten die de 'inhibitor' GLPG1205 kregen bovenop hun standaardbehandeling toonden na 26 weken een verminderde afname van een longcapaciteit. Het middel werd goed verdragen en de voornaamste bijwerkingen beperkten zich hoofdzakelijk tot misselijkheid.

Op basis van die resultaten verhoogt beurshuis Jefferies zijn weging voor het middel in de waardering van Galapagos naar 5 euro per aandeel (+4%). 'Maar in het grotere plaatje zien we weinig kans dat het aandeel substantieel zal opveren zolang er zorgen zijn rond de Amerikaanse vergunning van filgotinib', zegt analist Peter Welford. Met dat reumamiddel, dat de hoofdmoot van de waardering van Galapagos afdekt, liep het biotechbedrijf in augustus vertraging op omdat de Amerikaanse geneesmiddelenwaakhond (FDA) meer data vroeg rond de impact op de mannelijke vruchtbaarheid.

De bijkomende data worden in de eerste jaarhelft van volgend jaar verwacht waardoor het middel in het beste geval tegen 2022 de cruciale Amerikaanse markt zou kunnen betreden. Gilead, Galapagos partner rond het middel, zit nog deze maand samen met de FDA om filgotinib te bespreken.

Galapagos wint 2,6 procent naar 105,8 euro.

Brede markt

In een korte nota herhaalt Berenberg, dat enkele maanden geleden ook de beursgang begeleidde, zijn koopadvies voor Unifiedpost na de resultaten van maandag. Het koersdoel bedraagt 28 euro. 'Het aantal KMO's op het platform lag 28 porcent hoger dan in het begin van het jaar. Dat zien we als een positief teken voor de organische groei in de komende kwartalen. Daarboven verwachten we dat het bedrijf in de volgende kwartalen overnames zal doen', aldus Berenberg.

Iets meer dan twee maanden nadat het bedrijf naar de beurs ging, heeft een groep aandeelhouders van het eerste uur van Unifiedpost haar belang in de digitale factuurverwerker maandag deels kunnen verzilveren.

Een groep van 43 aandeelhouders, die al voor de beursgang in het kapitaal zaten, verkocht maandag 680.645 aandelen aan grote, institutionele beleggers.

Sipef rukt op na berichten dat het overlegorgaan van de palmolieproducerende landen (CPOC) nog een langdurig sterke palmolieprijs verwachten door de weersomstandigheden in Zuid-Oost Azië. De palmolieprijs staat rond zijn hoogste peil in acht jaar maar Sipef profiteerde nog niet noemenswaardig mee van die opstoot. De Schotense plantagegroep won de voorbije maand 18 procent. Concurrent Anglo Eastern won over dezelfde periode het dubbele.