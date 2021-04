Euronext Brussel: pedal to the metal

Swingende metaalprijzen brengen een miljardenwinst voor Umicore binnen handbereik. De koers van de materialengroep én de hele Bel20 headbangt mee.

Volgens Rolling Stone werkt Ozzy Osbourne aan een documentaire over de Rockfield Studios in Wales. In die idyllische opnamestudio in de schapenvelden zag menig snoeihard rockalbum het levenslicht.

Op Euronext Brussel is metal ook volledig in zwang. Dankzij de stijgende metaalprijzen laat Umicore zijn hoorns zien. De materialengroep stuurde donderdagochtend een groots positief winstalarm uit. De beoogde bedrijfswinst (ebit) voor het lopende boekjaar bedraagt zowat een miljard euro. Dat is bijna dubbel zo veel als in het voorbije boekjaar (536 miljoen euro) en ruim boven de consensusverwachting . De stijgende prijzen voor edelmetalen, met name de zilverwitte overgangsmetalen rodium en palladium (voor Mendeljev-liefhebbers: respectievelijk atoomnummers 45 en 46) geven een veel grotere boost aan Umicore dan aanvankelijk gedacht. Ze zorgen voor een 'meevaller' een kwart miljard die voornamelijk uit de recyclagefabriek in Hoboken zal komen.

'We hebben dit onderschat', geeft analist Frank Claassen van Degroof Petercam ruiterlijk toe. 'De tak recycling was altijd al een beetje een black box, maar blijkt opnieuw erg winstgevend te zijn. We waren al optimistischer over deze divisie dan de consensus, maar we waren blijkbaar nog niet positief genoeg. Zelfs als we corrigeren voor de 250 miljoen aan 'exceptionele' bedrijfswinst was de prestatie sterk.'

We waren over Umicore al positiever dan de consensus maar blijkbaar waren we nog niet positief genoeg. Frank Claassen Analist Degroof Petercam

Ook is Claassen onder de indruk van de kathodetak die vooral levert aan de autosector. 'De verwachting is dat de bedrijfswinst gaat verdubbelen, terwijl we voor 2021 maar rekening hielden met een groei van 48 procent.'

Ook KBC Securities wisselt het geweer van schouder over Umicore en plaatst het aandeel opnieuw op de kooplijst met een koersdoel van 54 euro. 'We willen daarbij wel aanstippen dat de metaalprijzen erg volatiel zijn', zegt analist Wim Hoste. 'De huidige bonanza mogen we niet op de langere termijn extrapoleren.'

Umicore wint 7 procent naar 51 euro. De Bel20 krijgt, mee dankzij een sterke dag voor KBC , een stevige boost van 1,32 procent naar 4.035 punten.

Brede markt

Ook Biocartis duwt het gaspedaal in. De Mechelse medtechspeler meldt een knappe volumegroei van 70 procent voor zijn zogenaamde cartrigdes. Die wisselpatronen voor minilabo Idylla zijn de hoeksteen in het verdienmodel van Biocartis. De omzetgroei gebeurde dankzij een toegenomen vraag naar covidtesten via Idylla en een herstel van het aantal oncologietesten. Met die kwartaalprestatie zitten de Mechelaars alvast mooi op schema voor hun jaardoelstelling: tussen 40 en 60 procent volumegroei. Biocartis laat ook weten dat het eind maart 108,1 miljoen euro in kas had.

Daarnaast werd een partnership met een Nederlands bedrijf aangekondigd. Skyline DX zal via Idylla een test ontwikkelen om het risico op huidmelanomen op te sporen. 'Dit soort partnerships zijn een belangrijke factor om het testmenu van Biocartis uit te breiden', zegt beurshuis Kepler Cheuvreux dat zijn koopadvies herhaalt.

Biocartis beleeft zijn beste beursdag dit jaar met een winst 7,1 procent naar 4,74 euro. Dat is nog altijd maar een fractie van de 11,5 euro waaraan het in 2015 jaar naar de beurs trok.

Sipef maakt het winsttiercé in Brussel compleet. De plantagegroep meldt een stevige volumegroei voor palmolie. De total groepsproductie steeg in het eerste kwartaal naar 91.600 ton ten opzichte van 78.500 ton een jaar eerder. De hogere palmolieproductie is vooral te danken aan de plantages in Zuid-Sumatra en in Papua-Nieuw-Guinea, waar de oliepalmen verder herstelden van de vulkaanuitbarstingen in 2019.

Sipef heeft tot dusver al bijna de helft (47%) van zijn voor dit jaar verwachte palmolievolumes verkocht aan ‘in de voorbije jaren ongekende prijzen’: gemiddeld tegen 899 dollar per ton. Ter vergelijking: een jaar eerder was nog maar 41 procent verkocht aan gemiddeld 718 dollar. Ook voor rubber en in mindere mate thee wist Sipef hogere prijzen te vangen.

Op basis hiervan en van de goede productievolumes verhoogt de plantageholding haar winstprognose. In februari stelde Sipef ‘betere resultaten’ voor 2021 in het vooruitzicht. Nu luidt het dat de resultaten ‘aanzienlijk beter’ zouden moeten zijn dan vorig jaar, ‘ondanks de hoge heffingen op de palmolieproductie in Indonesië’.