Euronext Brussel: putting the green in Greenyard

Greenyard pleziert zijn stakeholders door zich een groener imago aan te meten en zijn shareholders door zijn schuldenberg af te toppen. Colruyt winkelt bij zichzelf terwijl Lotuskoekjes uit het mandje vallen.

De Bel20 neemt een adempauze na de steile klim sinds Allerheiligen. De graadmeter levert 0,2 procent in naar 3.575 punten. Maandag spurtte de index mee op de wereldwijde triomftocht van Moderna waar de ontwikkelaars net als bij Pfizer - vergeef ons het flauwe woordgrapje - zeer goed 'in hun vaccin'. Dinsdag staat een rondje winstnemingen op het programma.

Binnen de index krijgt een clubje bedrijven koersdoelverhogingen van internationale beurshuizen (zie inzet). Ageas slaat het meeste munt uit zijn hoger koersdoel bij Berenberg en rukt met 1,2 procent op.

Koersdoelverhogingen in Bel20 > KBC Goldman Sachs verhoogt zijn koersdoel tot 69 euro, tegen 61 euro eerder. De aanbeveling blijft 'kopen'.



> ING : Goldman Sachs verhoogt zijn koersdoel tot 10,8 euro, tegen 10,5 euro voorheen. De aanbeveling blijft 'kopen'.



> Umicore : Credit Suisse heeft zijn koersdoel opgetrokken tot 29 euro, tegen 28 euro eerder. De aanbeveling blijft 'underweight'.



> Ageas : Berenberg verhoogt zijn koersdoel tot 51,9 euro, tegen 46,9 euro eerder. De aanbeveling blijft 'kopen'.

UCB heeft een nieuwe volger. ING start de opvolging met een koopadvies en een koersdoel van 130 euro. 'Het middel bimekizumab kan een gamechanger zijn voor UCB op het vlak van de immuuntherapie', zeggen analisten Maxime Stranart en David Vagman. De analisten voorspellen een piekverkoop van 3,4 miljard euro tegen eind 2029.

UCB is een kwart goedkoper dan een gemiddelde Europese farma-midcap. Analisten ING

'We appreciëren het groeipotentieel ondanks het nakende verlies van de exclusieve rechten op de middelen Vimpat en Cimzia in 2022 en 2024', zeggen de analisten. 'Bovendien handelt UCB aan 16 keer zijn verwachte winst van 2021. Dat is, ondanks zijn hogere winst per aandeel, een korting van een 25 procent in vergelijking met zijn belangrijkste sectorgenoten.

Colruyt doet weer waar het voor zijn coronaspurt heer en meester in was: eigen aandelen inkopen. De Halse supermarktketen merkte ook op dat zijn koers fors afkoelde in de jongste weken en kocht vorige week voor het eerst in maart eigen aandelen in, leert een mededeling.

Colruyt kocht 32.000 stukken voor 1,57 miljoen euro en heeft nu 331.868 stukken in handen. Pro memorie: de groep koopt sinds het aflopen in juli 2019 van een groot inkoopprogramma van 350 miljoen euro niet langer structureel 'family packs' eigen aandelen in, wel 'ad hoc'. Opportunistisch zeg maar. Op de jaarvergadering van oktober werden 2,5 miljoen ingekochte aandelen vernietigd.

Bij Colruyt is die massavernietiging al jaren deugddoend omdat de winst en het dividend zo over steeds minder 'hongerige mondjes' verdeeld moeten worden.

Brede markt

Die hongerige mondjes worden dinsdag voor één keer niet gevuld met Lotuskoekjes. Ondanks de nakende komst van Sinterklaas is Lotus Bakeries de sterkste daler in Brussel. Dat komt omdat KBC Securities het laatst overblijvende koopadvies voor Lotus Bakeries intrekt en vervangt door een houdadvies. 'We blijven Biscoff (de Amerikaanse merknaam van Lotus Speculoos) zien als een robuuste aanjager van groei maar door de uitmuntende prestatie in de jongste weken is de koers geprijsd voor perfectie', aldus analist Guy Sips.

Lotus Bakeries verliest 3 procent naar 3.580 euro.

Dan maar wat gezonder lekkers in plaats van koekjes. Greenyard kwam met cijfers over de eerste helft van zijn gebroken boekjaar. Daarin klopte de groente- en fruitgroep licht zijn eigen verwachtingen. Uit het rapport blijkt dat Greenyard in toenemende mate werk maakte van zijn prangende schuldenprobleem. De schuldgraad werd bijna gehalveerd en er wordt vaart gemaakt met een geplande herfinanciering van aflopende bankschulden.

'De kasstroom is indrukwekkend', onthoudt analist Fernand De Boer van Degroof Petercam, 'en ruim voldoende voor het bedrijf om binnen zijn schuldconvenanten te blijven'. Volgens de analist zal dit een soepele schuldherschikking mogelijk maken die tegen maart 2021 afgerond moet zijn.

'De organische groei zorgde evenwel niet voor de verhoopte operationele hefboom', zegt De Boer. Dat wijt het management aan hogere kosten door Covid-19. De analist ziet de huidige prognose (106 à 110 miljoen euro bedrijfswinst tegen het jaareinde) als voorzichtig. Degroof Petercam hanteert een koopadvies met koersdoel van 7,7 euro.

In de marges van de cijfers kondigt Greenyard de ambitie aan om 'een leidende speler' in de groentesector te worden op vlak van duurzaamheid. Het CEO-duo Hein Deprez en Marc Zwaaneveld stellen vier doelstellingen voorop rond onder meer waterverbruik en afvalverwerking. Ze starten ook een zoektocht naar een duurzaamheidsdirecteur om die groene plannen vorm te geven.