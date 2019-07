Euronext Brussel: rally met de handrem op

De Europese beurzen doen het na het 'Lagarde-spurtje' van woensdag iets rustiger aan. De Bel20 koerst 0,2 procent hoger tot 3.648 punten. Vastgoedspeler WDP scherpt zijn record van gisteren verder aan terwijl Umicore de brandschade blust.

Vastgoedgroep WDP gaat in Lokeren het grootste chocolademagazijn ter wereld bouwen voor de Zwitserse chocoladereus Barry Callebaut. Voor WDP betekent het prestigeproject een investering van 100 miljoen euro. Het koersrecord van gisteren gaat opnieuw aan diggelen. WDP gaat in de middaghandel 1.04 procent hoger tot 155,80 euro. Het noteert liefst 33 procent hoger dan een jaar geleden. Analist Stefaan Genoe van Degroof-Petercam handhaaft zijn 'houden'-advies.

Umicore neemt met een winst van 3,23 procent de kop in de Bel20. Het noteert in de namiddaghandel aan 28,41 euro. Gisteren verloor het aandeel echter meer dan 3 procent, in een stijgende markt. In Hoboken, waar edelmetalen worden gerecycleerd, vatte een randinstallatie van een smelter vuur. De brand werd snel geblust en er vielen geen gewonden. De onzekerheid die het incident met zich meebrengt, kan nog op het aandeel wegen, signaleert ING-analist Stijn Demeester die een koopadvies hanteert met een koersdoel van 41 euro.

In een lijvig rapport brengt KBC Securities zijn koopadvies en koersdoel van 105 euro voor de biergigant AB InBev in herinnering. 'We zien een aantal groene scheuten en die zullen zich in een duidelijk versnelling van de verkochte biervolumes vertalen met een gemiddelde winstgroei van meer dan 10 procent over de komende vier jaar', stelt analist Wim Hoste. Beleggers lijken niet danig onder de indruk. Ze sturen het aandeel 0,13 procent lager tot 83,09 euro.

Brede markt

Op de brede markt is Curetis de primus inter pares met een klim van 14,75 procent. Het biotechbedrijf heeft een Europees patent beet voor het testen van genetische resistentie tegen de E.Coli-bacterie. Curetis kan het zetje goed gebruiken, het centjesaandeel noteert aan 0,77 euro, nog altijd 76 procent onder zijn jaarpiek van 4,95 euro.

Balta hertekent zijn management. Cyrille Ragoucy blijft CEO, maar Jan-Christian Werner volgt Tom Gysens op als financieel directeur. Werner krijgt de job om de zware schuldenlast van de tapijtenproducent onder controle te houden. De reshuffle resulteert in een klim van 3 procent naar 2,79 euro. De groep gaat ook op zoek naar een zogenaamde chief transformation officier. Dat illustreert dat de nieuwe CEO zijn eigen team wil installeren', stelt ING. Eenzelfde teneur bij KBC Securities. Al blijft het beurshuis nog voorzichtig door de hoge schuldenlast. 'De nettoschuld beloopt inclusief IFRS 16 (leasingschulden, red.) 3,8 tot 3,9 keer de brutobedrijfswinst, zonder rekening te houden met factoringschulden en is dus een aandachtspunt. Net als de brexit, aangezien het Verenigd Koninkrijk zonder lokale productie goed is voor 18 procent van de groepsomzet.' 'Toch beschouwen we Balta als vrij goedkoop gewaardeerd en denken we dat Balta uiteindelijk een overnamedoelwit wordt', besluit KBCS-analist Wim Hoste.

Ook Avantium neemt afscheid van zijn financieel directeur Frank Roerink. Best wel een verrassing, want Roerink was 12 jaar in dienst bij de specialist in biologisch afbreekbare plastic. 'De nieuwe fase van het bedrijf vergt een nieuwe samenstelling van de directie', stelt voorzitter Kees Verhaar in een toelichting. Avantium trok in maart 2017 met meer dromen dan concrete cijfers naar Euronext, tegen 11 euro per aandeel. Sindsdien ging twee derde van de beurswaarde in rook op, door vertraging bij het belangrijkste project: een Antwerpse fabriek voor een plantaardig alternatief voor de kunststof pet. Beleggers zien Roerink niet graag vertrekken. Het aandeel koerst 1,69 procent lager tot 2,63 euro.