Euronext Brussel: rapporten zetten UCB en Galapagos hoger, AB InBev lager

Opbeurende analistenrapporten zorgen ervoor dat Euronext Brussel beter dan gemiddeld presteert in Europa. UCB en Galapagos boeken stevige koerswinsten. Berenberg waarschuwt voor hogere kosten voor bierbrouwer AB InBev.

De Europese beurzen zijn na een licht hogere opening stilaan in het rood gezakt. Gemiddeld verliezen ze omstreeks 12.30 uur 0,4 procent. Het is momenteel onduidelijk welke stappen de Verenigde Staten zullen zetten in hun handelsdisputen met China en de Europese Unie. Investeerders zijn wel een stuk positiever geworden over de Duitse economie, bleek uit de ZEW-index, maar dat heeft nauwelijks effect.

Met een verlies van 0,05 procent tot 3.666 punten voor de Bel20 houdt de Brusselse beurs iets beter stand. Dat is vooral te danken aan twee aandelen die Amerikaanse fanmail kregen, Galapagos en UCB.

Het Amerikaanse beurshuis Bernstein start de opvolging van Galapagos (+5,6%, 89,08 euro) met een 'outperform'-rating (koopadvies) en een koersdoel van 100 euro. Volgens Bernstein is Galapagos op dit ogenblik koopwaardig voor filgotinib en op langere termijn voor IPF (idiopathische pulmonale fibrose), een chronische, dodelijke longziekte.

Bernstein is wel minder wild over filgotinib dan andere beurshuizen. Filgotinib moet 'gedifferentieerd' worden (lees: ontwikkeld worden voor nog andere aandoeningen), maar de markt is hard. Het middel is erg veilig, maar zal de markt niet kunnen domineren en de prijszetting zal hoogstens vlak zijn.

IPF daarentegen kan volgens Bernstein een 'game changer' zijn. Het beurshuis omschrijft IPF als een te weinig geanalyseerde en onderschatte portefeuille. De nood aan goede medicatie voor IPF is hoog, voor de prijszetting ziet het er gunstig uit en het wordt eenvoudig het middel op de markt te brengen. Als Galapagos IPF volledig in huis houdt, zou de verkoop tegen 2030 tot 1,3 miljard euro kunnen oplopen, waarmee het middel even belangrijk zou worden als filgotinib.

UCB (+2,1%, 79,94 euro) geniet van een adviesverhoging van Jefferies. Analist Peter Welford gaat van ‘underperform’ (verkopen) naar ‘hold’ (houden) en trekt tegelijk zijn koersdoel op van 60 tot 73 euro. Hoewel de groei op korte termijn beperkt is, is het neerwaarts potentieel ook beperkt, schrijft hij. Hij verwijst onder meer naar de dreiging van generische kopieën (‘biosimilars’) van Cimzia en de marges die onder druk staan door onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen. UCB heeft in zijn ogen beide goed onder controle.

Gerst

AB InBev verliest 1,5 procent tot 76,21 euro. In een uitgebreid rapport over de biersector waarschuwt Berenberg voor duurdere grondstoffen – in het bijzonder gerst en aluminium – en energie. Het wordt moeilijker voor bierbrouwers om die hogere kosten door te rekenen aan hun klanten, vooral in de groeimarkten, en dat zal in 2019 op hun marges wegen.

AB InBev is voor 70 procent blootgesteld aan de groeimarkten en het is net daar dat het beurshuis de hoogste inflatie verwacht. Het verlaagt daarom zijn raming voor de bedrijfswinst (ebit) voor 2019 met 5 procent en die voor de winst per aandeel in 2019 met 6 procent. Het gevolg is dat het koersdoel zakt van 114 tot 100 euro.

Een bron van zorgen is ook de forse schuldenlast van AB InBev, een element dat volgens Berenberg mede de zwakke prestatie van het aandeel verklaart. Toch blijven de analisten positief over ’s werelds grootste bierbrouwer. Ze zijn blij met de toegenomen focus op omzetgroei en blijven overtuigd dat het concern operationeel beter zal blijven presteren dan de meeste producenten van consumentenartikelen dankzij de structuur van de business (met hoge marktaandelen en een hoge blootstelling aan snel groeiende opkomende markten) en de bedrijfscultuur. Mede gezien de lage waardering handhaven ze hun koopadvies.

Onhoudbaar

ING (-0,5%, 11,10 euro) beperkt de schade na het opstappen van financieel directeur Koos Timmermans. Zijn vertrek houdt verband met de miljoenenschikking die ING onlangs heeft gesloten met de Nederlandse justitie wegens witwaspraktijken. Daardoor was Timmermans’ positie onhoudbaar geworden.

Telenet (+0,9%, 48,54 euro) gaat de voorstellen van de activistische aandeelhouder Lucerne Capital Management niet opnemen in de agenda voor de BAV van 26 september. Volgens Telenet laat de Belgische vennootschapswetgeving niet toe over het dividendbeleid of de verloning van bestuurders te beraadslagen op een aandeelhoudersvergadering.

Econocom, dat de laatste dagen onder zware druk stond en dit jaar al bijna 60 procent van zijn waarde heeft verloren, herstelt 4,5 procent tot 2,50 euro. Het bedrijf stuurde in juli een omzetwaarschuwing uit en vorige week bleek dat de IT-dienstengroep in het eerste halfjaar een nettoverlies heeft geleden. Econocom heeft van de recente koerszwakte echter gebruik gemaakt om voor 1,15 miljoen euro eigen aandelen in te kopen. Daardoor bezit het bedrijf nu 4,57 procent van zichzelf.