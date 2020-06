Euronext Brussel: realitycheck

De beslissing kost 175 jobs in Pont-à-Marcq (Frankrijk) en 76 in Leeds (VK).

Agfa levert 3,1 procent in.

Brede markt

Montea overtuigt met zijn keuzedividend. Bijna twee derde van de aandeelhouders (64,2%) heeft ermee ingestemd zijn dividend in de vorm van nieuwe aandelen te ontvangen in plaats van in cash. Daardoor kan de logistiekvastgoedgroep haar eigen vermogen met 18 miljoen euro versterken. 'Aandeelhouders bevestigen in uitdagende tijden hun vertrouwen in ons bedrijf', zegt CEO Jo De Wolf.