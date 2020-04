Euronext Brussel: remmende banken en glanzende ramen

Op een licht lagere beurs koerst Deceuninck hoger na een sterke kwartaalupdate. De bankwaarden nemen gas terug na de sprongen van vrijdag. Curetis pakt binnenkort zijn biezen.

De Europese beurzen gingen voorzichtig hoger van start maar hielden dat niet lang vol. Onzekerheid over bedrijfsresultaten en de geleidelijke afbouw van de lockdowns eist zijn tol. Daarnaast keldert de prijs van de Amerikaanse olie – voor circa twee derden is dat schalieolie - door overproductie en slinkende opslagcapaciteit. Omstreeks 12.35 uur noteert de Euro Stoxx 50 0,7 procent lager.

In Brussel zakt de Bel20 0,3 procent tot 3.005 punten. De bankaandelen zetten druk op de index. Vrijdag waren ING en KBC nog de trekkers van de sterindex met winsten van respectievelijk 5,1 en 2,4 procent, ondanks een winstwaarschuwing van de Vlaamse bank-verzekeraar. Vandaag is dat helemaal anders en zakt KBC 1,7 procent en ING 3,2 procent.

Beide aandelen kregen koersdoelverlagingen te slikken. Exane BNP Paribas past zijn koersdoel voor KBC aan van 65 tot 63 euro maar vindt het aandeel nog immer koopwaardig. Barclays zet het koersdoel voor ING dan weer op 8,4 euro tegen 10,3 euro voorheen, terwijl het advies ‘neutraal’ (houden) blijft.

Ook AB InBev kijkt tegen minder positieve analistenmeningen aan en dat weegt op de koers. Morgan Stanley heeft zijn advies voor de bierbrouwer verlaagd van ‘overweight’ (kopen) naar ‘equal-weight’ (houden). Het koersdoel zakt van 100 tot 40 euro. Kleiner is de koersdoelknip bij RBC - van 52 naar 49 euro - terwijl het koopadvies overeind blijft. De bierbrouwer, die dit jaar al meer dan 40 procent van zijn waarde verloor, zakt 1,1 procent tot 41,3 euro.

Uitzondering

Deceuninck stuurt in principe geen kwartaalupdates meer uit, maar maakte daar vrijdag een uitzondering op. De West-Vlaamse fabrikant van pvc-ramen kan bogen op een sterk eerste kwartaal. De omzet steeg met 5,7 procent tot 153 miljoen euro en de aangepaste brutobedrijfswinst (ebitda) verdubbelde bijna, van 7,5 naar 14 miljoen euro. Deceuninck schrijft dit toe aan het ‘sterke business development in de meeste van onze regio’s’ en aan een beginnend herstel van de Turkse economie. Het aandeel gaat 2,5 procent hoger tot 1,41 euro.

Wat de komende maanden brengen is echter moeilijk te voorspellen. De impact van de Covid-19-crisis zal immer in grote mate afhangen van het heropstarten van de activiteiten in de sector waarin Deceuninck actief is. Daarom heeft het bedrijf een reeks acties ondernomen om de kosten te drukken en de liquiditeitspositie te ‘maximaliseren’. Zo werden in de VS 230 mensen ontslagen, werden de vergoedingen van bestuurders en management verlaagd en wordt er over 2019 geen dividend uitgekeerd.

‘Ondanks de sterker dan verwachte eerstekwartaalresultaten blijven we erg voorzichtig voor de rest van het jaar’, zegt KBCS-analist Wim Hoste. Hij handhaaft zijn koersdoel van 1,70 euro en houdadvies.

Lager koersdoel

Ter Beke (+1,3%, 114 euro) liet vrijdagmorgen weten zijn prognose voor 2020 opzij te schuiven. Stevig hogere kosten en een dalende vraag in de foodservice- en out-of-home-activiteiten – beide ten gevolge van de besmettingsremmende maatregelen – zijn de voornaamste redenen hiervoor.

Kepler Cheuvreux verwacht geen onmiddellijke liquiditeitsproblemen, maar wijst er op dat Ter Beke qua kapitaalinvesteringen stilaan aan de rem moet trekken. De charcuterie- en lasagnegroep voert daarom een keuzedividend in. Als de families achter Ter Beke voor een dividend in aandelen kiezen, levert dat volgens het beurshuis een besparing van ongeveer 5 miljoen euro op.

Kepler heeft zijn ramingen voor dit jaar fors verlaagd om de impact van de coronacrisis te weerspiegelen: de raming voor de brutobedrijfswinst (ebitda) zakt met 15 procent, die voor de winst per aandeel met 46 procent. Het advies blijft ‘houden’ maar het koersdoel zakt van 117 tot 114 euro.

Overname

MDxHealth wint 3,9 procent tot 0,80 euro. MDxHealth Inc., de Amerikaanse dochter van het gelijknamige kankerdiagnosticabedrijf, krijgt een lening van 2,3 miljoen dollar van de U.S. Small Business Administration. Het gaat om een ‘Paycheck Protection Program’-lening (PPP-lening) die bedoeld is om Amerikaanse kmo’s in staat te stellen hun vast personeel te behouden in deze coronatijden.

De grootste koersval is voor Curetis : min 18,6 procent tot 0,55 euro. De beurscarrière van de maker van zaklabo’s en medische tests is nu zo goed als voorbij. Op 1 april werd de overname van Curetis door zijn Amerikaanse sectorgenoot OpGen beklonken. Nu is ook bekend hoe en wanneer de omzetting van aandelen Curetis in aandelen OpGen zal plaatsvinden. Eén aandeel Curetis geeft recht op 0,06173599 aandeel OpGen. Op basis van de slotkoers van OpGen van vrijdag (2,44 dollar of circa 2,245 euro) waardeert dat het aandeel Curetis aan 0,139 euro. Dat is fors minder dan de huidige, recent sterk gestegen koers.