Euronext Brussel: schoon vastgoed en de strijd om VOO

O’Sea, een duurzaam wooncomplex dat Immobel in verschillende fasen ontwikkelt in Oostende

Vastgoedontwikkelaar Immobel wordt beloond voor zijn uitstekende halfjaarresultaten. De manoeuvres om de Waals-Brusselse kabelmaatschappij VOO binnen te halen blijven de telecomsector beroeren.

De Europese beurzen doen het vandaag rustig aan. Ze noteren rond de middag gemiddeld 0,2 procent hoger in afwachting van het rentebesluit van de Federal Reserve. De algemene verwachting is dat Jerome Powell en de andere centraal bankiers voor een renteknip met 25 basispunten zullen gaan. De wereldeconomie vertraagt, het handelsconflict met China is verre van opgelost en de aanslagen op Saoedische installaties tonen aan hoe kwetsbaar de olie-aanvoer is.

In Brussel noteert de Bel20 0,15 procent in de plus op 3.696 punten. De zwaargewichten ING (+0,1%), KBC (-0,1%) en AB InBev (+0,2%) blijven dicht bij huis.

Voor de grootste procentuele stijging tekent WDP , dat 1,9 procent bijschrijft tot 170,20 euro. Net als die andere logistieke vastgoedspeler, Montea , geniet WDP nog na van het lovend rapport van Kepler Cheuvreux van dinsdagmorgen.

Volgens het beurshuis blijft logistiek vastgoed interessant om in te beleggen, omdat de logistiekmarkten sterk blijven en de rentevoeten zijn gedaald. Dividendaandelen zijn daardoor aantrekkelijk geworden, zeker als de bedrijven in kwestie nog groeien ook.

Kepler verhoogde zijn advies voor Montea (+1,8%, 77,10 euro) met twee trapjes, van ‘afbouwen’ naar ‘kopen’ en verhoogde het koersdoel van 67 tot 84 euro. Het ‘houden’-advies voor WDP bleef overeind, maar het koersdoel ging wel van 138 naar 165 euro.

VOO

De telecomsector blijft in de ban van de VOO-soap. Een paar dagen geleden raakte bekend dat Nethys, een semipubliek vehikel, in alle stilte een akkoord heeft gesloten om het Waals-Brusselse kabelbedrijf VOO te verkopen aan het Amerikaanse Providence. Opschortende voorwaarde is dat Brutélé vóór 24 oktober akkoord moet gaan om zijn deel van VOO te verkopen aan Nethys-moeder Enodia.

De Vlaamse kabelaar Telenet (+1,3%, 43,34 euro) had graag VOO in handen gekregen. Dinsdag bracht Telenet in herinnering dat het vorig jaar een overnamebod heeft gelanceerd op Brutélé. Het Vlaamse telecombedrijf zou hierover de raad van bestuur van Brutélé een brief hebben gestuurd met de vraag om gesprekken op te starten. Diezelfde raad besliste dinsdagavond dan weer de onderhandelingen met Enodia over de verkoop van zijn deel van VOO op te schorten.

Volgens Ruben Devos van KBC Securities zit er voor Telenet een duidelijke logica in een overname van Brutélé. Telenet zou zo zijn voetafdruk vergroten en de kabel in 24 Waalse en 6 Brusselse gemeenten in handen krijgen. Er zijn ook kostensynergieën mogelijk, meent de analist. Bovendien zou een deal met Brutélé de verkoop van VOO aan Providence dwarsbomen. Het laatste woord rond VOO is nog niet gezegd, besluit Devos, die voor Telenet een ‘afbouwen’-advies en een koersdoel van 39 euro heeft.

ING-analist David Vagman wijst er op dat een verkoop van VOO zonder Brutélé aan Providence wel nog mogelijk zou zijn, maar aan een prijs die 100 miljoen euro lager is. Er zouden dan immers belangrijke anti-synergieën opduiken en er zouden ook kosten zijn om VOO op te splitsen in een Brussels en Waals netwerk.

Stefaan Genoe van Degroof Petercam benadrukt dat, mocht Voo/Brutélé niet aan Enodia worden verkocht, Telenet de enige logische alternatieve koper zou zijn, aangezien de groep al de overige twee derden van de Brusselse kabel controleert.

Overgangsjaren

Een fors winstalarm van pakjesvervoerder FedEx, ingegeven door de handelsoorlog en de wereldwijde conjunctuur vertraging, sleurt de hele sector mee. Bpost deelt in de klappen en zakt 1,4 procent tot 9,56 euro.

Projectontwikkelaar Immobel legde gisteravond een succulent halfjaarrapport voor. De inkomsten stegen met 44 procent, de brutobedrijfswinst verdrievoudigde en de nettowinst kwam uit op 56,4 miljoen euro, wat bijna evenveel is als over heel 2018. De forse toename van de nettowinst is vooral te danken aan de verkoop van de helft van het Brusselse kantoorcomplex Möbius II.

‘Immobel is werkelijk door zijn overgangsjaren heen’, meent analist Jan Opdecam van KBC Securities. Hij trekt zijn koersdoel voor Immobel op van 63 tot 66 euro. ‘Het boekjaar is goed gestart en opnieuw wordt een royaal dividend verwacht, vooral daar een andere verkoop in Luxemburg wordt verwacht die de jaarcijfers een boost zal geven’, legt hij uit. Zijn advies blijft ‘bijkopen’.

Het aandeel Immobel wint 2,4 procent tot 67,80 euro.

Hooikoortsvaccin

Het Duits-Nederlandse diagnosticabedrijf Curetis zag in het eerste halfjaar de omzet met 35 procent stijgen tot 1,1 miljoen euro. Het bedrijfsverlies kwam 9,5 procent lager uit dan een jaar eerder, maar bedroeg nog steeds 10,3 miljoen euro. Eind juni had Curetis nog 7,8 miljoen euro in kas.

Onlangs raakte bekend dat Curetis wordt overgenomen door zijn Amerikaanse sectorgenoot OpGen. Het aandeel Curetis stijgt 4,1 procent tot 0,64 euro.

ASIT biotech zakt 3 procent tot 1,23 euro. Het Brusselse bedrijf, dat immuuntherapieën voor allergieën probeert te ontwikkelen, heeft in het eerste halfjaar 6 miljoen euro verbrand. Het geld ging vooral naar de fase 3-studie met het hooikoortsvaccin gp-ASIT+. De resultaten van dat onderzoek worden in december verwacht.

Eind juni had ASIT biotech nog 2,5 miljoen euro in kas, maar intussen is dat aangevuld door een private plaatsing van converteerbare obligaties die 9,2 miljoen euro opbracht.