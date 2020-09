Euronext Brussel: schrijf het rusthuis nog niet af

Rusthuizen zijn het strijdperk waar het coronavirus het lelijkst huishield. Maar ze zijn kraniger dan gedacht. Dat blijkt uit de goede cijferrapporten van de zorgvastgoedspelers Aedifica en Care Property Invest.

De Brusselse beurs keert haar kar deze week sneller dan een doorsnee Belgisch politicus. De openingswinsten moesten maandag en dinsdag plaatsruimen voor een slotverlies. Op woensdag is het so far so good. De Bel20 houdt zijn openingswinst stevig vast en noteert tegen het middaguur met ruime een plus van 1,4 procent op 3.363 punten.

De beleggers wikken de sterke euro en de lage inflatie in de eurozone. ECB-hoofdeconoom Philip Lane kon de opmars van de eenheidsmunt stuiten door te zeggen dat de centrale bank 'de sterkte van de munt in de smiezen houdt, ook al ligt dat niet binnen haar mandaat'. Beleggers wisten genoeg: de ECB zal voorkomen dat de munt te sterk wordt.

Bel20

Aedifica kwam met cijfers in de staart van het resultatenseizoen. De zorgvastgoedspeler, voornamelijk actief in de bouw en de verhuur van rusthuizen, komt met nieuws dat weinigen durfden te bevroeden: de investeringsdrift in de rusthuissector bleef ondanks Covid-19 op peil. 'De pandemie had weinig materiële impact', zegt CEO Stefaan Gielens.

De zorgvastgoedspeler heeft in de eerste zes maanden van 2020 zijn huurinkomsten met 38 procent opgevoerd naar 163 miljoen euro. De EPRA-winst (de winst uit de kernactiviteiten) dikte met 39 procent aan naar 100 miljoen euro. Aedifica boekt die groei grotendeels extern. De vastgoedvennootschap is druk op overnamejacht en integreerde onder meer de Finse speler Hoivatilat die ze in januari wegkocht van de beurs.

Aedifica betaalt over de eerste twaalf maanden van zijn verlengde boekjaar een dividend van 3 euro bruto per aandeel. De vastgoedgroep beleeft uitzonderlijk een boekjaar van 18 maanden omdat ze afstapt van haar gebroken boekjaar.

'De resultaten waren goed en kwamen licht boven de lat uit', vat analist Herman van der Loos van Degroof Petercam samen. 'Zorgvastgoed blijkt weerbaar in coronatijd.' Van der Loos handhaaft zijn opbouwenadvies en een koersdoel van 119 euro.'

Aedifica is tijdens de covidcrisis uit de gratie gevallen en viel scherp terug, van 134 euro in februari tot onder 100 euro in de voorbije maanden. Dankzij deze update kan het een stukje inlopen. Aedifica sterkt 5 procent aan naar 104,40 euro.

Brede markt

Aedifica mag dan scoren in de sterrenkorf, het is niet de best presterende vastgoedgroep op de Brusselse tabellen. Op de brede markt moet het de duimen leggen voor sectorgenoot Care Property Invest . De Schotense reit , die eveneens actief is in de rusthuissector, overtuigt nog meer.

Over de eerste zes maanden behaalde CP Invest een aangepaste EPRA-winst (winst uit de kernactiviteiten) van 10,7 miljoen euro. Dat is 16 procent meer dan in de overeenkomstige periode van 2019. Per aandeel steeg de aangepaste EPRA-winst met 8 procent naar 0,4859 euro.

De reële waarde van de vastgoedportefeuille nam met 24 procent toe tegenover eind december en zit nu op 796 miljoen euro, een gevolg van diverse overnames. De vastgoedvennootschap uit het Antwerpse Schoten verhoogt haar winstprognose en rekent op een aangepaste EPRA-winst van 0,96 euro per aandeel tegen 0,93 euro voordien. Het dividend blijft onveranderd op 0,80 euro per aandeel.

Met een schuldgraad van 47,4 procent is Care Property minder met schulden beladen dan Aedifica dat zijn schuldgraad tegen het einde van het jaar zal zien oplopen naar 54 procent.

'Er zijn geen huurachterstallen en de verhoogde prognose is een voltreffer', zegt het beurshuis Kepler Cheuvreux. 'Daarom is dit volgens ons een interessant instapmoment.' Kopen luidt het advies bij een koersdoel van 33 euro.