Euronext Brussel: schuimend rubber en ongeslagen opslag

Recticel wordt beloond voor een hoopgevende update. Voor Shurgard was het tijdens de lockdownmaanden bijna business as usual. Ahold Delhaize laat zijn oog nogmaals vallen op Hema.

De Europese beurzen laten matige winsten optekenen, maar alleen in Frankfurt draait de molen goed. Terwijl de Euro Stoxx 50 rond 12.15 uur 0,6 procent hoger gaat, staat de DAX op 1,3 procent winst. De Duitse index heeft dat vooral aan SAP te danken, dat sterke resultaten over het tweede kwartaal voorspelt ondanks en deels ook dankzij de coronacrisis.

Euronext Brussel kan de Europese stoet niet helemaal volgen. De Bel20 stijgt 0,2 procent tot 3.427 punten. Ageas (+3,5%) en Argenx (+2,3%) zijn in vorm, maar Ackermans & van Haaren (-1,75%) en ING (-1,4%) werken tegen. Ook zwaargewicht AB InBev staat bij de verliezers: het bierconcern zakt 0,7 procent.

KBC kreeg een vrij positief rapport van ING en weet het verlies te beperken tot 0,2 procent. Analist Albert Ploegh prijst de sterke marktposities in België en Tsjechië van KBC, wat leidt tot hoge en duurzame rendementen. In combinatie met een sterke kapitaalbasis geeft dat KBC de kans om de winst (per aandeel) op te drijven dankzij aanvullende overnames, zegt hij. Zijn advies blijft ‘kopen’ maar zijn koersdoel zakt van 67 naar 61 euro.

Klein Veldekens

De notering van Aedifica is opgeschort. De zorgvastgoedgroep koopt in Geel de ‘innovatieve zorgcampus’ Klein Veldekens die plaats biedt aan 132 bewoners. Aedifica legt 39 miljoen euro op tafel. Het project levert een nettohuurrendement op van circa 4,5 procent.

De overname gebeurt via de inbreng in natura van de gebouwen en de grond in Aedifica, dat in ruil 435.596 nieuwe aandelen uitgeeft. Die aandelen worden momenteel privaat geplaatst, wat de schorsing van het aandeel verklaart.

De analisten zijn positief. ‘Deze overname is interessant. Ze betekent het begin van de samenwerking met een nieuwe non-profituitbater, Astor vzw’, zegt Kepler Cheuvreux. Het beurshuis wijst erop dat non-profituitbaters goed zijn voor 37 procent van de bedden in ons land, publieke uitbaters voor 30 procent en private voor 33 procent. ‘Daarom is dit potentieel een belangrijke markt voor Aedifica.’ Het koopadvies en koersdoel van 132 euro blijven behouden.

Het rendement lijkt laag, maar is in lijn met premiumzorgvastgoed in België dat op lange termijn is verhuurd, zegt Degroof Peterdam. ‘Aedifica toont dat er nog groeipotentieel in België is tegen een deftig rendement.’ Het advies blijft ‘bijkopen’, het koersdoel bedraagt 119 euro.

Hoopgevende tradingupdate

Op de brede markt heeft Recticel een plaatsje in de kopgroep veroverd. De schuimrubberproducent kwam met een hoopgevende tradingupdate en wint 3 procent tot 8,56 euro. In het tweede kwartaal lag de omzet van Recticel zowat een derde lager dan in de overeenkomstige periode van 2019. Op het niveau van de brutobedrijfswinst (ebitda) bleef het bedrijf echter licht rendabel.

Sinds begin juni zijn alle fabrieken van de groep weer operationeel, ‘weliswaar met een activiteitsniveau aangepast aan de marktvraag’. Topman Olivier Chapelle verwacht dat de omzet van de overblijvende activiteiten van Recticel in de tweede jaarhelft weer op het niveau van 2019 zal liggen, ‘op voorwaarde dat er geen tweede coronagolf optreedt’.

Wim Hoste van KBC Securities blijft nuchter onder de optimistische voorspelling van Recticel. Hij had zelfs een iets kleinere omzetdaling in het tweede kwartaal verwacht (-29%). Hij handhaaft zijn koopadvies en koersdoel van 10 euro.

Analist Kris Kippers van Degroof Petercam gaat zijn ramingen licht bijstellen, maar is tevreden met het herstel dat het bedrijf voor de tweede jaarhelft voorspelt. Eveneens positief vindt hij de netto kaspositie van Recticel en het feit dat de schuimrubberproducent over meer dan 300 miljoen euro cash kan beschikken. Hij ziet ruimte om zijn koersdoel op te trekken van 8,5 naar 9,5 euro en blijft Recticel koopwaardig vinden.

Hema

Volgens Het Financieele Dagblad mengt Ahold Delhaize zich in de strijd om Hema. De retailer aast al sinds 2007 op dit Nederlandse icoon, dat door de coronacrisis in stormweer is beland en nu door zijn schuldeisers wordt gecontroleerd. Ahold Delhaize doet voor de derde keer een poging om Hema in te lijven.

Het beurshuis Kepler Cheuvreux is vrij sceptisch. ‘Hoewel er mogelijk enkele synergieën zijn, betwijfelen we of Ahold Delhaize toestemming zou krijgen om de Hema-winkels om te vormen tot supermarkten – om concurrentieredenen.’ De analist vindt het geen goed idee mocht AD betrokken raken bij ‘bakstenen general retail’, omdat de groep met Bol.com al een online non-food retailer in huis heeft.

Ahold Delhaize wint 0,7 procent tot 24,45 euro.