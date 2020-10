Euronext Brussel: sell the news, buy the sirtaki

Een Grieks duo maakt het mooie weer op de Brusselse beurs na berichten over een deal rond kabels voor offshorewindparken. Colruyt valt ten prooi aan het beurscredo 'sell the news'.

De Brusselse beurs gaat aardig van start in het vierde - en doorgaans beste - beurskwartaal. De Bel20 noteert tegen het middaguur met een winst van 0,3 procent op 3.246 punten. We doen daarmee, ondanks het feit dat we na anderhalf jaar opnieuw een regering met volheid van bevoegdheid hebben, slechter dan het Europese gemiddelde .

Colruyt kan niet profiteren van de hogere winstprognose die het woensdag gaf. De distributiegroep spiegelde tijdens haar algemene vergadering 'minstens een evenaring' voor van haar nettowinst van vorig jaar. Die bedroeg 391 miljoen euro.

'De prognose ligt in lijn met onze verwachting', reageert analist Alan Vandenberghe van KBC Securities. De analist ziet geen reden om zijn waarderingsmodel voor Colruyt aan te passen.

'We zien weinig triggers voor een opwaarts koerspotentieel', zegt Vandenberghe. 'We blijven natuurlijk fan van het kwalitatief profiel van Colruyt met een solide balans en sterke marges', zegt de analist. 'We waarderen de windmolenactiviteiten van Parkwind op 5 euro per aandeel. Mocht daarover meer transparantie komen, dan zou bijkomende waarde naar boven komen', meent de analist, die zich comfortabel voelt bij een 'houden'-advies voor de distributiegroep en een koersdoel van 49 euro.

Beleggers verkopen het nieuws en sturen het hamsteraandeel, dat dit jaar 20 procent in waarde aandikte, 0,5 procent lager.

Telenet mag op de favorietenlijst van KBC Securities, maar spint daar geen garen bij. De telecomgroep verliest 1 procent na een roemrijke week. Telenet kreeg op 23 september niet minder dan drie koopadviezen en rukte sindsdien met 5 procent op.

Brede markt

Op een druiligere herfstdag schijnt de Griekse zon in Brussel. De uitblinkers zijn twee Hellenen. De Griekse metaalholding Viohalco en haar pijpleidingendochter Cenergy rukken op na een groot contract voor stroomkabels dat uitlekte in de Griekse vakpers.

Hellenic Cable, een dochter van Cenergy, zou volgens lokale beursbladen een contract beet hebben met de Belgische baggeraar DEME om het offshore windmolenpark Doggersbank voor de kust van Noord-Engeland van onderzeese stroomkabels te voorzien. De Griekse media spreken over de grootste deal ooit voor intra-arraykabels.

Viohalco en Cenergy dansen de sirtaki en rukken met respectievelijk 9 en 23 procent op.

Nog rugwind uit het buitenland is er voor Melexis . De chipproducent voor de automobielindustrie kent een topdag in het kielzog van zijn Frans-Britse concurrent STMicroelectronics. De halfgeleiderfabrikant stelde een hogere winst in het vooruitzicht en tilt de chipindustrie hoger. Melexis rukt in Brussel ruim 6 procent op. STMicroelectronics ziet een sterke versnelling van de vraag naar chips voor auto's en microcontrollers, een segment waarin Melexis actief is.

Econocom laat weten dat het een interim-dividend van 0,12 euro zal voorstellen op zijn algemene vergadering op 6 november. In april werd een dividend van gelijke omvang ingetrokken wegens Covid-19. In combinatie met de recente aandeleninkoop en de richtlijnen van het management om op korte termijn geen nettoschuld aan te gaan, geeft dit blijk van het vertrouwen van het management in de balans, zegt KBC Securities.

Tegelijk is het beurshuis kritisch voor het gebrek aan zichtbaarheid. Ook Kepler hekelt de dichte mist die hangt over de strategie van en het deugdelijk bestuur bij de ICT-groep.

Het is dan ook met enige tegenzin dat Kepler het koersdoel voor de ICT-groep verhoogt van 2 euro naar 2,45 euro. 'Maar door het gebrek aan visibiliteit blijven we aan de zijlijn met een 'houden'-advies', zegt de analist.