Euronext Brussel: sober ASIT biotech kan niet bekoren

Op een licht hogere beurs is Nyrstar het speeltje van speculanten. De reactie op de nieuwe strategie ASIT biotech was aanvankelijk positief maar is intussen omgeslagen.

Euronext Brussel trekt zich maandag, net als de andere Europese beurzen, op aan de aankondiging van president Trump dat hij de deadline van 1 maart voor hogere douanetarieven op 200 miljard dollar aan Chinese importproducten uitstelt om de handelsonderhandelingen met China meer ruimte te geven. Het Chinese persbureau Xinhua waarschuwde wel voor te veel euforie omdat de finale onderhandelingen nog best lastig kunnen worden. Gemiddeld gaat het 0,3 procent hoger in Europa en de Bel20 stijgt rond 12.50 uur met 0,4 procent tot 3.585 punten.

Aandelen die wel zouden varen bij een Amerikaans-Chinese ontspanning, gaan hoger. Dat is onder meer het geval voor inoxproducent Aperam (+2,7%) en autochipmaker Melexis (+1,9%).

Solvay (+0,55%, 100,85 euro) gaat de komende twee jaar zijn wereldwijde productie van soda (natriumcarbonaat) met 500.000 ton verhogen en die van natriumbicarbonaat (maagzout) met 100.000 ton. Het bedrijf doet dat om zijn klanten te kunnen bevoorraden ‘in een krappe markt waar de vraag blijft groeien’.

De capaciteitsverhoging wil Solvay bekomen door data-analyse, digitale projecten en het selectief wegnemen van bottlenecks in zijn sodafabrieken, om zo de productie te maximaliseren en de betrouwbaarheid van de fabrieken te verhogen.

Volgens Kepler Cheuvreux stemt de 500.000 ton extra overeen met een productieverhoging van 6,4 procent en is er inderdaad krapte op de sodamarkt. Het beurshuis wijst er op dat soda een grondstof is die momenteel zeer hoge marges oplevert, al is onzeker of die marges houdbaar zijn.

Jesús Fernandez

Op de brede markt staat Nyrstar vooraan met een koerswinst van 15,6 procent tot 0,6595 euro. Dergelijke bokkensprongen komen de laatste maanden wel vaker voor bij de zinkgroep, die door zijn gigantische schuldenlast tot een centjesaandeel is verworden. En centjesaandelen zijn gegeerd speeltuig voor speculanten. De huidige koers is overigens de hoogste in meer dan een maand.

Over Nyrstar was er vanmorgen ook wat nieuws. Bij de zinkgroep is Jesús Fernandez Lopez afgetreden als bestuurder. Hij zat sinds april 2019 voor Trafigura in de raad van bestuur, maar zal de referentieaandeelhouder nu vertegenwoordigen tijdens de onderhandelingen over het nazicht van de balans van Nyrstar. Om dat proces zo transparant mogelijk te laten verlopen, leek het beter mocht hij aftreden als bestuurder.

Hooikoortsmiddel

De notering van ASIT biotech, die sinds vrijdagmiddag was opgeschort wegens een belangrijke raad van bestuur, werd vanmorgen hernomen. De raad van bestuur moest de bijgestelde strategie van de nieuwe topman Michel Baijot goedkeuren. Die komt er op neer dat ASIT biotech gaat focussen op zijn hooikoortsmiddel, waarvoor een nieuw Fase 3-onderzoek klaarligt waarvan de eerste resultaten eind dit jaar worden verwacht. ASIT gaat ook 6 miljoen euro besparen en zal zijn kaspositie (8,5 miljoen euro eind 2018) aanvullen door de uitgifte van een (eerder geplande) converteerbare obligatielening. Om de potentiële middelen tegen huisstofmijt- en pinda-allergie te ontwikkelen gaat het bedrijf op zoek naar partners.

Bij de opening van de beurs schoot ASIT biotech meer dan 8 procent omhoog, maar intussen verliest het aandeel 4,2 procent tot 1,15 euro. KBC Securities reageerde erg negatief op de nieuwe strategie. Volgens analisten Sandra Cauwenberghs en Lenny Van Steenhuyse is het wachten geblazen is tot het einde van het jaar voor er een belangrijke ‘trekker’ voor de koers opduikt. Bovendien is er voor het hooikoortsvaccin groeiende concurrentie van orale allergie-immunotherapieproducten, tabletten die snel marktaandeel winnen en gretig geslikt worden. Gezien het onzekere pad voor de commerciële uitrol van gp-ASIT+ en het beperkte zicht op de klinische ontwikkeling van de andere middelen in de pijplijn (tegen huisstofmijt en pindanoten) verlagen ze hun koersdoel van 2,0 tot 0,80 euro en zakt hun advies van ‘houden’ tot ‘verkopen’.

EVS

De koersopstoot van vorige donderdag (+2,5%) bij EVS, als reactie op de belofte tot 2022 een stevig dividend uit te keren, was van korte duur. Vrijdag ging het weer 3,1 procent lager en maandag gaat er nog eens 0,7 procent af tot 20 euro. ING-analist David Vagman verlaagt zijn koersdoel van 30 tot 27 euro om twee redenen: hij heeft zijn ‘stand-alone-waardering’ verlaagd van 23 tot 22 euro en schat de kans op een overnamebod nu op 60 in plaats van 70 procent.

Hij acht het nog steeds meer wel dan niet mogelijk dat EVS wordt overgenomen maar denkt dat een verkoop meer tijd kan vergen dan tot dusver gedacht. Hij merkt ook op dat Evertz (een Canadese sectorgenoot die een belang van 3 procent in EVS heeft opgebouwd) zijn positie nog moet verduidelijken. Hij behoudt zijn koopadvies.