Euronext Brussel: sois Immobel et tais-toi

De Brusselse beurs klimt op lemen voeten verder uit haar dal. Recticel wordt niet beloond voor een weerbare update. Immobel legt iedereen het zwijgen op.

De Europese beurzen bouwen in een lagere versnelling voort op hun mooie winstsessies van maandag. Een nieuwe klap voor de Amerikaanse olieprijs matigt de winsten. De Bel20 gaat na een vlakke opening afgetekend hoger en noteert rond het middaguur met 1 procent koerswinst op 3.066 punten.

Bel20

Binnen de graadmeter wordt AB InBev voor de tweede dag op rij ingekocht. Maandag kende de bierreus zijn beste dag sinds 20 maart. Ook ING , sinds het jaarbegin het meeste gekwelde Brusselse steraandeel (-55% YTD), zit voor de tweede dag op rij in het koppeleton.

Brede markt

Voor bedrijfsnieuws moeten we op de brede markt zijn met een trading update van Recticel . De specialist in PUR(polyurethaan)-producten slikt omwille van het coronavirus zijn jaarprognose in en zegt dat het met een nieuwe outlook komt op 28 augustus bij de voorstelling van de halfjaarcijfers. Het bedrijf zag zijn omzet in het eerste kwartaal met 6,2 procent teruglopen. Het kroonjuweel, de isolatietak, hield evenwel goed stand.

We stippen vooral de weerbare topline (omzet) in isolatiematerialen aan, zeggen de analisten Maxime Stranart en Stijn Demeester van ING. 'Een omzetdaling van 2,9 procent in die divisie klopt onze verwachting met bijna 10 procent en toont dat de bouwsector in de Benelux en het Verenigd Koninkrijk minder hard getroffen is dan we dachten. Ook matrassen houden beter stand dan verwacht.'

We verwachten substantiële winstdruk bij Recticel en schatten dat het langer dan een jaar zal duren vooraleer het niveau van 2019 wordt herwonnen. Nathalie Debruyne Analiste Degroof Petercam

'Het moeilijkste moet nog komen', waarschuwt Degroof Petercam. 'We verwachten een substantiële druk op de bedrijfswinst dit jaar en we denken dat het herstel om weer op het peil van 2019 te komen langer dan een jaar zal duren', zegt analiste Nathalie Debruyne.

Kepler Cheuvreux brengt in herinnering dat Recticel nog steeds een aantrekkelijke overnameprooi vormt. 'Na de deal rond automotive en soepelschuim is onze investment case over Recticel omgedraaid. Het bedrijf vormt meer dan ooit een mooie bruid voor jagers als Kingspan.

Recticel buigt de update niet om in koersdoelverhogingen. De vijf analisten die het aandeel opvolgen blijven unisono bij hun koopadvies met een gemiddeld koersdoel van 9 euro.

Recticel geeft 0,8 procent prijs.

Immobel geeft vriend en vijand het nakijken door in volle pandemie een prestigedeal te sluiten op de moeilijke Brusselse kantorenmarkt. De vastgoedontwikkelaar gaat een nieuw kantoor bouwen voor ING in de Brusselse binnenstad.

Met deze deal bewijst Immobel dat de Brusselse kantorenmarkt nog liquide is. Alexander Makar Analist Berenberg

'Deze deal toont dat de Brusselse kantorenmarkt nog liquide is', jubelt Berenberg. 'Immobel boost zijn portefeuille opnieuw en heeft dit jaar al voor 340 miljoen euro aan projecten toegevoegd.'

Berenberg looft ook het feit dat de vastgoedvennootschap onder leiding van Marnix Galle zijn dividendvoorstel met een 'chunky' 10 procent opvoert naar 2,66 euro per aandeel. Het beurshuis herhaalt zijn koopadvies met een koersdoel van 84 euro.

Grote klasse, oordelen ook beleggers die het aandeel 5 procent hoger sturen naar 70,4 euro.

Immobel moet alleen Kiadis voor zich dulden. Het biotechbedrijf 'doet een MDxHealth-je' en haalt 12 miljoen euro via een aandelenverkoop aan een Amerikaans biotechfonds tegen 1,60 euro per stuk. Kiadis krijgt via deze private plaatsing 12 miljoen euro cash binnen. Kiadis sloot gisteren af op 1,78 euro. De nieuwe investeerder kocht de aandelen tegen een korting van 10 procent. Bovendien heeft het fonds als onderdeel van de transactie 3,75 miljoen warrants gekregen die gedurende vijf jaar uitgeoefend kunnen worden tegen 2,22 euro per aandeel. Er zijn 29,56 miljoen aandelen Kiadis in omloop. De bestaande aandeelhouders kijken hierdoor aan tegen een potentiële verwatering van 11 procent.

KBC Securities ziet geen reden om het advies op te vijzelen en laat Kiadis op de verkooplijst staan met een koersdoel van 2 euro.

'Met de transactie van vandaag verzekert Kiadis zich weliswaar van het nodige geld voor de klinische ontwikkeling van twee programma's rond bloedkanker en leukemie. Maar door Covid-19 kunnen de testen in kwetsbare kankerpatiënten vertraging oplopen', stelt analist Lenny Van Steenhuyse. 'Ook kan er bij de regulatoren vertraging opduiken nu nieuwe incisie- en drainagegeneesmiddelen mogelijk minder de prioriteit zijn van de farmawaakhonden.'

Opgeteld bij de 29,5 miljoen euro die Kiadis eind 2019 in kas had, raamt KBC Securities de huidige kaspositie op 31,5 miljoen euro.