Euronext Brussel: somber rapport vloert Befimmo

De Brusselse beurs is woensdag een sterkhouder in Europa. ING acht het niet onwaarschijnlijk dat Procter & Gamble op Ontex aast. Befimmo zakt na een somber rapport van KBC Securities.

In Europa houden beleggers hun kruit droog tot duidelijk wordt welke toon Jerome Powell vandaag zal aanslaan. De voorzitter van de Federal Reserve komt twee dagen lang de economische toestand en het monetaire beleid toelichten in het Amerikaanse Congres. Vandaag is het Huis van Afgevaardigden aan de beurt. De markten willen vooral weten of we later deze maand een renteverlaging mogen verwachten en hoe groot de knip wordt.

Terwijl de Europese beurzen licht lager gaan stijgt de Bel20 omstreeks 12.30 uur met 0,6 procent tot 3.608 punten. De winst is te danken aan de cyclische waarden en de banken. Dinsdag werden zij meegesleurd door de verkoopgolf die volgde op het winstalarm van BASF, vandaag herstellen zij wat. Inoxproducent Aperam dikt 2 procent aan, Solvay 1,1 procent en Umicore 0,7 procent. De grootste opwaartse kracht komt echter van de bankaandelen: ING wint 1,9 procent en KBC 1,45 procent. Zij profiteren bovendien van de stijgende rente in Frankrijk en Italië.

UCB (-0,05%, 73,72 euro) kan voorlopig niet genieten van een koersdoelverhoging bij Kepler Cheuvreux. Het beurshuis gaat van 81,10 naar 83 euro en handhaaft zijn koopadvies. De analisten zien opwaarts potentieel in UCB op een ogenblik dat heel wat farma-aandelen volledig gewaardeerd lijken.

Ze vinden vooral dat bimekizumab, het voornaamste middel in de pijplijn van UCB, ondergewaardeerd is. Bimekizumab heeft het potentieel om in zijn categorie het meest efficiënte medicijn te worden, in het bijzonder voor psoriatische artritis, schrijven ze. Dat zou in vierde kwartaal moeten blijken uit onderzoeksresultaten die volgens het beurshuis 'indrukwekkend' kunnen uitvallen. De analisten ramen de piekverkopen voor bimekizumab op 1,3 miljard euro, wat drie keer zoveel is als de consensusraming en neerkomt op 17 euro per aandeel.

Nog zo gek niet

Onderaan in de Bel20 is Ontex terug te vinden. De luierfabrikant reed dinsdag een bochtig parcours. Een rapport van Barclays woog sterk op de koers in de ochtendhandel, terwijl overnamespeculatie na de middag het aandeel plots bijna 9 procent winst bezorgde. Een Spaanse website nam een ouder bericht van Betaville, de blog van de Britse financieel journalist Ben Harrington, over dat stelde dat Procter & Gamble aan een overname van Ontex werkte en dat de deal in de komende weken zou beklonken worden. Ontex ontkende te zijn benaderd, maar het aandeel sloot toch 4,15 procent hoger.

Vandaag gaat er 1,5 procent af tot 13,58 euro. Volgens ING-analist Reg Watson is de idee van een overname door P&G nog zo gek niet. P&G heeft het immers moeilijk om in Europa op te boksen tegen de witte merken en zou met de overname van Ontex een deel van die markt in handen kunnen krijgen.

Op een kruispunt

Een somber rapport van KBC Securities duwt Befimmo 4,2 procent lager tot 50,50 euro. Volgens Jan Opdecam en Alexander Makar heeft Befimmo vier moeilijke jaren voor de boeg en wordt dat niet weerspiegeld in de huidige waardering. Ze laten hun koersdoel zakken van 49,50 tot 47 euro en passen hun advies aan van ‘houden’ naar ‘afbouwen’.

De vastgoedanalisten zijn van mening dat Befimmo als zuivere investeerder in en ontwikkelaar van kantoorgebouwen op een kruispunt staat. Het bedrijf probeert nieuwe opportuniteiten te ontdekken en zichzelf opnieuw uit te vinden. In grote delen van de portefeuille zijn er echter grote risico’s. In de Fedimmo-portefeuille zouden de huurinkomsten met 10 procent kunnen dalen en andere gebouwen moeten herontwikkeld worden om extra rendement te creëren. Tegelijk is er aanhoudende druk op de winst per aandeel en op de schuldgraad. Het management staat voor de uitdaging de juiste strategische beslissingen te nemen.

De analisten denken dat de onderliggende bedrijfswinst de komende vier jaar niet zal volstaan om het dividend te betalen. Een belangrijke oorzaak zijn herontwikkelingsprojecten die gepaard gaan met leegstand en dus lagere huurinkomsten.

Rendabiliteit

Een dag na UBS verwacht ook Jefferies dat Orange Belgium (+0,7%, 18,32 euro) de lagere groothandelstarieven die de telecomwaakhond BIPT voorstelt ten minste voor een deel zal gebruiken om zijn rendabiliteit op te krikken. Dat is dus potentieel slecht nieuws voor de consument, maar wel goed nieuws voor Orange Belgium en voor de rivalen Telenet en Proximus.

Analist Ulrich Rathe hanteert voor Orange Belgium een ‘houden’-advies en een koersdoel van 15,1 euro. Orange Belgium heeft ongeveer evenveel koopadviezen (10) als houdadviezen (11). Credit Suisse bevestigt vandaag zijn koopadvies met een koersdoel van 21 euro.

Bekaert (+0,8%, 24 euro) heeft na ruim een half jaar een nieuwe financieel directeur gevonden. Taoufiq Boussaid treedt op 15 juli in functie. Hij volgt Frank Vromant op, die sinds midden november CFO ad interim werd. Vromant, uitvoerende vicepresident van Bekaert Americas, moest dan inspringen omdat Beatriz Garcia-Cos Muntañola plots het bedrijf verliet.