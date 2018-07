Euronext Brussel: spannende luiers, slappe lingerie

Het Franse PAI Partners heeft zijn bod op Ontex opgetrokken en bij de hervatting van de handel schiet de koers richting biedprijs. Van de Velde zakt door tegenvallende verkoopcijfers.

Wereldwijd leggen beleggers de zorgen over de handelsverstoringen even opzij. De aandacht verschuift naar het aankomende resultatenseizoen. De Europese beurzen stijgen rond 13 uur met 0,3 procent. Mijnbouwers, energiegroepen en chipbedrijven zitten in de lift.

In Brussel doet de Bel20 merkelijk beter met 0,75 procent winst tot 3.796 punten. Dat is vooral te danken aan Ontex (zie verder). De bankwaarden KBC (+0,4%) en ING (+0,25%) trekken voorts aan de kar, samen met materiaaltechnologiegroep Umicore ((+0,5%) en verzekeraar Ageas (+1,3%).

Bpost (-3,5%, 12,60 euro) lijdt onder een stevige knipbeurt door Kepler Cheuvreux. Analist Andre Mulder laat zijn advies zakken van 'kopen' tot 'houden'. Zijn koersdoel valt terug van 20 tot 14,50 euro. Hij denkt dat de daling van het postvolume de komende jaren minder erg zal zijn dan de 9 procent waarvan Bpost sprak op zijn Capital Markets Day.

Daarentegen ziet hij grotere risico’s bij de Amerikaanse dochter Radial. Hij verwacht een verdere omzetdaling in 2019, waarbij activiteit die hoge marges oplevert zal verloren gaan. Hij vindt bovendien dat Bpost te optimistisch is over de marges die op nieuwe activiteiten kunnen worden gerealiseerd. Bovendien zal de invoering van een belasting op de online omzet (van 6%) een negatief effect hebben op klanten en dus op Radial zelf. De markt is immers te concurrentieel om dit te recupereren via prijsverhogingen.

Hoger bod

De notering van Ontex werd om 13 uur hervat. Ze was vrijdagmorgen opgeschort wegens een ‘ongevraagd en niet-bindend bod’ van PAI Partners. Een bod dat Ontex meteen verwierp wegens te laag.

Vanmorgen raakte bekend dat de Franse private equity-groep haar bod vrijdag nog heeft verhoogd tot 27,5 euro per aandeel. De raad van bestuur gaf PAI zondag toestemming een due diligence uit te voeren, zonder eventueel het bod aan te bevelen. PAI zal nu eerste een boekenonderzoek uitvoeren vooraleer verdere stappen te zetten.

Bij de hervatting van de handel schoot Ontex meteen ruim 40 procent hoger richting biedprijs. Het duurde ruim tien minuten eer een koers was gevormd. De winst bedraagt momenteel 39,4 procent tot 27,06 euro.

Heel wat analisten vermoedden dat PAI Partners zijn prooi niet makkelijk zou lossen en pasten daarom alvast hun advies en koersdoel aan. Sommigen trekken ook een parallel met Refresco, de Nederlandse bottelaar die PAI vorig jaar inlijfde. Ze zien ook GBL, de grootste aandeelhouder van Ontex, een rol spelen. ABN Amro zet het koersdoel op 27 euro en handhaaft het koopadvies, JPMorgan gaat van van 'underweight' (verkopen) naar neutraal en trekt zijn koersdoel op van 18 tot 26 euro, bij Kepler Cheuvreux moet het ‘houden’-advies wijken voor een koopadvies en stijgt het koersdoel van 22 tot 28 euro. Analist Fernand de Boer van Degroof Petercam ten slotte trekt zijn advies op van 'houden' tot 'kopen' en zet zijn koersdoel op 27 euro.

Marie Jo Swim

Op de brede markt wint Agfa-Gevaert 2,9 procent tot 3,96 euro. De Mortselse specialist in beeldvorming publiceerde vrijdagavond een persbericht en daaruit bleek dat Active Ownership Capital (AOC) op korte tijd een belang van 7,5 procent heeft opgebouwd. Achter AOC gaat een notoire Duitse aandeelhoudersactivist schuil, die eerder al flink aan de boom schudde bij de Duitse farmagroep Stada. Mogelijk gaat hij dat ook bij Agfa doen want de groep slaagt er al jaren niet in de groeimotor weer aan de praat te krijgen.

Na de publicatie van zwakke omzetcijfers over het eerste halfjaar verliest Van de Velde 3,6 procent tot 28,25 euro. De lingeriegroep zag de omzet met 3,9 procent krimpen tot 110,8 miljoen. De terugval is deels te wijten aan wisselkoersen. Volgens Van de Velde realiseerde 'de succesvolle lancering van Marie Jo Swim en de groei in de nieuwe kanalen' tot dusver nog onvoldoende omzet om de druk op de traditionele retailkanalen (fysieke winkelpunten) te compenseren. Lingeriewinkels kregen vooral in het eerste kwartaal minder bezoekers over de vloer.

Nederland

Intervest Offices & Warehouses (+0,2%, 21,80 euro) neemt in het zuiden van Nederland twee logistieke sites over en legt daarvoor 40,5 miljoen euro op tafel. De aankopen zullen jaarlijkse huurinkomsten van 2,9 miljoen euro genereren. Het bruto aanvangsrendement bedraagt 7,2 procent.

Het gaat om een grote logistieke site in Raamsdonkveer die net naast een distributiecentrum ligt dat Intervest in 2017 verwierf. Intervest wordt voorts huisbaas van ASML, de Nederlandse wereldmarktleider in de productie van machines voor de chipindustrie. Op de luchthaven van Eindhoven neemt Intervest het distributiecentrum Silver Forum over en dat driehoekig gebouw is helemaal verhuurd aan ASML.

Met deze nieuwe uitbreiding is nu bijna 20 procent van de logistieke vastgoedportefeuille van Intervest in Nederland gelegen.