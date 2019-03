Euronext Brussel: speculatie vuurt Telenet aan

Op een voorzichtige beursdag houdt Euronext Brussel vrij goed stand. Speculatie op een volledige overname door Liberty Global doet Telenet opveren. Galapagos blijft onverminderd in de focus en Avantium wint terrein ondanks zwakke jaarresultaten.

De Europese beurzen gaan licht lager. Het is onzekerheid troef voor beleggers – over de wereldeconomie, het beleid van de centrale banken, de brexit – zodat ze uit aandelen stappen en voor obligaties kiezen. Dat Mario Draghi op een conferentie in Frankfurt verklaarde dat de ECB klaarstaat om de impact van de negatieve rentevoeten te verzachten, doet wel de bankaandelen wat stijgen.

In Brussel houdt de Bel20 nipt het hoofd boven water: de index wint omstreeks 12.45 uur 0,2 procent tot 3.599 punten. In de index zijn er drie aandelen die meer dan een procent stijgen: Argenx (+1,3%), AB InBev (+1,2%) en Telenet.

AB InBev geeft twee nieuwe obligatieleningen uit voor een totaal bedrag van 2,25 miljard euro en doet dat andermaal tegen erg interessante voorwaarden. De opbrengst is bestemd voor algemene bedrijfsdoeleinden, waaronder de terugbetaling van schulden. De biergigant nam begin dit jaar met de 'moeder aller schuldherfinancieringen' de onrust over de schuldenberg bij beleggers grotendeels weg.

Het kabel- en mediabedrijf Telenet snelt 2 procent vooruit tot 43,46 euro. De Britse financieel adviseur UFP gaat ervan uit dat meerderheidsaandeelhouder Liberty Global, die het bedrijf voor 56,36 procent controleert, de opbrengst van de lopende verkoop van Europese activa zal gebruiken om de minderheidsaandeelhouders van Telenet uit te kopen. De Amerikaanse groep heeft Telenet eerder al omschreven als een ‘cashflowmachine’. Liberty cashte vorig jaar 19 miljard euro op de verkoop van zijn Duitse en Centraal-Europese dochters aan het Britse Vodafone.

Vragen van beleggers

De bokkensprongen van Galapagos blijven vandaag binnen de perken. Maandag verloor het biotechbedrijf 4,7 procent om dinsdag 2,9 procent te herstellen. Vandaag gaat er weer 1,1 procent van de koers af tot 86,16 euro. Dat er veel nervositeit is over de resultaten van de cruciale onderzoeken rond de werking van filgotinib, het potentiële goudhaantje van Galapagos, is onderhand wel duidelijk.

De resultaten worden later deze week verwacht en als ze goed zijn, kan het bedrijf voor het eerst een geneesmiddel op de markt brengen, in dit geval ter behandeling van reuma. Het is vooral uitkijken naar de bijwerkingen van de reumapil.

Berenberg wijst erop dat de koers van Galapagos in een week tijd van 90 tot 80 euro is teruggevallen. Als je naar de tussentijdse koersen (en dus niet naar de slotkoersen) kijkt, klopt dat inderdaad. Dinsdagmorgen werd zelfs even 78,22 euro aangetikt. Berenberg zegt dat het vragen van beleggers hierover krijgt. Het beurshuis schrijft de koersval toe aan ‘beleggerszenuwen in gespannen markten’ in de aanloop naar de resultaten van de zogenaamde Finch 1- en Finch 3-onderzoeken.

Thuismarkt

Op de brede markt schiet Global Graphics 10,1 procent hoger tot 4,70 euro. Voorzitter Guido Van der Schueren heeft dankzij een – deels geslaagd – overnamebod 50,1 procent van het druksoftwarebedrijf in handen gekregen. Na de sluiting van de beurs publiceert Global Graphics de jaarresultaten.

Het wordt moeilijker voor Kinepolis (+1%, 49,90 euro) om in België uit te breiden door een nieuwe beslissing van de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA). Die heeft de voorwaarden voor nieuwe bioscoopcomplexen verstrengd. Alleen voor complexen met zeven of minder schermen en maximum 1.125 plaatsen is geen toestemming van de BMA vereist. Nieuwe complexen moet bovendien minstens 10 kilometer verwijderd zijn van bestaande Kinepolis-vestigingen. Eddy Duquenne, de CEO van Kinepolis, reageert ontgoocheld en vol onbegrip.

Ook analist Guy Sips van KBC Securities begrijpt niet hoe de Belgische consument voordeel zal halen uit de beslissing van de BMA. ‘Al meer dan 20 jaar lang is Kinepolis het enige bedrijf in de wereld dat niet organisch vrij kan groeien in zijn thuismarkt, een bioscoopmarkt die achterop loopt in vergelijking met de buurlanden.’ Aan Sips’ investeringscasus verandert er evenwel niets. Hij behoudt zijn koopadvies en koersdoel van 63 euro.

Risico's

Het chemiebedrijf Avantium (+3,5%, 2,69 euro) zag vorig jaar het nettoverlies fors aanzwellen tot 68,4 miljoen euro, omdat het 50 miljoen euro moest neertellen om het belang van BASF in de joint venture Synvina terug te kopen. BASF besliste zich terug te trekken uit de toekomstige producent van bioplastics (op basis van plantaardig materiaal).

‘De jaarresultaten waren iets zwakker dan verwacht’, schijft Wim Hoste van KBC Securities. Hij denkt dat de volgende stap voor Avantium nu de bouw van een kleinere YXY-referentiefabriek zal zijn . Het bedrijf heeft immers niet de financiële middelen om een fabriek met een capaciteit van 50.000 ton – zoals oorspronkelijk was voorzien – die 300 miljoen euro zou kosten te realiseren. De analist vermoedt dat Avantium wel nog op zoek is naar partnerships. Het uiteindelijke doel is de licenties op de YXY-technologie te verkopen.

Volgens Hoste had Avantium eind vorig jaar nog circa 65 miljoen euro in kas en zal het bedrijf de komende jaren 20 tot 25 miljoen cash per jaar verbranden. Het zou met de huidige middelen – zonder grote investeringen in fabrieken - dus nog bijna drie jaar voort kunnen. ‘Wij blijven geloven dat de risico’s op deze ‘investment case’ zeer hoog blijven en behouden ons afbouwen-advies met een koersdoel van 1,75 euro.’

Veel positiever is Reginald Watson van ING, die een koopadvies en een koersdoel van 12,9 euro hanteert. Hij verwacht dat 2019 een ‘hergroeperingsjaar’ wordt voor Avantium na het plotse vertrek van BASF uit de Synvina-joint venture. Hij kijkt ook uit naar de Technology Day op 6 juni en focust op het geld dat het bedrijf nog in kas heeft.

Koper

Bij Elia (+0,5%, 61,70 euro) werd de afgelopen dagen in de provincie Luxemburg bij verschillende diefstallen in totaal meer dan 2 km kabel is gestolen. Het gaat om koperkabel op de elektrische hoogspanningslijn (70 kV) van het Elia-net.

De beheerder van het Belgische hoogspanningsnet wijst er op dat dergelijke diefstallen niet alleen ‘bijzonder onverantwoord’ zijn, omdat ze schade toebrengen aan het net en de vervangingskosten hoog oplopen, maar ook zeer gevaarlijk zijn voor de dieven. Elia heeft klacht neergelegd bij de politie.