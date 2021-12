Euronext Brussel: springvloed bij een wassende maan

Crescent blijft verwoed werken aan een heropstanding uit de as van Option. Dat doorzettingsvermogen gaat ten koste van de belegger, die een zoveelste vloedgolf van nieuwe aandelen moet trotseren.

De Europese beurzen flirten dinsdag met een 'Onnozele Kinderen'-record. Op die dag herinnert de katholieke wereld zich het martelaarschap van de onschuldige jongetjes van Bethlehem die door koning Herodes werden gedood. De Stoxx 600 zit rond het middaguur nog drie puntjes verwijderd van zijn record uit november.

De Bel20 kan bij dunne volumes mee oprukken. De index noteert rond lunchtijd 0,6 procent hoger op 4.309 punten. Alleen Galapagos en AB InBev profiteren niet mee van de eindejaarskooplust.

In de onderste regionen is er nieuws over Crescent . Het Leuvense techbedrijf laat weten dat het de overname van Remoticom finaliseerde, een Nederlands internet-of-thingsbedrijf (IoT) dat slimme sensoren ontwikkelt. De overname van 4 miljoen euro werd op kerstavond aangekondigd.

Er komt een stevige kapitaalverhoging om de deal te financieren. Die zal groter zijn dan het overnamebedrag omdat ook andere schulden van aandeelhouders Eric Van Zele en Global Innovator in het kapitaal worden gebracht. Global Innovator is de holding van Joost van der Velden, de topman van Remoticom. Van der Velden zal na de overname zo'n 3 procent van het kapitaal van Crescent in handen hebben en gaat de IoT-afdeling van het bedrijf leiden. Grootaandeelhouder Van Zele, al jaren de wegbereider voor een wederopstanding van Option, ziet zijn belang opnieuw toenemen tot boven 32 procent.

Crescent noteert tegen zo'n 1.000 keer de verwachte nettowinst over 2022. Daarmee moet het 'optisch' goedkoopste aandeel zowat het duurste zijn in Brussel.

Op een buitengewone algemene vergadering zal Crescent de aandeelhouders toestemming vragen om het kapitaal met 5,3 miljoen euro te verhogen via de uitgifte van 205 miljoen nieuwe aandelen. Dat is een verwatering met meer dan een tiende tegenover de 1,7 miljard stuks die nu uitstaan. Crescent verwacht dat Remoticom op jaarbasis de groepsomzet met meer dan 20 procent kan doen toenemen en een dubbelcijferige bijdrage zal leveren aan de brutobedrijfswinst (ebitda).

'Remoticom past perfect in de strategie om een brede IoT-integratiegroep te bouwen op de fundamenten van het voormalige Option', aldus het bedrijf in het persbericht. Eerder deze maand kondigde Crescent ook aan hardware te gaan produceren voor een nieuw IoT-netwerk ontwikkeld door de oprichter van de muziekdienst Napster.

Het vroegere Option is zowat de kampioen in 'aandelentsunami's'. Het jarenlang verlieslatende bedrijf is via een reeks van schuldherschikkingen en kapitaalinjecties gered, maar daar staat tegenover dat de kleine belegger grotendeels uitgewist is (zoals de gedecimeerde beurskoers illustreert).

Boven op de 205 miljoen nieuwe aandelen voor de inbreng van Remoticon en de omzetting van de schulden zal de Amerikaanse investeerder LDA Capital begin 2022 ook inschrijven op 62 miljoen nieuwe aandelen. Daardoor zullen in het voorjaar van 2022 zo'n 2 miljard stuks uitstaan. Dat is een ruime vertwintigvoudiging tegenover de 82 miljoen stuks in 2014 (zie grafiek).

'Dankzij de integratie verhoogt Crescent zijn kunde in sensortechnologie en kan het een leidende rol spelen in IoT-oplossingen voor smart lighting, smart cities en smart industry', schrijft Guy Sips, analist van KBC Securities.

Sips voorspelt 47.000 euro nettowinst over het boekjaar 2022. Dat zou 0,0000235 euro per aandeel zijn. Anders gesteld: Crescent noteert tegen zo'n 1.000 keer de verwachte nettowinst over 2022. Daarmee moet het 'optisch' goedkoopste aandeel in werkelijkheid zowat het duurste zijn in Brussel.