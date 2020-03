Euronext Brussel: tegenvaller maakt UCB tot enige rode Bel20'er

Na ‘zwarte donderdag’ boekt de Brusselse beurs stevig herstel, al wordt de hele week wel de slechtste sinds de financiële crisis. UCB wordt afgestraft voor een falend middel. Kinepolis gaat een moeilijk jaar tegemoet maar herstelt toch flink.

De Europese beurzen, die donderdag een dreun van 12,4 procent kregen, krabbelen gedeeltelijk recht. Ze openden met mooie winsten, vielen dan wat terug maar stijgen omstreeks 12.30 uur al met 6,5 procent. Beleggers blijven enorm bezorgd over de economische impact van het coronavirus en de al bij al ontgoochelende respons van centrale banken en overheden.

Euronext Brussel volgt de opwaartse trend. De Bel20 gaat 6,3 procent hoger en staat op 2.872 punten nadat de graadmeter donderdag zijn grootste duik ooit maakte. Over de hele week bedraagt het verlies van de Brusselse graadmeter echter nog steeds meer dan 16 procent.

Alle Bel20’ers laten mooie winsten optekenen – tussen 3 en 10 procent – met één uitzondering: UCB . De farmagroep laat 2,6 procent liggen op 73,62 euro nadat ze met ontgoochelende onderzoeksresultaten kwam over het epilepsiemedicijn padsevonil. Het bleek niet beter te werken dan een placebo. Padsevonil moest het vierde epilepsiemiddel van UCB worden – naast Briviact, Keppra en Vimpat – en een oplossing bieden voor patiënten die resistentie hadden opgebouwd tegen andere middelen. UCB gaat de onderzoeksdata nu analyseren, maar mag padsevonil wellicht vergeten.

De biotechanalisten van KBC Securities lichten het middel alvast uit hun pijplijn. Daardoor zakt hun koersdoel met 4 euro, van 101 tot 97 euro. Zij hadden voor padsevonil piekverkopen van 600 miljoen per jaar becijferd. Ze blijven UCB wel koopwaardig vinden.

Een gelijkaardige reactie zien we bij Thomas Guillot van Degroof Petercam. Hij verlaagt zijn koersdoel van 103 tot 100 euro en behoudt het koopadvies. ‘We denken dat het moeilijk wordt voor UCB om dit programma voort te zetten.’

De grootste winsten in de Bel20 zijn voor Galapagos (+9,9%), Ageas (+9%), Ackermans & van Haaren (+8,7%), Sofina (+8,2%) en AB InBev (+9%). Aandelen die donderdag zwaar waren afgestraft: Ageas verloor toen 15,8 procent, Galapagos 13,5 procent, de Antwerpse investeringsgroep AvH 7,4 procent, Sofina 8,6 procent en bierbrouwer AB InBev 16,6 procent. Het valt onmiddellijk op dat de twee holdings hun verliezen al min of meer hebben goedgemaakt.

Bioscopen

Sommige aandelen die donderdag een mokerslag kregen, herstellen fors. Dat is onder meer het geval voor Mithra , dat 16,4 procent opveert tot 16 euro. De Luikse specialist in geneesmiddelen voor vrouwen maakte donderdag een uitschuiver van 23,6 procent.

Aansluitend op de strenge maatregelen die de federale regering donderdagavond nam om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan kondigde Kinepolis aan al zijn Belgische bioscopen tot minstens 31 maart te sluiten. In de andere landen waar Kinepolis actief is, loopt overleg met de autoriteiten. Voor een aantal bioscopen werd beslist de bezetting per zaal te beperken en de aanvangstijdstippen van de filmvoorstellingen sterker te spreiden.

'Afhankelijk van de duur van de sluiting en het aantal betrokken bioscopen verwacht Kinepolis mogelijk een ernstige impact op de financiële resultaten van de groep voor het eerste halfjaar', aldus het persbericht.

Analist Guy Sips past alvast zijn model aan. Hij verwacht nu dat de hele Kinepolis-groep dit jaar 40,8 miljoen bezoekers zal mogen verwelkomen tegen een eerdere raming van 46,3 miljoen euro. Ook zijn ramingen voor omzet en winst gaan een stuk omlaag. Zijn schattingen voor 2021 en later behoudt de analist, net als zijn koersdoel (66 euro) en advies (kopen).

Kinepolis ging donderdag 15,6 procent onderuit en herstelt vandaag 15,1 procent tot 35,40 euro. Door corona heeft het aandeel enkele ellendige weken achter de rug. Op 20 februari was het nog 62 euro waard.

Ook Hamon (+11,2%, 1,09 euro) heeft in de kopgroep plaats genomen. De Waalse engineeringgroep, een specialist in industriële koeltorens en schoorstenen, sloot 2019 bijna break even af. Er was een klein nettoverlies van 0,2 miljoen euro waar 2018 nog 25,5 miljoen euro in het rood was geëindigd. De forse resultaatsverbetering is echter te danken aan een financiële ingreep: de herfinanciering van een obligatielening vertaalde zich in een positief financieel resultaat.

Belangrijker is wellicht dat de orderinname in het vierde kwartaal fors is versneld en dat over het hele jaar 5,6 procent meer bestellingen werden binnengehaald. Over de eventuele impact van het coronavirus zegt Hamon niets.

Zeker impact

Jensen-Group had in november voorspeld dat zijn omzet en winst lager zouden uitvallen dan in 2018. De omzetdaling bleef beperkt tot 3,4 procent, wat volgens het management overeenstemt met twee gemiste grote projecten. De bedrijfswinst van de producent van industriële wassystemen kwam echter een zevende lager uit door een lagere capaciteitsbenutting in sommige fabrieken en door concurrentiële markten. Ondanks een 17,8 procent lagere nettowinst handhaaft Jensen-Group het dividend op 1 euro bruto per aandeel.

Aangezien de toeristische sector een belangrijke klant is van Jensen-Group en frontaal wordt getroffen door het coronavirus, werd vooral uitgekeken naar commentaar daarover. Het bedrijf zei in zijn persbericht de impact nog niet te kunnen inschatten. Tijdens een conference call gaf CEO Jesper Munch Jensen toe dat er zeker impact zal zijn. Hoe groot die wordt, is momenteel echter nog niet te zeggen. Het zal er onder meer van afhangen hoe lang de crisis duurt.

Uit voorzichtigheid verlaagt Guy Sips van KBC Securities alvast zijn koersdoel van 39,50 naar 35 euro. Hij laat zijn advies op ‘bijkopen’ staan.