Euronext Brussel: telecom in de soep, Greenyard in de puree

De mogelijke intrede van een vierde mobiele speler op de Belgische markt nekt de telecomwaarden en remt de Bel20 af. Besmette diepvriesgroenten doen Greenyard-beleggers huiveren. Banimmo ligt in de gunst nu de vastgoedgroep een nieuwe grootaandeelhouder krijgt.

Dankzij de afnemende handelsspanningen gaan na de Aziatische ook de Europese beurzen hoger. De winsten blijven echter beperkt: gemiddeld komt er 0,2 procent bij. De grootste winsten zijn voor industriële bedrijven en fabrikanten van consumentenartikelen.

In Brussel doet de Bel20 het rustig aan met een winst van 0,1 procent tot 3.804 punten. Engie (+0,5%), Umicore (+0,9%) en Solvay (+0,7%) gaan de goede richting uit.

Colruyt (vlak op 49,40 euro) kan niet herstellen van de zware klap (-4,8%) van gisteren. Die volgde op een rapport van Exane BNP Paribas, waarin de analisten waarschuwen voor een winstdaling in de komende jaren, vooral door de verwachte komst van de Nederlandse supermarktketen Jumbo naar België. Een ander Frans beurshuis, Kepler Cheuvreux, gaat vandaag verder op dat elan en herhaalt zijn ‘afbouwen’-advies en koersdoel van 39 euro.

Onzekerheid

De telecombedrijven staan op de rem: Proximus verliest 1,8 procent tot 20,32 euro en Orange Belgium zakt 3,2 procent tot 14,62 euro. De grootste klap is voor Telenet, dat 4,6 procent duikt tot 42,40 euro. Aanleiding tot de verkoopgolf is een rapport van het BIPT voor de federale regering, waarin de telecomwaakhond stelt dat er geen onoverkomelijke bezwaren zijn tegen de intrede van een vierde mobiele speler in ons land. Het voornaamste argument om de markt verder open te trekken is dat de prijzen voor mobiele telefonie dan zullen dalen, naar schatting met 8,6 procent.

Analisten reageren uiteenlopend op het nieuws. Stefaan Genoe van Degroof Petercam vraagt zich af of een vierde netwerk wel te rentabiliseren valt voor een vierde speler. ‘Wij denken dat een vierde operator voor een bergopwaartse strijd staat met een erg onzekere economische afloop.’ Bovendien zal het uitrollen van een nieuw netwerk ontzettend veel tijd in beslag nemen met lange administratieve procedures om masten te mogen plaatsen. Een nieuwkomer kan daardoor zelfs laat de 5G-markt binnenvallen.

Ruben Devos van KBC Securities zit op dezelfde golflengte. De huidige marktomstandigheden zijn eerder onaantrekkelijk en voor een nieuwkomer zal het niet gemakkelijk zijn aan de uitgebreide reeks voorwaarden te voldoen, merkt hij op. En mocht er een vierde speler bijkomen, dan is het volgens de analist niet uitgesloten dat de Belgische markt weer consolideert van vier naar drie.

Snediger is de reactie van Kepler Cheuvreux. Het Franse beurshuis wijst er op dat de mogelijke komst van een vierde speler de komende maanden voor onzekerheid zal zorgen, waardoor alle Belgische telecombedrijven ‘un-investable’ worden. Oninteressant voor beleggers, zeg maar.

Evenity

UCB en zijn partner Amgen hebben bij de Amerikaanse gezondheidswaakhond FDA een nieuwe aanvraag ingediend voor romosozumab, beter bekend onder de merknaam Evenity. Een jaar geleden bleek na Fase 3-onderzoek dat het middel om osteoporose te behandelen bij postmenopauzale vrouwen ook cardiovasculaire problemen kon veroorzaken, met een stevige afstraffing van UCB op de beurs tot gevolg. UCB heeft intussen bijkomende onderzoeken laten uitvoeren en met die resultaten probeert de Belgische farmagroep nu opnieuw toelating te krijgen om Evenity in de VS op de markt te mogen brengen. Beleggers zijn niet erg onder de indruk en sturen UCB 1 procent lager tot 69,18 euro.

Ontex wint 0,5 procent tot 26,08 euro. Het Nederlandse beurshuis verwacht dat PAI Partners zijn bod op de luierproducent licht zal verhogen. De 'sweetener' zou een halve tot een volle euro bedragen bovenop het huidige bod van 27,50 euro per aandeel. Dat brengt ABN Amro ertoe het koersdoel op te trekken van 27 tot 28 euro. Het advies blijft 'kopen'.

Grootaandeelhouder

Banimmo (+1,5%, 3,39 euro) meldde donderdagavond dat Patronale Life een onvoorwaardelijk en vrijwillig bod uitbrengt op alle uitstaande aandelen Banimmo. De biedprijs van 3,30 euro is een tikkeltje lager dan de laatste koers. Het is dan ook niet de bedoeling van Patronale Life om het vastgoedbedrijf helemaal in handen te krijgen. Het bod is wel een min of meer elegante manier om de huidige grootaandeelhouder, Affine, de mogelijkheid te bieden uit te stappen. Met de overname wil Patronale Life zijn eigen vastgoedpoot versterken.

Als gevolg van de grootaandeelhouderswissel trekt KBC Securities het advies op van ‘houden’ tot ‘kopen’. Het koersdoel stijgt licht, van 4,20 tot 4,30 euro. Met zijn nieuwe management, sterk verlaagde schuldgraad en focus op één vastgoedsegment (kantoren) staat Banimmo nu klaar om de goed gevulde landbank (310.000 m² greenfield, vooral in Vlaanderen en Brussel) te ontwikkelen en om de bezettingsgraden hoog te houden, zeggen vastgoedanalisten Alexander Makar en Jan Opdecam. Met Patronale Life krijgt Banimmo bovendien een grootaandeelhouder die over financiële slagkracht beschikt, zodat het mogelijk wordt nieuwe investeringen te financieren met nieuwe aandelen en/of achtergestelde leningen.

Listeria