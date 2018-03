Euronext Brussel: telecom in rep en roer, Ablynx richting biedprijs

Het ziet er naar uit dat de Brusselse beurs met winst het paasreces zal intrekken. Orange Belgium zoekt toenadering tot de Franstalige kabelgroepen en dat maakt wat los. Het overnamebod op Ablynx begint op 4 april en het aandeel rukt op richting biedprijs.

De Europese beurzen trekken zich niets aan van de verliezen van woensdag in New York en evenmin van de gemengde sessie eerder vandaag in Azië. Ze trekken hoger, alsof ze een tumultueus kwartaal in schoonheid willen besluiten. Morgen, op Goede Vrijdag, is er op de meeste plaatsen geen handel en ook op Paasmaandag houden de meeste beurzen in Europa de deuren gesloten. Opvallende kenmerken van het eerste kwartaal zijn de terugkeer van de volatiliteit en, vooral dan de laatste dagen, sterke verkoopdruk op technologiewaarden.

Terwijl de Europese beurzen gemiddeld 0,7 procent winnen, blijft de Bel20 rond de middag steken op 0,4 procent winst op 3.869 punten. Twee aandelen staan vooral op de rem: UCB (-0,4%) en Solvay (-0,7%). Bij farmagroep UCB zijn er winstnemingen na twee opwaartse dagen.

Solvay gaat wereldwijd 600 banen schrappen. De chemiegroep gaat enerzijds processen en taken vereenvoudigen, waardoor jobs verloren gaan in ondersteunde functies. Anderzijds worden de onderzoeksactiviteiten geconcentreerd in Lyon en Brussel, ten nadele van vestigingen in Aubervilliers en Parijs. De meeste banen – zo’n 160 – verdwijnen in Frankrijk.

Voor analist Wim Hoste van KBC Securities komt de reorganisatie niet als een verrassing. Hij denkt dat de financiële impact vrij beperkt zal zijn en handhaaft zijn ‘houden’-advies en koersdoel van 132 euro. Ook bij Degroof Petercam zijn er geen veranderingen en blijven advies (‘kopen’) en koersdoel (142 euro) overeind.

Prospectus

De FSMA heeft eergisteren het prospectus goedgekeurd voor het overnamebod van Sanofi op Ablynx. Het bod zelf gaat op 4 april van start en loopt een maand. Sanofi biedt 45 euro per aandeel. Het aandeel noteerde daar de voorbije maanden iets onder doordat enkele grootaandeelhouders alvast verkochten, maar rukt nu op richting biedprijs. Er komt 1,4 procent bij tot 44,56 euro.

Overigens staat nu helemaal vast dat het Gentse biotechbedrijf een erg korte carrière zal hebben in de Bel20. Ablynx maakt pas sinds 19 maart deel uit van de Brusselse index en zal er vermoedelijk na afloop van het initiële bod al uit verdwijnen, omdat een vlotte handel dan niet langer verzekerd is.

Orange Belgium heeft via een brief formeel toenadering gezocht tot Nethys en Brutélé, de groepen die het telecommerk VOO controleren. Het nieuws werd naar buiten gebracht door onze zusterkrant L’Echo en intussen bevestigd door Orange Belgium zelf. Voorlopig gaat het alleen om een uiting van interesse. Orange Belgium droomt echter van ‘een convergente nationale telecomoperator met sterke wortels in Wallonië en Brussel’ - een Franstalige tegenhanger voor Telenet, zeg maar. Het aandeel Orange Belgium stijgt prompt 1,8 procent tot 15,64 euro.

Een stuk groter is de winst van Telenet, dat 3,55 procent bijschrijft tot 54 euro. Beleggers lijken er van uit te gaan dat als er geen toenadering komt tussen Telenet en VOO, er meer ruimte zal zijn om dividend te betalen. Nochtans sloten Nethys en Telenet onlangs een deal waarbij het mobiele aanbod van VOO vanaf volgend jaar via het netwerk van Telenet zal lopen. Proximus, de derde telecomspeler op de beurs, staat wat aan de zijlijn maar wint toch 0,8 procent tot 25,13 euro.

Nederland

Retail Estates (-0,7%, 72,40 euro) breidt uit in Nederland. De specialist in perifeer winkelvastgoed heeft in Haarlemmermeer twee winkelpanden aangekocht die aansluiten bij het in december gekochte retailpark. Daarnaast heeft Retail Estates een voorwaardelijk contract getekend voor de overname van een retailpark in de Randstad, een stevige investering van 47 miljoen euro. De financiering is echter nog niet rond. Retail Estates zal een andere retailpark van de hand moeten doen – mogelijk dit in Zwolle waarvoor een verkoopprocedure is opgestart – en/of een kapitaalverhoging moeten doorvoeren. ‘Deze deals bevestigen de strategie om significant te groeien in Nederland met een potentiële waardestijging wanneer de huurprijzen stijgen’, schrijven de vastgoedanalisten van KBC Securities. Ze hanteren voor Retail Estates een koopadvies en een koersdoel van 82 euro.

Lange tijdslijn

Ondanks niet bepaald schitterende jaarresultaten wint Avantium 3,6 procent tot 5,50 euro. De omzet van het Nederlandse biochemiebedrijf groeide weliswaar met een vijfde, maar door hoge kosten dook Avantium bijna 17 miljoen euro in het rood. Volgens analist Wim Hoste van KBC Securities waren de jaarresultaten ‘licht beter dan verwacht’ op omzetniveau maar zwakker dan verwacht op bottom line-niveau.

Hij denkt evenwel dat Avantium ten vroegste in 2025-2026 winstgevend zal worden en dat de nettokaspositie van 100 miljoen euro niet zal volstaan om het tot dan te rekken. Hij laat zijn koersdoel zakken van 8,50 tot 5,50 euro. ‘We geloven dat Avantium een interessante technologie heeft, maar de erg lange tijdslijn naar winstgevendheid en de significante risico’s verbonden met de ontwikkeling nopen ons ertoe voorzichtig te blijven.’

Lotus Bakeries (+1,7%, 2.340 euro) maakte woensdagavond bekend de gezonde fruitsnacks van het merk Bear voortaan zelf te produceren en de productie-activiteiten over te nemen van het Zuid-Afrikaanse Grassroots. Die laatste zal een gloednieuwe fabriek bouwen die tegen 2019 moet klaar zijn. Analist Thijs Hoste van Degroof Petercam vindt de deal een goede zaak omdat de verticale integratie gunstig zal zijn voor marges, kwaliteitscontrole en onderzoek & ontwikkeling. Hij denkt bovendien dat de nieuwe fabriek voldoende capaciteit zal hebben om de Bear-producten wereldwijd te verspreiden.