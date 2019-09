Euronext Brussel: telecom in rep en roer

Na de aanvallen op Saoedische olie-installaties kleuren de beurzen rood. Het nieuws dat het Waalse Voo in Amerikaanse handen komt, weegt op de telecomwaarden en duwt de Bel20 nog wat dieper.

Eind vorige week zag het er vrij rooskleurig uit voor de Europese beurzen dankzij een gulle ECB en de hoop op een doorbraak in de Amerikaans-Chinese handelsbesprekingen. Tijdens het weekend is de sfeer helemaal omgeslagen. Door aanslagen met drones op twee belangrijke installaties is de olieproductie van Saoedi-Arabië gehalveerd. De olieprijs noteert 8,6 procent hoger dan vrijdagavond; Hoewel niet direct voor een tekort aan olie moet worden gevreesd, zijn de geopolitieke risico’s toegenomen. Vooral daar de VS Iran met de vinger wijzen.

Rond het middaguur gaan de Europese beurzen gemiddeld 0,65 procent lager. De Bel20 zakt nog iets meer: de Belgische graadmeter verliest 0,75 procent tot 3.702 punten. Beleggers worden risicoschuwer, wat blijkt uit de koersverliezen van inoxfabrikant Aperam (-2,9%) en chemiegroep Solvay (-1,7%). Ook de bankwaarden staan onder druk: KBC zakt 1,6 procent en ING 2 procent.

Voo

Extra druk komt van de telecomwaarden. Telenet laat 1,75 procent liggen op 42,58 euro en Proximus 1,2 procent op 25,38 euro. Volgens de krant Le Soir heeft de Luikse intercommunale Nethys een meerderheidsbelang (50 procent plus één aandeel) in haar telecomdochter Voo verkocht aan de Amerikaanse groep Providence. De deal zou al in mei gesloten zijn, maar wel nog onderworpen zijn aan voorwaarden.

Als Voo effectief is verkocht aan Providence, is dat geen goed nieuws voor Telenet. De kabelaar heeft al jaren een oogje op het Waalse bedrijf, dat een perfect geografische aanvulling zou zijn op zijn Vlaamse netwerk. Ook Orange Belgium had interesse in Voo.

ING-analist David Vagman schat de implicaties op de Belgische telecombedrijven negatief in. 'België krijgt in feite een nieuwe telecomspeler die nog niet over een mobiel netwerk beschikt en die mogelijk interesse heeft om de vierde speler te worden in mobiel', zegt Vagman. 'De telecomregulator BIPT zal tevreden zijn met een outsider als Providence, in plaats van een overname door Telenet of Orange Belgium.'

Degroof Petercam wijst erop dat Providence in Europa al een mooie staat van dienst heeft opgebouwd met Kabel Deutschland in het verleden en met MasMovil nu in Spanje. 'We blijven voorzichtig tegenover Belgische telecomaandelen', zegt analist Stefaan Genoe.

Vertrouwen

Orange Belgium (+2,3%, 19,60 euro) houdt beter stand en dat is vermoedelijk te danken aan een positief rapport van KBC Securities. Analist Ruben Devos heeft zijn ramingen voor de brutobedrijfswinst na leases (ebitdaal) met 5 tot 9 procent opgetrokken. De aanpassingen komen er als reactie op een flinke portie nieuws: de bekendmaking door de regelgever van de groothandelstarieven voor toegang tot het kabelnetwerk, de aankondiging van het akkoord met Proximus over het delen van het mobiele netwerk, de lancering van het nieuwe aanbod ‘Love Duo’ (onbeperkt internet en mobiele telefonie), de overname van de ICT-dienstverlener BKM en de sterke tweedekwartaalresultaten.

Na enkele moeilijke jaren kunnen beleggers volgens Devos weer vertrouwen hebben in de sterkte van de onderliggende activiteiten van Orange Belgium. Hij ziet de winst per aandeel in de periode 2018-2021 jaarlijks gemiddeld 21 procent groeien. De analist trekt zijn koersdoel op van 23 tot 26 euro en herhaalt zijn koopadvies.

BBC APAC

Nog even terug naar de Bel20 waar AB InBev 0,6 procent wint tot 87,75 euro. Het bierconcern geeft dinsdag tijdens een persconferentie in Hongkong meer uitleg over de beursgang van zijn Aziatische activiteiten. Het is de bedoeling dat Budweiser Brewing Co APAC tegen eind september op de beurs staat.

Een eerste poging om BBC APAC te laten noteren werd in juli afgeblazen omdat de waardering te hoog werd bevonden. Na de verkoop van de Australische activiteiten lijken de kaarten beter te liggen.

Volgens het persagentschap Bloomberg is het Singaporese staatsfonds GIC geïnteresseerd om een belang ter waarde van 1 miljard dollar te nemen in BBC APAC en een ‘hoeksteeninvesteerder’ te worden. De onderhandelingen zijn nog volop bezig.

Van 'kopen' naar 'houden'

Een adviesverlaging en een bijgeknipt koersdoel duwen EVS 1,7 procent lager tot 23,20 euro. Nu de Canadese sectorgenoot Evertz zijn belang van 2,9 procent in EVS helemaal heeft verkocht, is de kans op een overname op korte termijn veel kleiner geworden, meent ING-analist David Vagman. Ook de benoeming van Serge Van Herck als nieuwe CEO lijkt erop te wijzen dat een nakende verkoop van EVS een stuk minder waarschijnlijk is geworden. De analist schat de kans nu nog op 30 procent tegen voorheen 60 procent.

Op lange termijn zijn er voor EVS ernstige uitdagingen die de nieuwe CEO moet aanpakken, vindt Vagman. Positief is dat de vooruitzichten voor de business beter zijn dankzij de opkomst van UHD-televisie en de grote sportevenementen van 2020. De ING-analist trekt daarom zijn winstramingen voor 2019 en 2020 met respectievelijk 12 en 4 procent op.