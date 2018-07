Euronext Brussel: telecom onder druk, MDxHealth primus

Op een licht hogere beurs zakken de telecomwaarden uit vrees dat ze binnenkort met een vierde speler worden geconfronteerd. Vlottere verspreiding van een prostaatkankertest in de VS zet MDxHealth hoger, terwijl Nyrstar zakt na een kritisch analistenrapport.

De Europese beurzen laten maandag kleine verliezen optekenen. President Trump blijft voor beroering zorgen, nu met uitspraken over de munten van China en de eurozone. De ministers van Financiën van de G20 waarschuwden zondag dat de handelsspanningen de groei van de wereldeconomie kunnen doen ontsporen. Omstreeks 12.30 uur noteert de EuroStoxx50 0,4 procent lager.

In Brussel staat de Bel20 licht op winst: de graadmeter stijgt 0,1 procent tot 3.819 punten. Met dank aan Engie (+0,9%) en de bankwaarden ING (+0,6%) en KBC (+0,6%). Ook Bpost, dat 3 procent bijschrijft tot 13,34 euro, doet zijn duit in het zakje. Het postbedrijf bereikte een goede week geleden met 12,32 euro zijn laagste koers ooit en is sindsdien mondjesmaat aan het herstellen.

Telekommer

De telecomwaarden staan op de rem. Telenet zakt 2,4 procent tot 38,96 euro en Proximus verzwakt 0,9 procent tot 20,48 euro. Vanmorgen maakte Vlaams minister van Innovatie Philippe Muyters bekend dat hij twee aparte akkoorden heeft gesloten met Telenet en Proximus over de uitrol van supersnel internet in Vlaanderen. Het is momenteel niet duidelijk welke inspanningen beide bedrijven zullen moeten doen en of die investeringen groter zullen zijn dan ze tot dusver plannen.

Analist Stefaan Genoe van Degroof Petercam denkt alvast van niet, al zal Proximus mogelijk vanaf 2020 een tandje bij moeten steken. Een grotere zorg is volgens hem echter de mogelijke komst van een vierde telecomspeler in ons land. De federale regering moet daar dezer dagen over beslissen en wellicht zal minister van Telecom Alexander De Croo – een voorstander van meer concurrentie – aardig wat druk zetten.

Hoe groot de impact van een vierde speler zal zijn, zal grotendeels afhangen van de eisen qua dekking en de voorwaarden in het algemeen. Mocht de regering opteren voor nationale roaming vanaf dag 1, dan kan een nieuwe speler heel agressief te werk gaan en is een ‘disruptieve impact’ zoals in Italië mogelijk, meent Genoe. Het grootste slachtoffer zou in dat geval Orange Belgium (-0,7%, 14,54 euro) worden, dat momenteel reeds de rol van uitdager speelt.

Het grotere verlies van Telenet heeft nog een bijkomende oorzaak: JPMorgan heeft zijn advies voor de kabel- en mediagroep verlaagd van 'overweight' (kopen) tot 'neutral' (houden). Analist Nawar Cristini liet tegelijk zijn koersdoel zakken van 69 tot 47 euro. Dat is een van de laagste koersdoelen momenteel. Alleen HSBC (36 euro) en Exane BNP Paribas (43 euro) zitten nog lager.

Visibiliteit

Na het verlies van 20 procent van vrijdag, een mokerslag als gevolg van een zware winstwaarschuwing, zakt Bekaert verder weg. De staaldraadverwerker gaat nog eens 1 procent lager tot 21,80 euro. De ene analist na de andere past zijn model, rating en koersdoel aan. Bij het Franse beurshuis AlphaValue zakt het advies van ‘kopen’ tot ‘bijkopen’ en het koersdoel van 42,40 tot 29,90 euro.

Kepler Cheuvreux heeft zijn winstverwachtingen voor Bekaert met meer dan 20 procent verlaagd. Dat resulteert in stevige knip in het koersdoel van 33 tot 24 euro. Na de grote koersval van vrijdag zit een groot deel van het slechte nieuws al in de koers, zegt het beurshuis. De visibiliteit blijft echter zwak en de schuldenlast van Bridon-Bekaert Ropes Group (BBRG) blijft een uitdagende zaak die Bekaert moet aanpakken.

Zinkprijzen

Nyrstar (-3,2%, 4,42 euro) lijdt onder een kritisch rapport van KBC Securities. Analist Wim Hoste blikt vooruit op de halfjaarresultaten die de zinkgroep op 1 augustus zal publiceren. Hij verwacht een nagenoeg vlakke brutobedrijfswinst (ebitda) van 111 miljoen euro als resultaat van enerzijds hogere zinkprijzen en meer productie uit de mijnen en anderzijds lagere verwerkingslonen en de lagere dollar.

De recente daling van de zinkprijzen (van bijna 3.600 dollar per ton midden februari tot ongeveer 2.600 dollar vandaag) zet hem er echter toe aan zijn verwachtingen wat te herzien. De schuldenlast blijft bovendien hoog. Daarom laat hij zijn advies zakken van ‘bijkopen’ tot ‘houden’ en zijn koersdoel van 7,5 tot 5 euro. Nyrstar verdwijnt bovendien van de ‘Dynamic Top Pick List’ van KBC Securities.

Prostaatkanker

Voor een flinke portie zon op de beurs zorgt MDxHealth: het aandeel wint 4,7 procent tot 3,82 euro. Het Amerikaanse ziekteverzekeringssysteem Medicare heeft een positief eindadvies gegeven voor de prostaatkankertest ConfirmMDx. Daardoor kan die test nu op ruimere schaal in de Verenigde Staten worden toegepast en met minder administratieve rompslomp worden verkocht. Ook de terugbetaling zou vlotter moeten verlopen. ConfirmMDx laat toe om prostaatkanker te ontdekken, ook al was een biopsie negatief.

Aan de terugval van Thrombogenics komt voorlopig geen einde. Het aandeel verloor vrijdag 23,9 procent en vandaag gaat er nog eens 13,8 procent af tot 6,56 euro. Voor de val van vrijdag spelen twee zaken mee. ThromboGenics maakte daags voordien nieuwe onderzoeksresultaten bekend van THR-317, een potentieel geneesmiddel om een oogaandoening bij diabetici te behandelen. Die resultaten na 150 dagen weken echter niet af van die na 90 dagen.