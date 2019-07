Euronext Brussel: telecomkommer en leveranciersvreugde

Het nieuwe tariefvoorstel van de Belgische telecomwaakhond vloert Telenet en Proximus. De brand in Hoboken zal Umicore 10 miljoen bedrijfswinst kosten. Acacia Pharma hoopt zijn middel tegen postoperatieve misselijkheid in het eerste kwartaal van 2020 te kunnen lanceren.

De Aziatische beurzen presteerden maandag erg zwak, onder meer door oplopende spanningen tussen Japan en Zuid-Korea, en door de komst van een nieuwe Chinese technologiebeurs. In Europa houden de beurzen beter stand, al blijven ze voorzichtig. De Euro Stoxx 50 noteert rond 12.45 uur 0,3 procent lager. Door het sterke banenrapport van juni is de kans op een spoedige renteverlaging in de VS iets kleiner geworden. Meer uitleg verwachten beleggers woensdag te vernemen van Fed-voorzitter Jerome Powell, wanneer die het monetair beleid komt toelichten in het Huis van Afgevaardigden.

In Brussel is het verlies van de Bel20 een pak groter. De Brusselse graadmeter verliest 0,6 procent tot 3.622 punten. De druk komt hoofdzakelijk van de telecomaandelen.

Telenet dondert 8,4 procent lager tot 44,48 euro, Proximus biedt iets beter weerstand met een verlies van 2,9 procent tot 25,30 euro. De regulator BIPT publiceerde vrijdagavond een bericht dat inzicht heeft in het nieuwe kostenmodel dat zal gelden voor het gebruik van het netwerk van een andere operator. En dat kostenmodel valt ongunstig uit voor Telenet. Concreet betekent het dat Orange Belgium , een operator die geen vast netwerk heeft, veel minder zal moeten betalen om gebruik te maken van het kabelnetwerk van Telenet. In een fictief scenario zou de prijs zowat een kwart lager komen te liggen. Het aandeel Orange Belgium wint 3,2 procent tot 17,92 euro.

In een reactie op het BIPT-rapport verlaagt KBC Securities zijn advies voor Telenet van 'houden' naar 'afbouwen'. Het koersdoel blijft 39 euro, wat 20 procent lager is dan de slotkoers van vrijdag (48,58 euro). Analist Ruben Devos vindt dat de voorgestelde tarieven de alternatieve exploitanten meer speelruimte geven om te concurreren voor de marketing van standalone-breedbanddiensten.

Het kleinere koersverlies van Proximus heeft er mee te maken dat alternatieve operatoren eerder op kabelklanten zullen mikken dat op klanten die via een glasvezel of koperkabel data binnenhalen, legt Devos nog uit.

Umicore zakt 1,75 procent tot 27,48 euro. De brand die vorige week uitbrak in de recyclagefabriek in Hoboken zal een impact van bijna 10 miljoen euro hebben op de recurrente bedrijfswinst (rebit) van 2019, liet de materiaaltechnologiegroep weten in een persbericht. De brand vernietigde de transportband die de smelter voedt. De band en zijn behuizing moeten worden vervangen, wat ongeveer vier weken in beslag zal nemen. Zolang kan de smelter niet werken en zal er dus volumeverlies zijn.

Barhemsys

Primus van de dag is Acacia Pharma . Het aandeel schiet bijna 44 procent hoger tot 1,894 euro. Begin mei kreeg het Britse farmabedrijf een zware tegenslag te verwerken, toen de Amerikaanse geneesmiddelendienst FDA weigerde goedkeuring te geven om Barhemsys, een middel om misselijkheid en braken na operaties te behandelen, in de Verenigde Staten te lanceren. De reden hiervoor was dat de leverancier van het actieve bestanddeel van Barhemsys, amisulpride, niet aan de opgelegde eisen voldeed. Daarop halveerde de koers van Acacia.

Vanmorgen kon Acacia melden een andere, kwaliteitsvolle leverancier te hebben gevonden. Acacia is nu van plan om een nieuwe lanceringsaanvraag voor Barhemsys in het derde kwartaal in te dienen. Het bedrijf hoopt het middel in het eerste kwartaal van 2020 op de markt te kunnen brengen. Dat is zo’n zes maanden later dan aanvankelijk gepland. Sommige analisten hadden echter tot een jaar vertraging gevreesd.

Een ander biotechbedrijf, het Waalse Celyad (+7,95%, 12,22 euro), kreeg uiteenlopende meningen van analisten over zich heen. Na de tussentijdse onderzoeksresultaten voor twee celtherapieproducten die vrijdag werden gepubliceerd, verhoogt Kepler Cheuvreux het advies van ‘houden’ naar ‘kopen’. Analist Thomas Landemaine blijft een koersdoel hanteren van 19,30 euro, goed voor een opwaarts potentieel van 70 procent.

De biotechanalisten van KBC Securities zijn dan weer iets gematigder geworden in hun oordeel over Celyad. Ze verlagen hun advies van ‘kopen’ tot ‘bijkopen’. Hun koersdoel zakt van 33 tot 23 euro. Sandra Cauwenberghs en Lenny Van Steenhuyse denken dat het langer zal duren dan tot dusver gedacht om de celtherapieproducten voor de behandeling van darmkanker en leukemie te ontwikkelen. Ze verwachten geen marktlancering vóór 2022. Gezien de toenemende concurrentie in het leukemiedomein hebben ze de kans op succes verlaagd van 17,5 tot 11,5 procent, in lijn met het darmkankerprogramma.

Inspanning

Hamon veerde bij opening zowat 7 procent op, maar die winst is op de middag gekrompen tot 1,9 procent op 0,215 euro. De Waalse fabrikant van industriële schoorstenen kondigde vrijdag een nieuw herfinancieringsplan aan. Hamon moest een oplossing vinden voor een gesyndiceerde lening en een obligatielening die allebei in januari 2020 aflopen.

Hamon heeft de voorwaardelijke toestemming verkregen van haar referentiebanken en haar meerderheidsaandeelhouder Sogepa om de gesyndiceerde lening met vijf jaar te verlengen. Die verlenging is evenwel afhankelijk van de instemming van de obligatiehouders om de obligatielening van 55 miljoen euro eveneens met 5 jaar te verlengen en om het bedrag van de terugbetaling van de obligatie en de jaarlijkse coupon met 40 procent te verminderen.

‘Deze inspanning wordt gevraagd van de obligatiehouders, zodat zij bijdragen aan de inspanningen van de andere partners’, klinkt het in een persbericht. De herfinanciering sluit aan bij het in 2017 gelanceerde transformatieplan dat Hamon weer winstgevend moet maken.

Exmar (+2,1%, 5,78 euro), de Antwerpse specialist in het vervoer en de behandeling van gassen, heeft zijn Antwerpse kantoorvastgoed voor de helft verkocht aan CMB. Exmar realiseert op de verkoop een meerwaarde van 19 miljoen dollar, waarmee de balans en de liquiditeitspositie worden versterkt.