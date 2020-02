Euronext Brussel: telecomvrijdag

Proximus, Orange Belgium en Telenet gaan vrijdag in de ramsj. Galapagos krijgt zijn eerste verkoopadvies en IBA scoort met een contract in Indonesië.

De Europese beurzen staan vrijdag rond de middag gemiddeld 0,3 procent in de min. Beleggers zijn nog altijd voorzichtig door de zorgen over de economische impact van het coronavirus.

De verliezen namen af nadat het onderszoeksbureau IHS Markit de inkoopmanagersindex, een graadmeter voor het ondernemersvertrouwen, voor de eurozone naar buiten bracht. Daaruit bleek dat de Europese economie voorlopig minder door het coronavirus geraakt is dan gevreesd.

De Bel20 zakt rond 12.10 uur met 0,6 procent tot 4.092 punten.

Proximus

Proximus kwam voorbeurs met resultaten. De telecomoperator presteerde over het vierde kwartaal in lijn met de analistenconsensus en de eigen prognose: de omzet zakte 1,6 procent naar 1,45 miljard euro, de brutobedrijfswinst (ebitda) ging 0,3 procent lager naar 453 miljoen euro. Netto dook Proximus door de kosten van het herstructureringsplan wel 29 miljoen euro in het rood. Over heel 2019 zakte de nettowinst van 508 naar 373 miljoen euro.

Het dividend blijft echter op 1,50 euro bruto per aandeel. Dat betekent dat de operator 486 miljoen euro naar de aandeelhouder laat vloeien. Dat is 30 procent meer dan de nettowinst en 98 procent van de vrije kasstroom (498 miljoen euro). Voor een indicatie van het toekomstig dividendbeleid, en de vraag of het stevige dividend behouden blijft nu de investeringen omhoog moeten, moeten de aandeelhouders van Proximus nog even geduld oefenen. Tot 31 maart, als CEO Guillaume Boutin zijn plannen ontvouwt op de beleggersdag.

Analist Ruben Devos van KBC Securities stelt dat de telecomspeler niet helemaal helder is over de herstructureringen. 'Proximus gaf duidelijk aan hoeveel cash er de komende jaren het bedrijf uitgaat door het transformatieplan, maar het heeft nog geen indicatie gegeven van de mogelijke kostenbesparingen in de toekomst.'

Verder denkt de analist dat de 151 miljoen voor het sociaal plan in 2020 gepaard zal gaan met hoge kosten voor de uitrol van Proximus' supersnel internet tot bij de woning.

ING-analist David Vagman denkt dat de cash-uitstroom die Proximus voorziet als gevolg van de kosten van het herstructureringsplan nog niet in de modellen van marktvorsers is verwerkt. 'De consensus heeft hier geen rekening mee gehouden, niet voor het vierde kwartaal van vorig jaar en ook niet voor de komende jaren.'

Vagman wijst er voorts op dat de hoge kosten voor personeelsreductie negatief zijn, gegeven de 'beperkte nettobesparingen' van de telecomgroep.

Beleggers zijn in ieder geval niet blij met de resultaten: ze duwen het aandeel 4,6 procent in de min.

Orange Belgium

Orange Belgium is een kortgedingprocedure gestart tegen Nethys en OTP Luxco, dat de belangen van het investeringsfonds Providence vertegenwoordigt. Doel van de procedure is om de verkoop van kabelaar VOO aan Providence nietig te laten verklaren. Orange Belgium vindt dat de verkoopprocedure 'terechte vragen oproept, verband houdend met de hoogte van de oorspronkelijke prijs, de voorwaarden voor winstdeling voor het voormalige management en het gebrek aan concurrentie tussen bieders'.

‘Wij hebben nooit begrepen hoe Providence Equity Partners (PEP) in staat is geweest om het beste bod op tafel te leggen, waarmee het telecomoperatoren met een nationale dekking en miljoenen abonnees overtroefde. De (potentiële) verkoop van VOO aan Providence is een gemiste kans voor zowel Orange Belgium als Telenet die de ambitie hadden om hun voetafdruk in de Waals-Brusselse regio uit te breiden', zegt Devos.

De analist denkt dat Providence zichzelf als onafhankelijke concurrent in de markt gaat zetten, wat slecht is voor de twee genoemde telecomspelers en Proximus. 'Met matige vooruitzichten op marktgroei zal de groei van sommige operatoren vooral ten koste gaan van de anderen.'

Orange Belgium levert 1,4 procent in en Telenet 2,2 procent.

Galapagos

Galapagos kwam donderdag met jaarcijfers. Het nieuws zat hem vooral in de updates over de onderzoekspijplijn: er lopen nu 30 programma's en goudhaantje filgotinib, een reumamiddel, staat klaar voor commerciële lancering. De financiering van het onderzoek en de lancering van filgotinib op de cruciale Amerikaanse markt is geen probleem: na de miljardendeal met gigant Gilead heeft Galapagos 5,8 miljard euro in kas.

Na het wonderjaar 2019 op de beurs - dat dit jaar een vervolg kreeg met 35 procent winst sinds nieuwjaar - is het aandeel evenwel geen koopje meer. Dat is toch de mening van RBC Capital Markets. Het beurshuis verlaagt na de steile rally het advies voor de Amerikaanse effecten van Galapagos (ADR's) tot verkopen, met een koersdoel van 175 dollar (het aandeel sloot donderdag op Wall Street op 260 dollar). Galapagos telt nu dus één verkoopadvies op Wall Street, tegenover 7 koopadviezen en 5 neutrale beoordelingen.

Het aandeel trekt zich niets van het verkoopadvies aan en trekt eigenwijs hoger met 2,1 procent.

IBA

IBA meldt op zijn website dat het een contract heeft getekend om een protontherapiesysteem te installeren in het Gatot Soebroto Hospitaal in Jakarta, Indonesië. De systemen zijn een soort minideeltjesversnellers die het bedrijf ontwikkelt om met veel precisie kankertumoren te lijf te gaan. De deal gaat gepaard met een korte-termijn-onderhoudscontract en is volledig gefinancierd. De eerste omzet uit hoofde van het contract is al in het boekjaar 2019 geboekt. De groep verkocht vorig jaar negen protontherapiesystemen.

Het contract is een opsteker voor IBA, aangezien het aandeel al enige tijd onder druk staat. De concurrentie in de sector neemt toe nu de prijsvechter Varian zijn aanwezigheid in de markt opdrijft. Dat geeft druk op de prijzen die de onderneming kan aanrekenen en op het marktaandeel. IBA beleefde in 2019 een zwakke eerste jaarhelft, maar CEO Olivier Legrain bleef bij zijn prognose voor een 'positief resultaat' over heel 2019. Het bedrijf komt op 26 maart met zijn cijfers over 2019.

Vagman zegt dat het nieuws het sentiment positief beïnvloedt. 'Het zal IBA helpen om zijn vooruitzichten voor 2019 te halen en het laat zien dat de specialist in protontherapie nog altijd contracten wint ondanks de vernieuwde commerciële agressie van Varian. Er blijven echter belangrijke vraagtekens staan voor de hoogte van de prijzen en de winstgevendheid in het huidige zeer competitieve klimaat.'