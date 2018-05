Euronext Brussel: telekommer weegt op Bel20

Aanhoudend koersverlies voor Proximus duwt de Bel20 in het rood.

De Bel20 - die vanaf vandaag tijdelijk slechts 19 aandelen telt na het bod van Sanofi op Ablynx - noteert 0,3 procent lager op 3.875 punten.

Een opvallende daler (alweer) is Proximus : minus 3,1 procent naar 23,21 euro, de laagste koers sinds het voorjaar van 2014. Dit ondanks een vrij goed kwartaalrapport waarbij de telecomoperator blijkt gaf dat het klanten aan zich wist te binden, ondanks een concurrentiële markt. Hoe concurrentieel die markt is onderstrepen vandaag nog eens de teleurstellende cijfers van de Britse mobiele wereldmarktleider Vodafone en de Franse prijzenbreker Iliad. De Stoxx Telecom-index verliest 2 procent, de slechtste prestatie van de 18 Stoxx-sectoren.

Bovendien blijft er zeker in de Londense City veel scepsis staan of Proximus in een snel veranderende markt nog lang goed zal kunnen standhouden. Onder meer Deutsche Bank, Credit Suisse en Morgan Stanley blijven het aandeel op de verkooplijst zetten. 'Er is ruim voor nog meer concurrentie in de komende kwartalen', merkt Deutsche Bank op.

De telecomanalisten verwijzen naar de telecomwaakhond BIPT, die het mogelijk wil maken voor alternatieve spelers om een 'los' internetaanbod te verkopen. Dus zonder 'ballast' van telefonie of televisie. Onder meer Orange Belgium liet al weten te staan popelen om 'kabelknippers' die hun dure pakketten bij Proximus of Telenet willen opzeggen, ter wille te zijn.

Ook Morgan Stanley bleef na de kwartaalupdate bij het verkoopadvies. Dat beurshuis merkt op dat Proximus eind 2016 een relatief trage uitbouw van zijn glasvezelnetwerk aankondigde. Na drie jaar zouden 7 procent van de gezinnen aangesloten zijn, na vijf jaar nog altijd slechts 18 procent.

'Volgens ons zal Proximus mogelijk de uitrol moeten versnellen, met dus een lagere vrije kasstroom (en potentieel dus lager dividend, red.). Dit zeker in het scenario waar er bij een fusie van Orange Belgium met Voo in Franstalig België een steviger rivaal zou opduiken', schrijven de telecomanalisten van Morgan Stanley.

Exmar gaf gisterenavond meer informatie over de huurder van zijn hervergassingsplatform (FSRU). Het plaform gaat pas vanaf het vierde kwartaal van 2018 operationeel worden en dus voorlopig nog weinig cashflow bijdragen.

KBC Securities stipt echter aan dat dankzj het huurcontract van tien jaar met de grondstoffentrader Gunvor de aardgasrederij het platform nu kan herfinancieren. Exmar had het platform volledig betaald. 'Het moet mogelijk zijn 40 à 80 procent van het platform met schulden te herfinancieren, wat 75 à 100 miljoen extra cash zou opleveren', luidt het. Dat is een scenario die beleggers duidelijk zien zitten: het aandeel koerst 3,5 procent hoger op 6,16 euro.

Heel wat minder vergaat het Jensen . De fabrikant van industriële wasmachines duikt 9 procent lager naar 41 euro. Beleggers zijn duidelijk 'not amused' over de vrij sombere prognose die de specialist in wasserijsystemen maandagavond, aan de vooravond van de jaarvergadering van deze ochtend, uitstuurde.