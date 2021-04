Euronext Brussel: telenovelle met cliffhanger

Een vrekkig Orange botst op weerstand bij analisten. Op veilige afstand van het telecomgewoel, maakt een trio middelgrote aandelen furore.

De Bel20 pauzeert zijn jacht op 4.000 punten. De Brusselse sterindex noteert rond het middaguur vlak op 3.939 punten. Galapagos en Argenx zetten druk in een tijd waarin hogere inflatieverwachtingen een rem zetten op biotechaandelen wier waardering stoelt op cashflows in de verre toekomst.

Telenet rukt met 1 procent op dankzij een rapport van beurshuis Berenberg. Analist David Burns ziet een kans dat Telenet de uitrol van zijn fibernetwerk deels zal financieren met de verkoop van zijn zendmastportefeuille. Daarmee kan Telenet volgens het rapport 525 miljoen euro vangen. Met dat bedrag zou het ongeveer de helft van de Vlaamse huishoudens toegang kunnen geven tot snelle glasvezelverbindingen.

Dat Telenet een half miljard kan vangen met zijn zendmasten werpt een extra schaduw over het bod van Orange op Orange Belgium . De Franse telecomreus blijft bij zijn oorspronkelijke bod van 22 euro per aandeel ondanks protest van minderheidsaandeelhouders. Het bod wordt ook door analisten als vrekkig bestempeld, onder meer omdat het de waarde van de zendmastenportefeuille van Orange Belgium niet in rekening neemt.

Orange Belgium noteert al maanden boven de biedprijs en dat blijft ook nu het geval. De telecomspeler brokkelt 0,4 procent af naar 22,7 euro. De markt sluit een hoger bod dus nog altijd niet uit.

Brede markt

Op de brede markt is er mooie winst voor enkele midcaps. Atenor doet een omgekeerd brexitje. De vastgoedpromotor zet zijn eerste stappen in een van de heetste vastgoedhoofdsteden in Europa: Londen. Atenor sleept er een publieke aanbesteding in de wacht van het Londense stadsbestuur en verwerft een langdurig leasecontract op de kantoorsite Fleet House in New Bridge Street.

Financiële details werden niet bekendgemaakt. Om de site te renoveren en te beheren sluit Atenor een overeenkomst met een lokaal bedrijf genaamd Elia (niet de netbeheerder dus). Francesca Ferragina, analiste van ING, reageert enthousiast. 'Dit is een toplocatie aan de Londense east side. Huurders in de regio zijn ronkende namen als Amazon, Deloitte en Saatchi & Saatchi.' Atenor blijft een koopje, brengt Ferragina in herinnering. 'Het handelt tegen een winstmultiple van 5,8 tegenover een sectorgemiddelde van 21,2.'

Nog een koopje is de enige privak die Brussel rijk is. Quest for Growth doet profijt met haar niet-beursgenoteerde portefeuille waar 'enkele gebeurtenissen' een positieve impact hebben op de actiefwaarde van de investeringsmaatschappij. Over de meeste van die mysterieuze gebeurtenissen kan QfG nog niets prijsgeven. Wel zeker is dat het een mooie meerwaarde behaalde op de verkoop van Diagenode. Dat Luikse diagnosticabedrijf werd in februari overgenomen door het Amerikaanse medtechbedrijf Hologic. Dit had, samen met de andere positieve evoluties, een positieve impact van 1 miljoen euro. KBC Securities verhoogt in een reactie op de 'private dancers' van QfG de geraamde netto-actiefwaarde van 9,55 naar 9,73 per aandeel. 'Die raming impliceert een beurskorting van 26,4 procent', becijferen analisten Michiel Declercq en Guy Sips. Ze handhaven hun 'bijkopen'-advies en verhogen het koersdoel van 7,2 naar 8 euro.

QfG wint 2,8 procent naar 7,4 euro.

IBA kan in uitgesteld relais munt slaan uit zijn jaarcijfers van 25 maart. Die leveren een koopadvies op bij Kepler Cheuvreux.

De specialist in protontherapie heeft zijn balans goed hersteld dankzij een licentiedeal met een Chinese verdeler, klinkt het in het rapport. Met een ruime kaspositie van 65 miljoen euro, is bovendien een belangrijke zorg weggenomen.

'Het groeipad van protontherapie in kankerbestrijding zal traag en cyclisch blijven', zegt het beurshuis. 'Maar we geloven dat in het meest voorzichtige scenario toch zowat 1 procent van de kankerpatiënten protontherapie zal krijgen tegen 2030. Daardoor zien we een interessante risk-reward en gaan we over tot een adviesverhoging.' Het koersdoel verdubbelt ruim van 9 naar 18,5 euro.