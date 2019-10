Euronext Brussel: the whole nine (Green)yards

Greenyard publiceert op 19 november volledige halfjaarresultaten. Het wil pas dan ingaan op de samenstelling van het winstcijfer. Opvallend: vorige week steeg het aandeel met 15 procent.

Analisten onthalen de hogere winstprognose met lof. 'Dit is bemoedigend nieuws', stellen de analisten Alan Vandenberghe en Guy Sips. 'Greenyard doet geen uitspraak over de winstverwachting voor het hele jaar, maar op basis van deze guidance zou die ook naar boven kunnen.'

Toch zien de analisten nog geen reden om hun advies of koersdoel te verhogen. 'We hopen eerst te vernemen of het bedrijf een structurele oplossing heeft gevonden voor zijn balansproblemen en wachten op nieuws over een kapitaalverhoging', zeggen de analisten. Het koersdoel blijft op 5,70 euro bij een houdenadvies.

Kepler Cheuvreux wacht eveneens op nieuws over een kapitaalverhoging en geeft daarom geen advies.

Het aandeel wint 13 procent tot 3,46 euro maar heeft nog een lange weg te gaan (zie grafiek).





Euronav

met de Nog op de brede markt pioniert Euronavmet de invoering van een kwartaaldividend . Dat maakte de groep bekend bij de publicatie van de kwartaalcijfers. De oliereder wil de cashflows sneller naar de aandeelhouders doen vloeien.

In de VS zijn kwartaaldividenden gebruikelijk. Bij Belgische bedrijven kenden we het nog niet: om de drie maanden de belegger verblijden met een coupon. Tot nu toe werkte Euronav met een interim- en een slotdividend (twee uitkeringen per jaar), van telkens 6 dollarcent, of 12 cent in totaal.