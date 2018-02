Euronext Brussel: topkoersdoel voor Umicore, lager koersdoel voor ASIT

In lijn met de rest van Europa blijft in Brussel de Bel20 dinsdag dicht bij huis. Umicore krijgt een recordkoersdoel van Degroof Petercam, ASIT biotech een lager koersdoel van KBC Securities.

Na de sterke jaarresultaten en de aankondiging nog eens 660 miljoen euro te investeren in batterijmaterialen noteert Umicore nog steeds in de buurt van een recordkoers. Dat verklaart allicht waarom het aandeel (-0,1%, 46,03 euro) amper reageert, ofschoon de materiaaltechnologiegroep een koersdoel van 57 euro meekreeg van Degroof Petercam (tegen 50 euro voorheen) - meteen het hoogste koersdoel van alle analisten die Umicore volgen.

Daarnaast zullen ook de recyclage- en katalysatoractiviteiten verder groeien. De analiste verwijst naar de capaciteitsverhoging in Hoboken en naar Umicores positie in partikelfilters voor benzinemotoren en zware dieselmotoren. Haar advies blijft op ‘kopen’ staan.

Dividendprognose

Nadat een aandeel Option maandag een derde meer waard werd (+33,7%), is het Leuvense technologiebedrijf vandaag opnieuw de sterkste stijger in Brussel. Er komt 5,5 procent bij tot 0,103 euro. Daarbij wordt dus de kaap van 10 cent genomen. Het is van juni vorig jaar geleden dat Option nog boven die grens noteerde. Nieuws rond Option is er niet, maar als centjesaandeel is het wel een gegeerd speeltje voor beleggers.