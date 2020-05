Euronext Brussel: tussen Hamers en aambeeld

De Bel20 wordt hoger gelift door ING. CEO Ralph Hamers meldt in zijn zwanenzang een dramatische winstval. Maar 'minder dramatisch dan gevreesd' volstaat voor de zwaar afgestrafte bank om even weer in de gratie van beleggers te vallen.

Beleggers zitten tussen hamer en aambeeld. Pessimisten laten zich leiden door de horrorcijfers over de staat van de wereldeconomie die elkaar in sneltempo opvolgen. Optimisten zien heil in de ongeziene stimulusbonanza die Covid-19 heeft uitgelokt. Vrijdag zijn de optimisten aan zet. De beurzen klimmen gestaag hoger. De Bel20 ziet zijn openingswinst fors matigen tegen de middag en noteert met 0,5 procent winst op 3.065 punten.

Bel20

ING Groep is de drijver binnen de sterindex na kwartaalcijfers. De bank zag zijn winst met 40 procent dalen maar zelfs dat kan tegenwoordig een meevaller heten. Analisten hadden immers een winstval van meer dan 60 procent voor ogen.

ING legde goede resultaten voor in moeilijke marktomstandigheden, vindt analist Jason Kalamboussis van KBC Securities. Zowel de nettowinst als de onderliggende winst waren flink hoger dan verwacht, onder meer door lagere kosten in bijna alle segmenten.

De presentatie van de cijfers was het laatste wapenfeit voor CEO Ralph Hamers die naar UBS vertrekt. Er werd uitgekeken naar nieuws over een opvolger maar dat bleef uit. KBC Securities hoopt dat ING binnenkort een nieuwe CEO vindt die dan – naar het voorbeeld van sectorgenoten - werk kan maken van verdere kostenbesparingen en daar ook een cijfer op plakt.

Tegen de achtergrond van de coronacrisis en het moeilijke tweede kwartaal dat er aan komt verlaagt KBCS zijn koersdoel van 13,30 tot 8,50 euro. Het advies blijft op ‘kopen’ staan.

ING trekt 5 procent hoger. Oranje boven in de Bel20 dus. Althans op dagbasis. Op jaarbasis blijft de Nederlandse bank de afgetekende verliezer binnen de sterindex met een jaarverlies van 52 procent.

Galapagos kwam nabeurs met een update waaruit blijkt dat het bedrijf op koers zit voor 2020. De update bevatte evenwel weinig verder nieuws wat het enthousiasme bij Degroof Petercam over het aandeel heeft bekoeld. Het Brusselse beurshuis schrapt zijn koopadvies voor Galapagos. De biotechwaarde moet het met een houdadvies en een koersdoel van 215 euro stellen (voorheen 220 euro).

'Het wordt een transformatiejaar voor Galapagos met zicht op de mogelijke marktoestemming voor enkele belangrijke programma's', zegt analist Benoit Louage. 'We vinden het herstel van het aandeel in de voorbije weken dan ook terecht.' Toch ziet de analist mogelijk neerwaarts risico zolang Galapagos de hoge verwachtingen niet verder inlost. 'De marktwaarde kan te veel gaan voorlopen op de feiten', aldus Louage.

Galapagos wint 0,4 procent.

Umicore krijgt eveneens een adviesknip te verteren. De materialengroep wordt door ING van kopen naar houden gedegradeerd. 'De jongste businessupdate liet er weinig twijfel over bestaan dat de materialengroep zwaar lijdt onder Covid-19', zegt analist Stijn Demeester. 'Er is weinig zichtbaarheid of de verkoop van elektrische voertuigen zijn momentum kan behouden.'

Demeester verlaagt zijn verwachting voor de courante bedrijfswinst (rebit) met 22 procent en verlaagt zijn koersdoel naar 35 procent. 'We blijven fan van het verhaal door langetermijntrends als de elektrificatie van het wagenpark, uitstootbeheersing en grondstoffenschaartste. Maar in afwachting van een beter instapmoment verlagen we het advies', klinkt het.

Umicore brokkelt 0,3 procent af.

Sofina maakt de degradatieronde in de Bel20 compleet. De holding rond de familie Boël wordt door Kepler Cheuvreux lager gezet van 'kopen' naar 'houden'. Uit een tradingupdate van Sofina bleek donderdag dat de nettoactiefwaarde einde maart met 11 procent was gedaald tegenover eind 2019.

Op basis daarvan heeft Kepler Cheuvreux zijn model aangepast en komt het beurshuis tot een intrinsieke waarde van 226 euro per aandeel. Omdat Sofina in de ogen van de analist geen discount verdient, is dat ook zijn nieuwe koersdoel (het vorige was 230 euro). Wegens het beperkte opwaartse potentieel zakt het advies van kopen naar houden.

Sofina sterkt 0,7 procent aan.

Brede markt

Befimmo stelt een fors lager dividend in het vooruitzicht. De vastgoedvennootschap die kantoorgebouwen en coworkingruimtes verhuurt, verlaagt wegens de lage visibiliteit zijn winstverwachting en past daardoor zijn dividendbeleid aan. De speler noemt geen absoluut cijfer, maar op basis van 80 procent van de EPRA-winst (die gereglementeerde vastgoedvennootschappen verplicht moeten uitkeren, red.) zou dat neerkomen op 2,16 euro per aandeel (tegen een voorgaande prognose van 3,45 euro).

KBC Securities noemt die beslissing bedachtzaam. Analist Wido Jongman wijst er op dat de betaling van een dividend in se geen waarde creëert en niet duurzaam is als het dividend niet afgedekt wordt door een winst in cash (een punt waarvoor Befimmo in het verleden al herhaaldelijk kritiek kreeg van analisten, red.). 'We geloven dat het verstandig is van het management de huidige tradingomgeving te benutten om het dividendbeleid terug te brengen tot een duurzame strategie van een uitkering als percentage van de EPRA-winst', zegt Jongman.

Befimmo noteert vlak.