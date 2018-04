Euronext Brussel: twee biotech-uitblinkers en een koopwaardig Engie

De dreigende handelsoorlog tussen de VS en China duwt de Europese beurzen in het rood. In Brussel veert Engie op dankzij een Zwitsers koopadvies en profiteren Curetis en Thrombogenics allebei van positief nieuws.

De Europese beurzen verliezen rond het middaguur gemiddeld 0,9 procent. Washington maakte dinsdagavond de lijst bekend met Chinese producten waarop de VS voortaan een invoertaks van 25 procent zullen heffen. De reactie van China kwam prompt: een vergeldingslijst met 106 Amerikaanse producten waarop een importheffing van 25 procent zal gelden. Het gaat onder meer om sojabonen, auto’s, chemicaliën en vliegtuigen.

Euronext Brussel deelt in de klappen: de Bel20 zakt 0,7 procent tot 3.803 punten en kleurt bijna geheel rood. Dat de Brusselse graadmeter iets minder zakt dan het Europese gemiddelde, is in de eerste plaats te danken aan Engie.

De Franse nutsgroep kreeg een koopadvies van Credit Suisse en klimt 1,2 procent tot 13,83 euro. In een rapport getiteld 'Time to take the plunge' plakken de Zwitsers op Engie een koersdoel van 16,10 euro. Analist Vincent Gilles is niet alleen positiever geworden over de vooruitzichten - hij verhoogt de winstprognose voor 2018 en 2019 met respectievelijk 9 en 6 procent - maar hij wijst ook naar de recente deal tussen E.ON en RWE in Duitsland. 'Die deal bewijst dat Engie terecht op niet-gesubsidieerde hernieuwbare energie focust', luidt het. 'Bovendien neemt de benoeming van Jean-Pierre Clamadieu tot voorzitter het risico op grote spanningen in het management weg.’

Egmont

Cofinimmo (+0,1%, 105,20 euro)maakte dinsdagavond meer details bekend van de in februari gesloten Egmont-deal. Daarbij werden de kantoorgebouwen Egmont I en II, waarin de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking huizen, voor 99 jaar in erfpacht gegeven aan Egmont Luxemburg, een investeringsvehikel van een Zuid-Koreaanse financiële instelling. Cofinimmo ontving in het kader van deze deal nu een eerste pacht van 369,5 miljoen euro. De vastgoedspeler realiseert op de transactie een nettomeerwaarde van 26,9 miljoen euro en een interne rendementsgraad van 10,4 procent.

Cijfers in lijn met de verwachtingen, menen de vastgoedanalisten van KBC Securities, die hun ‘houden’-advies en koersdoel van 112 euro handhaven. Herman van der Loos van Degroof Petercam is positiever: ‘Deze transactie laat Cofinimmo toe substantiële waarde in te sluiten op een eigendom waarvoor er niet veel potentieel meer was.’ Zijn advies (bijkopen) en koersdoel (116,50 euro) blijven stabiel.

Groen licht

Op de brede markt maakt Curetis een sprong van 10,8 procent tot 6,36 euro. De Duitse specialist in diagnostica heeft in de Verenigde Staten groen licht gekregen om zijn Unyvero-systeem en een patroon om infecties van de lagere luchtwegen op te sporen op de markt te mogen brengen. Unyvero is een minilabo dat op korte tijd uitsluitsel kan geven over bepaalde ziekten en - in het geval van de LRT Infection Cartridge - ook over de mogelijke werkzaamheid van antibiotica.

Schermvullende weergave Het minilabo Unyvero van Curetis en enkele patronen ©Curetis

Curetis hoopt zijn minilabo en de patroon om infecties van de lagere luchtwegen op te sporen (zoals pneumonie) nog dit kwartaal op de markt te brengen in de VS. Daarvoor loopt een team van meer dan 20 ervaren experts zich warm in de vestiging in San Diego. In het eerste jaar wil Curetis tussen 60 en 80 Unyvero-toestellen plaatsen.

Duidelijk positief nieuws, meent Stéphanie Put van Degroof Petercam, maar het wordt niet gemakkelijk om de Unyvero ingang te doen vinden in de VS. Curetis kan voorlopig maar één test aanbieden en steunt op een nieuw uitgebouwd verkoopnetwerk dat in een gefragmenteerde markt moet opereren die gedomineerd wordt door grote spelers. Bovendien zullen ‘substantiële investeringen’ nodig zijn voor de commerciële uitrol in de VS, zodat het bedrijf op korte termijn meer cash zal verbranden. De analiste blijft bij ‘houden’ en een koersdoel van 5,90 euro.

Drie injecties

In tweede positie vinden we Thrombogenics (+4,8%, 4,48 euro) terug. Het Leuvense biotechbedrijf maakte de eerste resultaten bekend van een Fase 1/2-onderzoek met het potentiële geneesmiddel THR-317 bij patiënten met de oogaandoening diabetisch maculair oedeem (DME). Daaruit blijkt dat het middel veilig is en goed wordt verdragen. Bovendien verbeterde het gezicht duidelijk bij 30 procent van de patiënten die maandelijks drie injecties van 8 mg in het oog kregen. Bij de lagere dosis van 4 mg werd slechts 5,3 procent van de patiënten een vergelijkbare verbetering gemeld. ThromboGenics gaat THR-317 nu verder ontwikkelen in combinatie met een ander middel.

KBC Securities past zijn advies aan van ‘houden’ naar ‘bijkopen’ en laat het koersdoel stijgen 4 tot 5 euro. Op basis van de positieve eerste resultaten voor THR-317, die een verdere opvolging rechtvaardigen, zien de analisten Sandra Cauwenberghs en Lenny Van Steenhuyse een grotere kans op slagen voor dit programma.