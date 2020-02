Euronext Brussel: uitgebraakt bier

Een winstwaarschuwing bezorgt AB InBev de rotste beursdag in jaren en kleurt de Bel20 bloedrood. Acacia Pharma glanst nu het zijn braakmiddel in de VS op markt mag brengen.

De Bel20 hinkt met een straatlengte achter op de rest van Europa. Rond het middaguur staat de Bel20 op 3,5 procent verlies, een vol procentpunt meer dan de Euro Stoxx 50 . De twintig sterwaarden gaan unisono in verlies. Galapagos, Barco en Solvay krijgen rake klappen.

De angst voor het coronavirus, dat momenteel in 16 Europese landen huishoudt, blijft het sentiment kleuren en bezorgt de beurzen hun derde verliesdag in de vier voorbije dagen. Alleen woensdag wisten de Europese beurzen nipt het hoofd boven water te houden.

Bel20

Dat het bloedbad in Brussel het grootst is, is volledig toe te schrijven aan AB InBev . De bierreus waarschuwt voor de impact van het coronavirus op de resultaten en wordt prompt 9 procent lager gestuurd.

KBC Securities haalt de rekenmachine boven en dat resulteert in een lager koersdoel. Al blijft het beurshuis nog zeer positief over het opwaarts potentieel en ziet het geen reden om zijn koopadvies in te slikken.

'De ebitda was een misser maar de volumes in het vierde kwartaal waren beter dan verwacht', stipt het beurshuis aan. 'We zien geen triggers voor groei op de korte termijn maar we blijven het wereldmarktleiderschap van AB InBev naar waarde schatten', aldus analisten Wim Hoste en Alan Vandenberghe. 'We zien groei op de lange termijn dankzij de grote focus op groeimarkten en de meer premium merken in het productaanbod.'

Met een waardering van 11 keer de verwachte winst, vindt KBCS het aandeel aantrekkelijk gewaardeerd. Het beurshuis behoudt zijn koopadvies maar verlaagt dus het koersdoel van 105 euro naar 90 euro. Dat is 55 procent boven de huidige koers.

AB InBev gaat 9,1 procent lager naar 56,23 euro. Er gaat zo in één dag 8,5 miljard euro aan beurswaarde op. De biergigant verloor sinds Nieuwjaar al een vijfde van zijn beurswaarde.

'Totnogtoe hebben de beleggers de neiging om het recente koersverlies van AB InBev uitsluitend aan corona toe te schrijven, maar in het vierde kwartaal was er van het virus nog geen sprake. Ook de guidance voor het eerste kwartaal van 2020 wijst op een onderliggend zwakke prestatie, los van corona, zegt ING-analist Reginald Watson. 'Deze cijfers zullen beleggers met andere ogen naar de prestaties van het bedrijf doen kijken, zeker nu het de CFO naar de uitgang heeft begeleid. ING hanteert een houdadvies bij een koersdoel van 54,9 euro. 'Het aandeel is goedkoper dan sectorgenoten maar we zien geen in deze cijferset allerminst reden voor een adviesverhoging op korte termijn', zegt Fernand De Boer van Degroof Petercam. Het beurshuis hanteert eveneens een houdadvies en plaatst zijn koersdoel van 80 euro onder review. Nog in de Bel20 kwam Argenx met resultaten. Eerst een disclaimer: bij biotechnologiebedrijven zijn jaar- of kwartaalresultaten zelden het belangrijkste nieuws. De onderzoeksresultaten voor de producten in ontwikkeling zijn veel belangrijker. En op onderzoeksvlak zit Argenx op koers om goudhaantje efgartigimod in 2021 op de markt te brengen. Om die typische 'cash burn' te financieren helpt het dus als een biotechbedrijf voldoende cash in huis heeft.

Meer nog: met een berg van 1,34 miljard euro, tegen 'maar' 565 miljoen eind 2018, is de buffer meer dan comfortabel te noemen. Maar in deze barre beurstijden kan Argenx daar geen munt uitslaan, integendeel. Het aandeel wordt 4 procent lager gestuurd en landt daarmee in het onderste kwartiel van de index.

Brede markt

Voor een middel tegen al dat uitgebraakte bier, moeten we vandaag bij Acacia Pharma zijn. Het Iers-Brits-Amerikaans-Belgische biotechbedrijf heeft dan toch de toelating beet om zijn belangrijkste middel Barhemsys op de markt te brengen.

Bahremsys, met de werkstof amilsulpride, is een middel tegen misselijkheid na operaties. Het traject verliep niet zonder slag of stoot.

Acacia moest vorig jaar in mei op zoek naar een nieuwe leverancier van amisulpride omdat een eerste bedrijf niet voldeed. Toen dat nieuws bekend raakte, halveerde de beurskoers.

Het ziet een potentieel van 16 miljoen patiënten in de VS die kampen met post-operatieve misselijkheid. Het mikt op de lancering in de tweede jaarhelft. Acacia heeft ook nog een zusterproject lopen waarbij het middel APD403 wordt getest tegen misselijkheid bij chemotherapie.

'Acacia Pharma is ready for take-off', jubelt Degroof Petercam dat zijn koersdoel verhoogt van 4,8 euro naar 6 euro bij een ongewijzigd koopadvies.

Acacia dikt 22 procent aan naar 3,36 euro.

Van de Velde treedt ook in het voetlicht na mooie cijfers waarin vooral de sterke kaspositie opvalt. De kostenschaar van CEO Marleen Vaesen werpt vruchten af. Beleggers zijn extra in hun hum omdat de lingerieproducent een aandeleninkoop aankondigt.

Van de Velde trekt 3 procent hoger naar 25,30 euro.

Bij Exmar liep er ook mooi nieuws binnen, en dan nog uit China. De Antwerpse rederij krijgt van de Bank of China eindelijk een borg teruggestort van 40 miljoen euro. Het gaf die som jaren geleden in onderpand toen het bij Bank of China een lening afsloot voor de bouw van de Caribbean FLNG.

Dat drijvende platform, intussen Tango genaamd, zet op zee gas om in LNG (vloeibaar aardgas). Omwille van het coronavirus was de terugbetaling van de borgsom uitgesteld.

Exmar wint 0,8 procent.