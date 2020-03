Euronext Brussel: van de goot naar de sterren

De manie op de Brusselse beurs is compleet nu de smak van maandag massaal wordt ingekocht. Ageas slaat munt uit een adviesverhoging. Mithra lijdt onder een koersdoelverlaging.

Als een volleerde derwisj danst de Brusselse beurs van een monsterverlies op maandag naar een verpletterende winst op dinsdag. De Bel20 opende met een winst van 1,5 procent maar verdrievoudigde die winst in de daaropvolgende uren. Rond het middaguur staat de sterindex 5 procent hoger op 3.337 punten.

Het koersverlies van de zwarte maandag is daarmee grotendeels weer ingelopen. De Brusselse prestigekorf zet zijn beste dagprestatie sinds 2011 neer. Beleggers grijpen de minste sprankel hoop aan om opnieuw in de markt te stappen. De toenemende verwachting dat de ECB donderdag de rente zal knippen kleurt het sentiment. Dat president Trump een 'ongezien steunpakket' in het vooruitzicht stelt om de impact van het coronavirus op te vangen geeft extra rugwind.

Bel20

De Bel20 kleurt uniform groen. De meest afgetekende winst is er voor Umicore . De materialengroep maakte bekend dat het van de solden op de beurs gebruik heeft gemaakt om eigen aandelen in te slaan. Umicore kocht tussen 2 maart en 6 maart 791.000 eigen aandelen in aan een gemiddelde prijs van 38,86 euro voor een totaalbedrag van 29 miljoen euro.

Umicore klimt 7 procent naar 38,25 euro. Het noteert nog 12 procent lager dan met Nieuwjaar.

Ook Colruyt profiteerde van de rode prijzen op de beurs om aandelen in het winkelkarretje te leggen. De distributiegroep kocht tussen 2 maart en 6 maart 82.415 aandelen in aan een gemiddelde prijs van 43,21 euro voor een totaalbedrag van 3,6 miljoen euro.

Colruyt noteert 1,9 procent in het groen op 45,5 euro.

Proximus neemt afscheid van financieel directeur Sandrine Dufour die de telecomoperator inruilt voor UCB.

KBC Securities onthaalt de carrièrewending met lof. 'Ook al heeft Dufour nog geen ervaring in de farmasector, we zijn zeker dat UCB in goede financiële handen is dankzij haar ruime ervaring en sterk track record', aldus analiste Sandra Cauwenberghs.

UCB verwelkomt de topvrouw met een koerswinst van 2,4 procent. Proximus dikt 0,6 procent aan.

Ageas mag van KBC Securities een trapje hoger van 'houden' naar 'opbouwen'. 'De koers lijkt dichtbij het dieptepunt als je de jaarprestatie afweegt ten opzichte van het sectorgemiddelde', zegt analist Jason Kalamboussis.

'De angst voor de grote blootstelling aan China (22 procent van de winst) is terecht maar staat niet in verhouding tot de correctie die Ageas totnogtoe doormaakte. Zelfs als we lagere intrestvoeten en een mogelijke recessie in rekening nemen, vinden we dat het aandeel te sterk heeft afgezien.' Het advies gaat daarom een trapje hoger. Het koersdoel wordt geprikt op 47,5 euro (51 euro voorheen), wat een opwaarts potentieel van 30 procent biedt op de vorige slotkoers. 'Technisch gesproken zouden we dan een koopadvies geven, maar door de huidige onzekerheden opteren we voor een opbouwenadvies'.

Ageas gaat 7 procent naar 37,8 euro en kent daarmee zijn beste beursdag sinds 2014.

AB InBev , het aandeel dat de laatste weken langs ramen en deuren naar buiten werd gegooid, wordt weer ingekocht. De bierreus stijgt eveneens 7 procent naar 45,73 euro en maakt van de Bel20 de best presterende index in Europa.

De FSMA maakte bekend dat CEO Carlos Brito opties in AB InBev heeft verzilverd. Hij kon inschrijven op 2,45 miljoen aandelen tegen een gemiddelde prijs van 19,29 euro, goed voor een investering van 47 miljoen euro. Vervolgens verkocht hij het hele pakket tegen een gemiddelde koers van 50,4 miljoen euro, goed voor een opbrengst van 123,7 miljoen euro. Netto-opbrengst = 76 miljoen euro.

Ook andere directieleden verzilverden opties.

Brede markt

Ook op de brede markt zien we beren broodjes smeren.

Atenor dat gisteren nabeurs met resultaten kwam wordt massaal ingekocht. De vastgoedontwikkelaar wint 7,3 procent.

'De cijfers van Atenor komen boven onze verwachting uit', stelt Degroof Petercam. 'De ontwikkelaar heeft nu 28 projecten in ontwikkeling in 8 Europese landen. We voorzien groei in de komende jaren en herhalen ons koopadvies met een koersdoel van 77 euro in afwachting van de analistenvergadering volgende week', aldus analist Bart Jooris.

Ook Kinepolis is een opvallende uitblinker. De cinemagroep werd door beleggers tot de grootst mogelijke slachtoffers van het coronavirus gerekend nu mensen steeds meer binnen blijven en de lancering van de nieuwe James Bond werd uitgesteld. Sinds de uitbraak ging er 35 procent van de koers.