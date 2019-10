Euronext Brussel: van doloroso naar piano

Eén van de aandeelhouders van Mithra, vastgoedondernemer Bart Versluys, vergroot zijn belang in MDxHealth . De vastgoedondernemer trekt zijn belang in de specialist in testen voor prostaatkanker op naar 5,48 procent.

De West-Vlaming stapte via zijn financiële holding Scorpiaux in de kapitaalverhoging van MDxHealth op 27 september. Dat gebeurde tegen een bodemprijs van 0,85 euro per aandeel, de laagste uitgifteprijs ooit voor MDxHealth. Het betreft een totaalinvestering van 1,88 miljoen euro.