Euronext Brussel: van shareholder naar stakeholder

Een enkele beursdag. Langer had Bpost niet nodig om zijn schrielere dividend te verteren. Zijn de aandeelhouders stilaan klaar om het podium te delen met andere stakeholders?

De Bel20 kent een wat wispelturige dag. Een bescheiden openingswinst, waarbij de index opnieuw boven 3.700 punten kwam piepen, moest tegen de middag plaatsruimen voor een gelijkstand. Na de middag koos de index dan toch weer voor winst met een plus van 0,6 procent. De beurzen wikken de tijdslijn van het coronavaccin. Nu de vaccins van de band rollen, wacht de grote politieke en logistieke uitdaging om de wereldbevolking gevaccineerd te krijgen.

Dividendknipper Proximus zet druk op de Brusselse sterrenkorf. Er gaat een interim-dividend van 50 eurocent van de koers. Ook Telenet moet inleveren. Op de brede markt teert Orange Belgium lichtjes in. De telecomoperator noteert nu op 21,80 euro. UBS, Barclays en ABN AMRO halen het telecombedrijf van de kooplijst na het bod van moederbedrijf Orange. De analisten lijken niet erg te geloven in de morrende aandeelhouder Polygon. Het Franse hefboomfonds klopte maandag op tafel met de eis dat Orange meer op tafel legt om Orange Belgium van de beurs te lichten. 'Orange Belgium is 39,5 à 47,3 euro waard, veel meer dan de biedprijs van 22 euro', stelt het fonds.

Brede markt

Bpost herademt na zijn koersdreun van 10 procent die het aandeel dinsdag incasseerde. Het postbedrijf kondigde toen een veel zuinigere dividendpolitiek aan, waarbij 30 tot 50 procent van de winst uitgekeerd zou worden aan de aandeelhouders. De markt had op 60 procent gerekend.

UBS komt in een algemeen sectorrapport nog terug op de dividendverlaging. Analist Ivar Billfalk onthoudt wat hij noemt het 'vage voornemen' om de impact van de dalende briefvolumes op de bedrijfswinst te compenseren met groei bij de logistieke divisies in de periode tot 2026. 'Hoewel de steun van een toekomstig verhoogd dividend wegvalt zien we weinig fundamenteel veranderen aan de sterke operationele basis voor ons koopadvies', klinkt het. UBS laat Bpost op de kooplijst staan en trimt lichtjes het koersdoel tot 9,85 euro per aandeel.

De analist ziet weinig risico dat de dividendverlaging overslaat op andere Europese postbedrijven. 'Bpost is niet de enige die moet investeren om de groei van zijn pakjesbusiness te kunnen volgen, maar andere bedrijven zijn al duidelijker geweest in het communiceren van hun dividendpolitiek.' Ook KBC Securities stipte dinsdag al het contrast aan met PostNL, dat 70 tot 90 procent van zijn winst uitkeert.

In de update van dinsdag onderlijnde Bpost-baas Jean-Paul Van Avermaet de sociale functie die het postbedrijf meer moet opnemen. Hij sprak onder meer over landelijke postkantoren die eten verkopen en burgers die thuis een afhaalpunt voor hun buurt openen. Hoewel beleggers het liefst vooraan in de rij staan, lijkt hun eerste social scare maar korstondig. Bpost veert met 2 procent op naar 9,10 euro. Ook het sociale keuzedividend bij Solvay is een voorbeeld van de toenemende mate waarin stakeholders en shareholders hand in hand lijken te gaan.

Nog op de brede markt scherpt D'Ieteren zijn recordkoers verder aan. Dinsdag sprong de holding bijna 9 procent hoger na een zeer forse koersdoelverhoging van KBC Securities. Daar komt woensdag nog eens 3,2 procent bij naar 68,40 euro.