Euronext Brussel: vastgoed in de vuurlinie

De handel in Brussel blijft uitermate grillig. De beurswaarde van AB InBev wordt verder gedecimeerd. Vastgoedvennootschappen vallen ondanks de lage rente volledig uit de gratie.

Er zijn geen zekerheden meer. De Brusselse beurs trotseert een nieuwe lunatieke handelsdag waarin een bemoedigende openingswinst in geen tijd werd omgebogen naar verlies. Beleggers tasten in het duister over hoe ze het coronavirus moeten inprijzen.

De FSMA hoopt de turbulentie te milderen via een tijdelijk verbod op short selling voor 17 aandelen die maandag meer dan 10 procent verloren. Het gaat om AB InBev, Aedifica, Ageas, Barco, CFE, Celyad, Econocom, Gimv, KBC Ancora, KBC Groep, Kinepolis, Montea, Retail Estates, Sequana, Solvac en WDP.

Bel20

Met een nieuwe knauw voor AB InBev is de Bel20 opnieuw hekkensluiter in Europa. De sterindex opende met 3,5 procent winst maar staat rond het middaguur 1,7 procent in het rood. De balans sinds de uitbraak van het virus in Europa blijft zeer grimmig: -40 procent sinds 17 februari.

AB InBev blijft een stevig verkoopssalvo trotseren. Er is dan wel een shortverbod, 'gewoon' verkopen kan natuurlijk nog altijd. De bierreus levert 7 procent in naar 32,16 euro. Sinds het jaarbegin decimeerde de koers: -56%. Sinds de jongste piek in augustus oogt de balans nog dramatischer: -62%.

Jefferies merkt op dat de biergigant nu een kwart minder waard is dan SABMiller ten tijde van de overname in 2016. AB InBev is nu nog amper 78 miljard dollar waard. In 2016 telde het nog een fors hoger bedrag neer om SABMiller in te lijven, namelijk 108 miljard dollar. 'We komen dan ook dichter bij een 'sluit je ogen en koop'-moment, maar we zouden toch aanbevelen om te wachten tot de negatieve nieuwsstroom rond Covid-19 stilaan uitbodemt', aldus het beurshuis.

AB InBev is intussen volop aan het hamsteren geslagen. Het gaat hier voor de duidelijkheid niet om toiletpapier maar om cash. Het heeft een kredietlijn van 9 miljard volledig opgenomen, meldt Financial Times. De bierreus volgt daarmee het voorbeeld van grote bedrijven als Boeing, Hilton en IAG, de moeder boven British Airways die massaal cash inslaan als buffer tegen het coronavirus. Het was de verdienste van CFO Felipe Dutra om via een ingrijpende schuldherfinanciering begin 2019 de aflossingen veel verder in de toekomst te schuiven. Dat zal AB InBev allicht nog goed van pas komen.

Colruyt profiteert verder van de hamsterwoede bij consumenten. De supermarktketen gaat 9 procent hoger.

Umicore wordt ingeslagen op het voorbeeld van het bedrijf zelf. De materialengroep kocht vorige week voor 15 miljoen euro eigen aandelen in. Beleggers volgen en sturen Umicore 3 procent hoger.

Vastgoed

Vastgoedvennootschappen (gvv's) in het oog van de storm Qrf verliest 13 procent. WDP trekt eveneens 13 procent lager. Aedifica verliest 11 procent. Leasinvest geeft 10 procent prijs. Wereldhave Belgium levert 10 procent in. Atenor trekt 8 procent lager. Vastned Retail Belgium gaat 9 procent lager. verliest 13 procent.

Zowel binnen de index als op de brede markt delft vastgoed het onderspit. De vastgoedvennootschappen die voor de uitbraak nog als de ultieme beurslievelingen gelden, worden massaal in de verkoopbak gelegd. 'Ik zie twee redenen', verklaart beursanalist Gert De Mesure van de VFB. 'Ten eerste is er de effectieve impact vanwege Covid-19 (winkelsluitingen) en ten tweede zijn er de hoge waarderingen voordien die nu tot winstnemingen en gedwongen verkopen leiden.'

Degroof Petercam gaat in zijn ochtendrapport dieper in op de impact op twee vastgoedspelers, Retail Estates en Ascencio .

De verhuurder van baanwinkels Retail Estates zegt dat hij in zijn boekjaar 2019/2020, dat eind deze maand wordt afgesloten, geen last zal hebben van het coronavirus. Alle huren voor maart zijn al betaald. Het bedrijf publiceerde geen persbericht, maar de analisten van Degroof Petercam spraken met het management.

De meest getroffen sector, de horeca, maakt slechts een halve procent uit van de huurinkomsten van Retail Estates. Het bedrijf trekt 45.000 euro uit om zijn huurders de verplichte sluiting te helpen overbruggen. Modewinkels tekenen voor ongeveer 20 procent van de inkomsten, en die hebben het momenteel ook hard te verduren. Retail Estates is zeer voorzichtig voor het volgende boekjaar, aangezien langdurige sluitingen faillissementen zouden kunnen uitlokken van huurders.