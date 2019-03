Euronext Brussel: veel mist en een lastige Roemeense fiscus

IBA wordt beloond voor de geplande verkoop van de dosimetrietak, maar analisten wijzen op de slechte zichtbaarheid in de huidige bestralingsmarkt. Connect Group heeft het aan de stok met de Roemeense belastingdienst.

De Europese beurzen blijven rond hun slotstanden van woensdag hangen. De uiterst voorzichtige Federal Reserve, die dit jaar geen nieuwe renteverhoging meer plant, stelt de markten niet bepaald gerust. Aan de horizon doemen ook twijfels en mistbanken op. Bankwaarden staan onder druk omdat de vlakke – en in Europa zeer lage – rente hun klassiek verdienmodel onder druk zet.

In Brussel verliest de Bel20 omstreeks 12.30 uur 0,1 procent tot 3.651 punten. De druk komt niet alleen van KBC (-0,6%) en Ageas (-0,7%) maar ook van UCB (-0,3%) en Solvay (-0,45%). Het is duidelijk dat beleggers vandaag op de ‘risk off’-knop duwen.

Bij de stijgende Bel20’ers zit Colruyt, een notoir defensief aandeel dat 0,3 procent bijwint tot 64,82 euro. De retailer uit Halle had ook nieuws, al is dat niet koersbepalend. In het kader van zijn streven naar duurzame mobiliteit en de uitbreiding van zijn retailnetwerk heeft Colruyt een belang van 75 procent in de Belgische speciaalzaak Fiets! gekocht. Daarbij is de mogelijkheid voorzien mettertijd tot 100 procent te gaan. Fiets! heeft 11 vestigingen in Vlaanderen en heeft expansieplannen.

Dosimetrie

De jaarresultaten die IBA voorbeurs publiceerde, waren grosso modo in lijn met de verwachtingen. Omzetmatig was het jaar vrij zwak door vertraging in de financiering van een aantal contracten voor protontherapiesystemen. Netto dook IBA 4,4 miljoen euro in het rood, wat toch een hele verbetering is tegenover het rampjaar 2017, toen het verlies 39,2 miljoen bedroeg. De Waalse fabrikant van bestralingsapparatuur voerde operationele verbeteringen door en sneed ook in de kosten. Veel vooruitzichten geeft IBA niet: ook daar blijft het mistig.

Het belangrijkste nieuws is dat de dosimetrietak in de etalage is geplaatst en voortaan onder ‘ voor verkoop bestemde activa’ in de resultatentabel verschijnt. Nieuws over de verkoop mogen we in het tweede kwartaal verwachten. IBA won aanvankelijk enkele procenten, maar die winst is gekrompen tot 0,6 procent op 13,12 euro.

Noorwegen

In hun rapporten belichten analisten uiteenlopende aspecten van IBA. Zo kijken Lenny Van Steenhuyse en Sandra Cauwenberghs, de biofarma-analisten van KBC Securities, vooral naar de toekomst. 2019 wordt een belangrijk jaar voor protontherapiesystemen met verschillende kamers. Er zullen minder aanbestedingen zijn met meer kamers, zodat het een ‘winner takes it all’-jaar wordt, zeggen ze.

Een belangrijke katalysator is volgens hen de lopende aanbesteding in Noorwegen voor de bouw van twee protontherapiecentra met in totaal 6 kamers. Een beslissing hieromtrent wordt in de loop van april verwacht en zal een grote impact hebben op IBA’s resultaten. ‘Wij geloven dat het om deze reden is dat het bedrijf geen prognose voor de nettowinst geeft.’ Ze behouden hun ‘bijkopen’-advies en koersdoel van 23,5 euro.

Kepler Cheuvreux is niet helemaal gerust in de nettoschuld van IBA, die eind vorig jaar was opgelopen tot 47 miljoen euro. De schuldgraad (nettoschuld op ebitda) bedroeg 6x voor de voortgezette activiteiten en 3,4x inclusief dosimetrie. Het beurshuis denkt dan ook dat het heel nipt is geweest voor IBA om de convenanten niet te breken. Advies (houden) en koersdoel (13,50 euro) blijven stabiel.

Stéphanie Put van Degroof Petercam ziet niet direct beterschap in 2019. IBA zelf is ook heel voorzichtig in zijn vooruitzichten, wat weinig licht werpt op het toekomstige groeipotentieel. De analiste merkt op dat er nog geen updates zijn gekomen over de definitieve contracten voor orders die in 2018 werden aangekondigd, en evenmin over nieuwe orders in het eerste kwartaal van 2019. Daarom is ze voorzichtig met haar vooruitzichten voor 2019-2020. 'Financiering en ondertekening van definitieve contracten vergen significant meer tijd in het huidige klimaat', merkt ze op. Haar advies blijft 'houden', haar koersdoel 13 euro.

Achterstallige belastingen

Connect Group (-3,9%, 1,47 euro) staat onder druk door een geschil met de Roemeense fiscus. Het onderzoek van de Roemeense belastingautoriteit ANAF ging drie jaar geleden van start en draait rond het dochterbedrijf Connectronics Romania. Over de periode tussen 1 juli 2010 en 30 september 2015 zou het bedrijf voor 8,6 miljoen euro achterstallige belastingen moeten betalen. Daarnaast is het ook bijna 4,9 miljoen euro aan intresten en boetes verschuldigd. ANAF heeft de zaak overgemaakt aan het parket, zodat er dus nog een rechtszaak kan volgen.

Volgens Connect Group is de precieze impact nog niet in te schatten. Het bedrijf gaat niet akkoord met de aantijgingen en blijft erbij dat het volgens de toepasselijke wetgeving heeft gehandeld. Om zijn activiteiten te kunnen voortzetten heeft Connect Group intussen contact opgenomen met zijn banken. Het is onduidelijk of het nieuws enige impact heeft op het openbaar bod van 1,60 euro per aandeel dat grootaandeelhouder Huub Baren wil uitbrengen.

Alfapump

Op de brede markt gaat Crescent , het voormalige Option, nog maar eens 30,3 procent hoger tot 0,087 euro. In minder dan twee weken is de koers meer dan verdubbeld. Vandaag gebeurt dat weer bij een forse handel van bijna 17 miljoen aandelen.

Ook Sequana Medical zit stevig in de lift na enkele zwakke beursdagen. Het aandeel gaat 8,8 procent hoger tot 6,90 euro na een koopadvies van KBC Securities. Het beurshuis start de opvolging met een koersdoel van 10 euro, goed voor een opwaarts potentieel van ruim 50 procent.