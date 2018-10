Euronext Brussel: veel rood en een leuke call voor Proximus

De Brusselse beurs gaat net als de rest van Europa lager. De Bel20 zakt onder 3.700 punten. Proximus geeft tegenwind dankzij een Amerikaans koopadvies.

De Europese beurzen zijn al ruim een week aan het dalen en daar komt vandaag geen verandering in. Ze verliezen rond de middag zowat 0,3 procent. De Amerikaanse rente loopt verder op en met de ontdekking van Chinese spionagechips worden de handelsspanningen nog verhevigd. Stevige verliezen zijn er voor technologiewaarden, mijnbouwers en banken.

In Brussel geeft de Bel20 procent 0,5 prijs tot 3.696 punten. Ook daar bestrijken de verliezen een breed veld. De grootste druk op de index komt van Umicore. De materiaaltechnologiegroep zakt 2,5 procent tot 45,92 euro. Umicore wordt enerzijds meegesleurd door grondstoffenwaarden, die kreunen onder de vrees voor een wereldwijde groeivertraging, en lijdt anderzijds onder de vele uitdagingen waar de autosector voor staat: moeilijkere export door de Amerikaanse handelspolitiek, politieke druk om de uitstoot nog fors te verminderen, de omschakeling naar elektrisch rijden…

Ook andere bedrijven die aan de automobielindustrie leveren, noteren met verlies. Solvay, dat onder meer polymeren maakt waaruit lichtere onderdelen kunnen worden vervaardigd, zakt 1,1 procent tot 116,10 euro. Buiten de Bel20 verzwakt Melexis nog eens 3,5 procent tot 63,30 euro. De producent van halfgeleiders die hedendaagse auto’s veiliger en comfortabeler maken, heeft ook last van de verkoopgolf die over de technologiesector rolt.

Pulp

Terug naar de Brusselse graadmeter, waarin Ontex (-2,5%, 17,43 euro) ook een van de grote dalers is. Kepler Cheuvreux denkt dat het moeilijk wordt voor de fabrikant van babyluiers, maandverbanden en incontinentieproducten om in de tweede helft van het jaar de belofte van een hogere ebitda-marge (de verhouding tussen brutobedrijfswinst en omzet) waar te maken. De pulpprijzen zijn immers verder gestegen en het beurshuis denkt dat ze de komende twee jaar op een hoog peil zullen blijven. Voor een luierfabrikant is het niet eenvoudig om hogere grondstofprijzen door te rekenen aan de klanten. Voor heel 2018 rekent Kepler Cheuvreux nu op een ebitda-marge van 10,2 procent, wat 110 basispunten minder zou zijn dan in 2017. Het advies blijft 'houden', het koersdoel 20 euro.

GBL voelt zich niet zo prettig met zijn pretparken. De Frère-holding heeft een belang van 21,2 procent in Parques Reunidos, dat onder meer Bobbejaanland uitbaat. De Spaanse groep stuurde een nieuwe winstwaarschuwing uit en keldert vandaag op de beurs van Madrid. De parken van Parques Reunidos trokken veel minder bezoekers dan verwacht door de natte lente in Spanje en de hittegolf die deze zomer heel Europa deed zweten. Wegens het winstalarm stapt topman Fernando Eiroa op. Kopzorgen voor GBL dus, dat 0,8 procent verliest tot 88,02 euro.

Niet veel appetijt

Voor een vleug zon zorgt Proximus. De telecomoperator schrijft 2,5 procent bij tot 21,11 euro. J.P. Morgan-analist Nawar Cristini heeft zijn advies voor Proximus opgetrokken van 'neutral' naar 'overweight' (kopen). Tegelijk stijgt zijn koersdoel van 24 tot 26 euro.

Volgens J.P. Morgan is de kans toegenomen dat er geen vierde mobilofoniespeler opduikt in België. Het beurshuis verwijst naar het feit dat er blijkbaar niet veel appetijt is om de Belgische markt te betreden. Als dat bevestigd wordt, zijn Proximus, Orange Belgium en Telenet toe aan een 're-rating', zeg maar een koersherstel, meent J.P. Morgan.

Wat meer specifiek Proximus betreft, zou de eventuele komst van een vierde mobiele speler trouwens nog beter te verteren zijn aangezien de groep maar 7 procent van haar omzet uit 'standalone' mobiele diensten haalt. Cristini verwacht dat Proximus verder op de kosten zal besparen en zijn kapitaaluitgaven onder controle zal houden zolang het risico op de komst van een extra concurrent bestaat.

Jumbo

Colruyt (-0,8%, 48,39 euro) krijgt het hard te verduren als in de tweede helft van volgend jaar Jumbo zijn eerste winkels opent in ons land. Dataspecialist Daltix vergeleek de online prijzen van 600 merkproducten bij Jumbo met de prijzen van Colruyt en daaruit bleek dat Jumbo gemiddeld 11 procent goedkoper is.

De lagere prijzen van Jumbo zouden vooral te danken zijn aan lagere personeelskosten in Nederland. ING-analist Giel-Jan Triest, die melding maakt van het onderzoek, denkt dan ook niet dat de voedingsretailprijzen met 11 procent zullen dalen aangezien dit niet houdbaar zou zijn in België. Niettemin zal de komst van de nieuwe discounter druk zetten op alle spelers op de Belgische markt.

Drie vastgoedaandelen zitten in de lift dankzij een gunstig rapport van KBC Securities. De koers van Aedifica en Cofinimmo had de voorbije weken te lijden onder bredere macro-economische zorgen waarbij geen rekening werd gehouden met het fundamentele verhaal, luidt het.

Gelet op de huidige koers trekt analist Jan Opdecam zijn advies voor Cofinimmo (+0,7%, 105,30 euro) op van ‘bijkopen’ tot ‘kopen’. Zijn koersdoel blijft op 120 euro staan, wat momenteel 12,8 procent opwaarts potentieel inhoudt.

Hetzelfde gebeurt met Aedifica (+1,45%, 77,10 euro), waar het advies eveneens stijgt van ‘bijkopen’ tot ‘kopen’ gezien de huidige koers en het koersdoel van 87 euro.