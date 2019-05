Euronext Brussel: verkiezingspuzzel laat belegger koud

Dat de uitslag van de federale verkiezingen België nog moeilijker bestuurbaar dreigt te maken, kan de beurs niet deren. De ‘matrasaandelen’ doen het goed.

De Europese beurzen gingen met winst van start. De Europese verkiezingen zagen wel de populistische en eurosceptische partijen oprukken maar hun vooruitgang was minder groot dan gevreesd. Op de beurzen is de autosector de sterkste motor. Met dank aan Fiat Chrysler Automobiles dat Renault een fusievoorstel heeft voorgelegd. Omstreeks 12.20 uur noteert de Euro Stoxx 50 0,3 procent hoger.

De uitslag van de federale en regionale verkiezingen heeft geen impact op Euronext Brussel. De Bel20 blijft stabiel op 3.471 punten.

De minder goede prestatie van de Brusselse graadmeter is vooral te wijten aan Ageas, dat zonder de coupon noteert en 4,2 procent zakt tot 43,25 euro. De verzekeraar keert een dividend van 2,20 euro bruto per aandeel uit. In absolute cijfers gaat er 1,91 euro van de koers.

In onze weekendeditie stonden we stil bij aandelen die beleggers jaren kunnen bijhouden zonder er naar om te kijken. Waarbij wel de waarschuwing hoort dat het niet verstandig is om nooit je portefeuille onder de loep te nemen. De wereld verandert immers heel snel.

Bij de aandelen om onder de spreekwoordelijke matras te leggen die analisten naar voor schoven, waren niet minder dan vier Bel20’ers terug te vinden. Het meest nominaties kreeg de holding Sofina (+1%, 176,60 euro), die in sectoren investeert die ‘de tand des tijds zouden moeten doorstaan’ (Stefaan Genoe, Degroof Petercam). Ook GBL, een andere grote holding, komt in het lijstje voor. GBL stijgt 0,7 procent tot 84,34 euro.

Bij de ‘echte’ bedrijven vinden we Solvay (+0,9%, 85,74 euro) en AB InBev (+1,1%, 74,36 euro) terug. Het bierconcern werd de voorbije twee jaar afgestraft wegens zijn hoge schuldenlast, maar is wel het nummer een in de wereld en heeft sterke posities in de groeimarkten.

Verdubbelen

De boodschap die chief transformation officer Thierry Navarre vrijdag op de algemene vergadering van Ontex gaf, met name dat de luierproducent in de komende vijf of zes jaar in omvang wil verdubbelen, valt in dovemansoren. Het aandeel verliest 0,5 procent tot 14,94 euro.

Voorzitter Luc Missorten drukte op de algemene vergadering zijn vertrouwen uit in het ‘Transform to Grow’-plan dat twee weken geleden werd gelanceerd. Het plan moet het tij keren, maar werd slecht onthaald door analisten. Zij vonden het duur en niet echt een transformatieplan. Alan Vandenberghe van KBC Securities blijft bij zijn ‘houden’-advies en koersdoel van 16,50 euro.

Dramatisch

Op de jaarresultaten van Nyrstar moesten we wel heel lang wachten. De publicatie werd tot drie keer uitgesteld, maar zondag even voor middernacht was het zo ver. Voor de aandeelhouder zijn de resultaten eigenlijk niet relevant meer, omdat hij of zij bij de herkapitalisering bijzonder fors zal verwateren. De huidige free float van circa 75 procent wordt in de nieuw op te richten onderneming die de operationele activiteiten van Nyrstar zal overnemen, gereduceerd tot 2 procent.

Dramatisch zijn de jaarcijfers in ieder geval en dat toont nog maar eens aan hoe noodzakelijk de redding door grootaandeelhouder Trafigura wel is. De brutobedrijfswinst (ebitda) halveerde tot 99 miljoen euro, wat betekent dat het tweede halfjaar verlieslatend was. Door zware afschrijvingen, afboekingen op de extra mijnen en de terugname van belastingkredieten belandde het nettoverlies op 618 miljoen euro, het grootste ooit. Eind vorig jaar torste Nyrstar een nettoschuld van 1,643 miljard euro. Dat is meer dan 16 keer de brutobedrijfswinst. Het aandeel zakt 0,7 procent en is nu nog 0,2134 euro waard.

‘De resultaten van zowel het jaar 2018 als het eerste kwartaal van 2019 waren beneden onze verwachtingen’, zegt Wim Hoste van KBC Securities. De analist heeft al een tijdje besloten de opvolging van Nyrstar te staken. In de eerste plaats omdat de bestaande aandeelhouders door het herkapitaliseringsplan zeer zwaar zullen verwateren. Een tweede reden is dat onduidelijk is hoe de toekomstige verhouding tussen het operationeel bedrijf en Trafigura als meerderheidsaandeelhouder (98%) er uit zal zien. Daardoor is het bijzonder moeilijk om het toekomstig winstpotentieel van de nog op te richten operationele onderneming in te schatten en Nyrstar te waarderen.

Nog meer coupongeknip

Behalve bij Ageas zijn nog meer koersverliezen veroorzaakt door coupongeknip. Dat is het geval bij beeldvormingsgroep EVS, die zonder het slotdividend van 0,50 euro noteert. EVS zakt 0,2 procent tot 21,50 euro. Vastgoedontwikkelaar Immobel knipt een dividend van 2,42 euro bruto en verliest 3,7 procent tot 57,60 euro. Ook Resilux, fabrikant van voorvormen voor petflessen, noteert ex dividend. Daar gaat er een dividend van 3 euro bruto af. Het aandeel verzwakt 1,1 procent tot 137,50 euro.