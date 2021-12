Euronext Brussel: verloren hart, verloren droom

Het nieuwe mangement bij Ontex zet niet de verhoopte ommekeer in. Beleggers blijven gedesillioneerd achter. Een nieuwe zondeval van Colruyt maakt de Brusselse rouwstemming compleet

Johnny White - Verloren Hart, Verloren Droom

Weinig smartlappen zo mooi als de grootste hit van de overleden Aarschotse bard Johnny White. Ook op de beurs van Brussel worden woensdag dromen verbrijzeld. De beleggersdag van Ontex zet niet de verhoopte ommekeer in voor de geplaagde luierproducent. Integendeel, de aangekondigde strategieswitch gaat gepaard met een winstwaarschuwing. Ontex ziet zijn brutomarge voor het volledige boekjaar afbrokkelen naar 8,5 procent door de exploderende grondstoffenkosten.

Het bedrijf gooit zijn merkenportefeuille de deur uit, net als alle activiteiten buiten Europa en Noord-Amerika. CEO Esther Berrozpe mikt voor de kernactiviteiten op een gemiddelde omzetgroei van 2 à 3 procent tussen nu en 2023, en een winstmarge (ebitda) van 12,5 à 13,5 procent in 2023 (tegenover 13 procent in 2020) en meer dan 15 procent in 2025.

‘Verbrijzelde dromen’, luidt de reactie van het beurshuis ING op de lagere langetermijndoelstellingen voor het 'nieuwe Ontex’ voor 2023. ‘Dat suggereert dat ook het nieuwe management niet voor een ommekeer kan zorgen.’

Ontex krijgt een oplawaai van 12 procent naar 6,9 euro, een diepterecord. De intekenprijs van 18 euro bij de herintroductie op de beurs in 2014 lijkt een almaar verder verleden.

Rode prijzen

Ook Colruyt zakt naar meerjarige dieptes na een winstalarm dinsdag nabeurs, waarbij de supermarktgroep een 'sterk lagere winst' in het vooruitzicht stelt.

We tasten wat in het duister over de plots negatievere formulering van de outlook', zegt Fernand De Boer van Degroof Petercam. 'De enige echte verandering op winstvlak is de coronabonus die Colruyt aan zijn werknemers zal uitkeren en die 15 miljoen euro weghapt.'

'Colruyt zit between a rock and a hard place', schrijft beurshuis Jefferies. 'Het bedrijf zit gevangen tussen stijgende kosten aan de ene kant en de scherp toegenomen concurrentie die prijsverhogingen net bemoeilijken.'

Colruyt kent zijn slechtste beursdag sinds zijn vorige winstwaarschuwing op 16 juni en geeft 9,5 procent prijs naar 36,2 euro. Dat is de laagste prijs in bijna zeven jaar.

Colruyt is de hekkensluiter in de Bel20 die, in het vooruitzicht op een Fed-vergadering, 0,2 procent inlevert naar 4.114 punten.

Lagelandenderby

Bij de adviezen speelt zich een lagelandenderby af, waarbij Nederland en België voorlopig elk één punt scoren.

Analist Marco Limite van Barclays raadt beleggers aan te switchen van de postbode naar de facteur en Bpost te verkiezen boven PostNL . Opmerkelijk omdat het Britse beurshuis in het verleden erg kritisch was over Bpost.

Het advies voor Bpost gaat naar 'kopen' moet een koersdoel van 10 euro, terwijl PostNL naar 'neutraal' gaat met een koersdoel van 4 euro.

Limite soms de factoren op die voor Bpost pleiten:

Een transformatie van de binnenlandse activiteiten met de creatie van een gecombineerde dienst voor brieven en pakjes, die in 2023/24 via nieuwe routes 70 miljoen besparingen kan opleveren.

De e-commercedochter Radial, die in Europa en de Verenigde Staten een groeimotor kan zijn.

Aantrekkelijke groei op de middellange termijn van de pakjesafdeling in België, gelet op de relatief lage penetratie van e-commerce in ons land.

Limite besluit: 'Bpost noteert tegen 7 keer de verwachte nettowinst, maar 2022 kan een keerpunt worden als het management beleggers kan overtuigen van zijn besparingsplan.'

Nederland scoort een punt bij Crédit Suisse. Analist Jon Peace raadt beleggers aan KBC in te ruilen voor ING . Volgens Peace heeft de Nederlandse bank de beste kaarten voor volgend jaar, dankzij een verwachte totale return van 12 procent, de beste in de sector.

'We zien weinig kans op een rerating van KBC, ook al staan voor 2022 forse aandeleninkopen gepland', schrijft Peace, die het advies verlaagt naar verkopen bij een koersdoel van 77 euro.

Verliesdag #7

Umicore moet voor de zevende dag op rij in het verweer. Na Goldman Sachs op maandag en Berenberg op dinsdag gooit met HSBC nu ook de grootste 'bull' rond Umicore handdoek, nadat de materialengroep vorige week had gewaarschuwd dat er de komende jaren geen winstgroei komt voor de afdeling batterijmaterialen. Het City-beurshuis verlaagt in één trek het koersdoel van 61 naar 36 euro, het advies gaat logischerwijs van 'kopen' naar 'houden'.

Umicore geeft opnieuw 1,7 procent prijs. De balans sinds vorige dinsdag? -23%.