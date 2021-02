Euronext Brussel: verwaterkater

Op een vlakke beursdag valt de biotechvedette Sequana uit de gratie na een kapitaalverhoging aan een bradeerprijs. AB InBev blijft nuchter ondanks een serieuze kater bij rivaal Heineken.

De Bel20 noteert vlak op 3.835 punten.

AB InBev noteert een fractie hoger op 53,47 euro. De brouwer lijkt zich vooralsnog niet al te veel aan te trekken van de mare bij rivaal Heineken . De Nederlanders waarschuwen dat het lang zal duren voor de pandemie verteerd is, met op dit ogenblik minder dan 30 procent van de afnemers in de horeca die operationeel zijn. CEO Dolf van den Brink laat weten dat de omzet en winst ook in 2021 onder het peil van het prepandemiejaar 2019 zullen uitkomen. Geen herstel in V-vorm dus. Op de cijfers van AB InBev is het wachten tot 25 februari.

Inox voert de index aan. Aperam realiseerde in het vierde kwartaal een bedrijfskasstroom (ebitda) van 109 miljoen euro en over heel 2020 van 293 miljoen euro. Beide cijfers komen beduidend boven de consensusverwachtingen van analisten uit. 'We realiseerden ons beste vierde kwartaal sinds 2017', zegt CEO Timoteo Di Maulo. Beleggers zien zich verzekerd van een kwartaaldividend van bruto 0,4375 euro. Eenzelfde bedrag volgt in mei, augustus en november.

'Een straffe beat die de toon zet voor een sterk 2021', vat ING-analist Stijn Demeester samen. 'De bedrijfskasstroom komt een kwart boven de consensuslat uit op conto van een betere productmix, hogere volumes in Europa en een strikte kostencontrole', aldus Demeester. Ook de nettoschuld verrast positief op slechts 0,2 keer de brutobedrijfswinst.

De analist zegt dat het uitblijven van een nieuwe aandeleninkoop sommige beleggers kan teleurstellen. 'Maar wij geloven dat dat net de focus van het bedrijf onderstreept om vaart te maken met kostenoefeningen waarbij het tussen nu en 2023 150 miljoen euro wil besparen.'

Aperam wint 2,8 procent naar 37,6 euro.

Sequana Medical , de ontwikkelaar van buikpompjes, daalt 11 procent. Het contrast is groot. Terwijl Argenx en WDP vorige week met hun stevige kapitaalrondes nauwelijks een korting moesten bieden op de beurskoers, is dat wel het geval voor de 22,5 miljoen die Sequana Medical ophaalt.

De kapitaalronde is meteen een forse verwatering voor de kleine belegger die in februari 2019 tegen 8,50 euro per aandeel intekende. Om de 22,5 miljoen op te halen gaf de specialist in buikpompjes 2,65 miljoen nieuwe aandelen uit - 17 procent van de uitstaande aandelen - uit tegen ... dezelfde 8,50 euro. Dat is een korting van 23,5 procent tegenover de jongste beurskoers van 11,10 euro. Het aandeel werd dinsdag in de loop van de middag geschorst in afwachting van de private plaatsing.

De geldronde kwam er nadat het aandeel eind vorig jaar wakker geschoten was en voor het eerst sinds de IPO boven de intekenprijs uitgestegen was.

KBC Securities verlaagt in reactie op de kapitaalronde het koersdoel van 14 naar 13 euro, het advies blijft wel 'kopen'.

Het beurshuis stipt aan dat de kapitaalronde goed nieuws is, omdat de groep nu voldoende cashbuffers heeft in afwachting van de twee brokken nieuwsflow die traditioneel in biotech potentiële katalysatoren voor de beurskoers zijn: een tweede interim-rapport over de Poseidon-studie (studie naar de werking van het alfapump-buikpompje bij de behandeling van levercirrose) later in de eerste jaarhelft, en de volledige resultaten in het eerste kwartaal van 2022.