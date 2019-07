Euronext Brussel: vijfde winstdag op rij

Na een weifelende start kiezen de Europese indexen toch weer voor winst. Binnen de Bel20 floreert AB InBev. Op de brede markt krijgt Fagron een oplawaai na een onderhandse plaatsing door de hoofdaandeelhouders.

Het enthousiasme op de aandelenmarkten over de détente in de handelsrelaties tussen China en de Verenigde Staten houdt stand. Europese aandelen noteren overwegend in het groen. Een tegenvallend macrocijfer over het vertrouwen van de aankoopmanagers in de eurozone kan het sentiment niet keren. Dat beleggers steeds meer moeten interen op hun schuldpapier (nu ook op het Belgische), zet de aandelenmarkten verder op stoom. Ook het vooruitzicht op een soepel ECB-beleid onder Christine Lagarde wakkert de risico-appetijt aan.

De Bel20 noteert tegen de middag 1 procent hoger. Verschillende vastgoedaandelen trekken hoger. Hun dividend ziet er rianter uit bij een negatieve rente. WDP (+0,8%) bijvoorbeeld zet met 154,20 euro een nieuwe recordkoers neer.

Binnen de Brusselse sterindex steelt AB InBev de show met een winst van 3 procent. Het bierconcern oogst lof met zijn plannen om de Aziatische tak naar de beurs te brengen. Een operatie die tot 9 miljard euro in het laatje kan brengen.

Ook de Gentse biotecher ArgenX is in zijn sas, het aandeel koerst zonder onmiddellijke nieuwsaanleiding 2,8 procent hoger naar 128,3 euro, naar een nieuw record.

Aan de onderkant van de tabel blijft Ontex in de uitverkoop staan, met een verlies van 1,4 procent.

Brede markt

Op de brede markt is Fagron de rode lantaarn met een verlies van 10 procent. De gedeeltelijke exit van hoofdaandeelhouders Filip Balcaen en durfkapitalist Waterland dirigeert het aandeel fors lager. De aandelen werden geplaatst tegen 16,20 euro per stuk, een korting op de koers van gisteren van 8,4 procent. 'Volgens onze berekening hebben Waterland en Baltisse 190 procent (of 43 procent per jaar) verdiend op hun belegging sinds midden 2016, zonder rekening te houden met dividenden', zegt ING-analist Stijn Demeester.

Uitblinker op de brede markt is het Waalse Celyad met een winst van 3,5 procent. Dat profiteert verder van zijn strategische update van dinsdag. Die beloofde een verhoogde performantie van zijn immunotherapie tegen leukemie. Al blijft het voor Celyad een diep dal om uit te klimmen.

Kotmadam Xior zet haar expansie verder, voor het eerst ook bezuidens de taalgrens. Het weet de hand te leggen op een nog te ontwikkelen studentencomplex in Namen voor een investeringswaarde van 20 miljoen euro. ING-analist Jaap Kuin herhaalt zijn neutraal advies. Hij wijst erop dat Xior tegen 25 keer de verwachte winst van 2020 noteert. Het aandeel blijft stabiel.