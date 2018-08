Euronext Brussel: volle magazijnen, lege winkels

Op de Brusselse beurs zien we dinsdag e-commerce in actie: florerende magazijnen bij Montea, wegkwijnende stadswinkels bij Qrf.

De beurskoers van AB InBev had wat moeite om te herstellen, maar de Braziliaanse grootaandeelhouders van de biergigant blijven er duidelijk alle vertrouwen in hebben. Uit de insidertransacties op de site van beurswaakhond FSMA blijkt dat BRC, één van de controvevehikels boven de multinational, vorige week meer dan 1 miljoen stuks bijkocht voor 88 miljoen euro.

De stevige insideraankopen lijken stilaan ook kritische beleggers te verwurwen: het aandeel herstelt 1,3 procent naar 88,18 euro. En aangezien de biergigant na Engie (12,4%) met 12 procent het invloedrijkste aandeel in de Brusselse beursbarometer is, ruilt de Bel20 het eerdere kleine verlies nu in 0,2 procent winst naar 3.795 punten.

Deutsche Bank is ietsje minder enthousiast over Telenet . Het koersdoel voor de telecom- en mediagroep zakte van 67 naar 62 euro, maar advies blijft gelet op het opwaarts potentieel tegenover de huidige beurskoers logischerwijs op 'kopen'. Net als Proximus en Orange Belgium heeft het aandeel in 2018 zwaar te lijden onder de dreiging van een nieuwe speler op de Belgische markt, extra concurrentie waar minister van Telecom Alexander De Croo via de spectrumveiling volgend voorjaar op aanstuurt.

'Wij denken dat een vierde telecomspeler in België geen steek houdt, maar erkennen dat het sentiment over de Belgische telecomaandelen negatief zal tot er een beslissing is', luidt het. Beleggers lijken zich maar schoorvoetend achter die visie te scharen: het aandeel lukt een winstje van 0,2 procent naar 45,48 euro.

Qrf , de specialist in winkelvastgoed in stadscentra, zakt 1 procent naar 18,95 euro. Dat is een vers diepterecord. Pro memorie: Qrf trok in december 2013 tegen 25 euro naar de beurs en noteert nu dus bijna een kwart onder dat peil.

In een vooruitblik op de resultaten - woensdag nabeurs - knipt KBC Securities het koersdoel stevig bij van 24,5 naar 20,5 euro. Dat is een korting van 10 procent op de netto-actiefwaarde van ongeveer 23 euro per aandeel, terwijl de meeste beursgenoteerde vastgoedgroepen tegen een (forse) premie noteren.

Door de expansie in Nederland zullen de huurinkomsten nog stijgen, maar analisten analisten Jan Opdecam en Alexander Makar stippen aan dat er onderliggend geen groei of zelfs een krimp is van de huurinkomsten. Dit als gevolg van de crisis in 'bakstenen' winkels en bijhorende druk op de huurprijzen.

Bovendien zit Qrf in een conflict verwikkeld met zijn belangrijkste huurder, kledingketen H&M, wat bepaald niet goed is voor het beleggersvertrouwen. KBC vat de weinig florerende toestand samen: 'Er is geen marge voor nieuwe investeringen en er is cash nodig voor toekomstgerichte investeringen in panden in Leuven en Antwerpen. Dat zal nog meer druk zetten op de winst per aandeel en het dividend in boekjaar 2019. En bij de huidige lage koers is een kapitaalverhoging of een inbreng in natura weinig waarschijnlijk.'

De analisten verwachten een winst per aandeel van slechts 1,33 euro over boekjaar 2019, waarmee het huidige dividend (1,35 euro per aandeel) niet langer gedekt zou zijn.

Een heel ander verhaal bij Montea . Of eigenlijk hetzelfde verhaal: de opmars van e-commerce. Degroof Petercam is best te spreken over het halfjaarrapport van de specialist in logistiek vastgoed. Nog vóór de telefonische conferentie met het management verhoogt analist Jean-Marie Caucheteux het koersdoel van 48 naar 50 euro, bij een 'bijkopen'-advies.

'Het koersdoel impliceert een premie van 61 procent ten opzichte van de netto-actiefwaarde per aandeel, nog altijd een stuk minder dan de 100 procent premie waartegen WDP noteert', luidt het.